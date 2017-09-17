لا أعتقد أنه يوجد في الإمارات شخص قلبه منفطر ألماً وحزناً أكثر من اللواء محمد خلفان الرميثي، وهو يرى ما حدث لمنتخبنا من إخفاق في تصفيات كأس العالم، وما يحدث للمنتخبات الأخرى في المراحل السنية من تراجع حاصل، وما يحصل للمدربين المواطنين من تجاهل، وما تمر به الكرة الإماراتية بشكل عام من إخفاقات وانحسار، بعد سنوات لامسنا فيها النهضة والتطور والازدهار.
عندما كان الرميثي رئيساً لاتحاد الكرة هو الذي فكر وخطط وأسس وبنى، وهو الذي بذر وزرع وسقى واجتهد، ولم يزده إلا سعادةً وسروراً أن غيره حصد، وهو الذي رعى هذا الجيل منذ نعومة أظافرهم، وكان يقف بنفسه مشرفاً على صعودهم إلى المنصات، منذ كانوا صغاراً في الناشئين أبطالاً للخليج، ليصل بهم شباباً إلى عرش القارة، وكفكف دموعهم وهم يخرجون أمام كوستاريكا في ربع نهائي مونديال الشباب، وكم هو شعور قاسٍ وإحساس مؤلم، وهو يرى مشروعه الذي سهر عليه وأشرف على أدق تفاصيله يتعرض للهدم.
عندما كان الرميثي رئيساً لاتحاد الكرة كانت منتخبات المراحل السنية في حالة انعقاد دائم، وبلغ الاهتمام فيهم أقصاه، وكان عمل لجنة المنتخبات أشبه بخلية نحل، وكانت هذه المنتخبات تحت قيادة كفاءات وطنية، ولم تكتف بالمشاركة في البطولات، بل تعود بالألقاب والإنجازات، وبعد رحيل الرميثي بدأ الاهتمام يقل شيئاً فشيئاً ولا عجب، فقد انصب الاهتمام والتركيز على المنتخب الأول أو الدجاجة التي تبيض الذهب.
عندما كان الرميثي رئيساً لاتحاد الكرة كان المدرب المواطن يعيش أزهى فتراته، وكانت كل منتخباتنا في المراحل السنية تحت قيادة مدربين مواطنين، في تلك الفترة كان الاهتمام بالمدرب المواطن يتعدى إقامة الدورات التدريبية وحفل شهادات التخريج، بل كان المدرب المواطن يحصل على الثقة والاهتمام والدعم، ولتأكيد ذلك خصص العام 2010 بأكمله لهم.
ترك الرميثي اتحاد الكرة ولم يترك المنتخب، وفي خليجي 21 ذهب إلى المنامة، ليس كمسؤول أو قامة رياضية هائلة، ولكنه ذهب كمشجع، لم يجلس في المنصة، ولكن في المدرجات بين الجماهير، وفي الفترة الأخيرة كان يقوم في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل الدعم والتحفيز للمنتخب، وأعرف مسؤولين بمجرد خروجهم من الاتحاد، تنتهي علاقتهم بالمنتخبات، ولا حتى كمشجعين من المنصة أو المدرجات، فالعلاقة تكون قائمة وقوية، ولكنها مشروطة بالصفة الرسمية، وكرسي في الاتحاد، رئاسة كانت أو عضوية.