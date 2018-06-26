لا تهدموا المعبد

من حق الجماهير المصرية أن تعتب، ومن حقها أن تحزن وتغضب، فهذه الجماهير تعشق كرة القدم أكثر من أي شيء آخر، وقبل كرة القدم هي تذوب في هوى مصر، و28 عاماً فترة طويلة للغاية، غاب فيها المنتخب المصري عن أجواء كأس العالم، وعندما عاد كانت الأمنيات كثيرة، والطموحات كبيرة، انتظر المصريون طويلاً العودة إلى المونديال، وعندما عادوا كانت الرحلة قصيرة.
كان بالإمكان أفضل مما كان، هذا ما يتفق عليه جميع المصريين، كانوا يتوقعون الأفضل من هذا الجيل، فقد شق اللاعب المصري طريقه في عالم الاحتراف الخارجي بصورة لافتة، أصبح اللاعب المصري يرتدي قمصان أكبر الأندية الأوربية، ويشارك في أقوى دوري في العالم، لا بل إن اللاعب المصري أصبح هدافاً واللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي.
خرج المنتخب المصري من المونديال بمحصلة صفرية، فلم يفز أو يتعادل، عاد بثلاث خسائر، وبهدفين، انقسمت مشاركته إلى قسمين، قدم وجهاً جميلاً في مباراته الأولى، والشوط الأول من المباراة الثانية، وقدم وجهاً متواضعاً في الشوط الثاني للمباراة نفسها، وكامل المباراة الأخيرة، أصيبت الجماهير المصرية بالحيرة، أيهما هو الوجه الحقيقي، وما سر هذا التذبذب؟، كلها أمور يجب أن تخضع للدراسة والتحليل، ومن ثم البحث عن العلاج والحلول، لضمان عدم تكرار ذلك الغياب الطويل.
انتهت المشاركة المصرية بحلوها ومرها، لا يمكن أن تعود عقارب الزمن إلى الوراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو لمحو ما تم تدوينه في سجلات المونديال، ولكن يجب ألا تنتهي القراءة لما حدث للمنتخب المصري في هذه المشاركة الكبيرة، من المفترض أن تكون هناك وقفة جادة صادقة لمن يهمه الأمر، وأن يتم تسجيل كل السلبيات من أجل إصلاحها، والوقوف على الإيجابيات والسعي لتطويرها، ومن الضروري البناء على المكتسبات التي تحققت وإكمال المهمة من حيث توقفت، فلا مجال لنصب المشانق في هذا التوقيت، والبحث عن ضحية لن يفيد أحداً، فلا تحرقوا أرضاً ولا تهدموا المعبد.
نعم للنقد الموضوعي البناء، ولا للهجوم العشوائي الهدام، فقد غابت الكرة المصرية طويلاً عن الوجود في حدث مثل هذا، ومصر بما تمتلكه من إمكانات بشرية ومواهب فطرية قادرة على المضي للأمام، ولكن المهم أن تكون هناك استراتيجية واقعية، وخطط مدروسة، حتى يستمر الحضور، ولا تغرب شمس الكرة المصرية التي التي تمتلك كل مقومات النجاح، ألا يكفي أنها أنجبت صلاح.