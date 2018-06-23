باي باي موسكو «2»

ستعود الفرق العربية إلى أراضيها، بعد مشاركة سريعة للغاية، فقد غادرت ثلاثة منتخبات ويبقى منتخب وحيد، هو التونسي يصارع المجهول، فهل يستطيع مقارعة أفضل نسخة لمنتخب بلجيكا، والذي يضم في صفوفه هازارد ودي بروين ولوكاكو كعينة من قيمة النجوم الموجودين في هذا الفريق، وهو صراع بين كرة القدم التي لا تعترف بالمستحيل في قواميسها، في مواجهة الواقع الذي يقول إننا لم نصل بعد إلى مرحلة نطالب فيها أحد المنتخبات العربية بالتفوق، والفوز على أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.
هو أمل ضئيل متبقٍ قد يكون سراباً، ولكن في معايير كرة القدم لا يمكن استبعاده تماماً، وفي الغد ستتضح الصورة بشكل تام، وإن غداً لناظره قريب، وبكل تأكيد نتمنى التوفيق لـ «نسور قرطاج» في إعادة إحياء أحلامنا، وتغيير حالة الإحباط السائدة، فعندما تكون تلك النتائج هي محصلة أفضل 4 منتخبات عربية، والتي خاضت تصفيات شاقة في القارتين الآسيوية والأفريقية، وأثبتت أنها هي النخبة، فكيف يكون الحال بالنسبة لبقية المنتخبات التي لا تستطيع مقارعة نظرائها في التصفيات القارية؟، وكيف هو واقع المنتخبات التي لم تعرف يوماً معنى التواجد في كأس العالم؟.
وبكل تأكيد ستعود منتخباتنا إلى قواعدها، وسنبدأ مرحلة مؤقتة من جلد الذات، وإن كانت قد بدأت منذ اليوم الأول للمسابقة وبعد خسارة الأخضر القاسية في مباراة الافتتاح، حتى أن بعض الحمقى في القناة الناقلة للدول العربية استغلوا تلك الخسارة في توجيه رسائل سياسية لا تتناسب مع قيم الرياضة، من أجل تمرير أجندة معينة، وكانت نتائجها وخيمة حيث انساقت بعض الجماهير البسيطة خلف تلك الرسائل الخبيثة، وفي وسائل التواصل شاهدنا جماهير عربية تشمت وتتمنى الخسارة لبعض المنتخبات العربية، وهي ردة فعل طبيعية لما تم طرحه بخبث في بعض وسائل الإعلام، فلم نكتفي بهزائم في أرض الملعب فقط ولكن كان هناك في الخارج أيضاً تشتت وانقسام.
لا تختلف المحصلة العربية التي تحققت حتى الآن في المونديال الحالي، عما حققته كل المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم في النسخ السابقة، فقد كانت هناك لحظات تجلي تاريخية لبعض الأجيال، تونس عام 1978 والجزائر 1982، 2014 والمغرب 1986، 1998 والسعودية 1994، والغريب أن هذه المنتخبات تفوقت في فترة زمنية محددة ثم انطفأت فجأة، وكأن ما حققته لم يكن نتيجة عمل مدروس وبناء سليم وتخطيط بحت، ولكن طفرة بدأت في وقتها وانتهت.