باي باي موسكو «1»

كانت المصادفة وحدها التي أدت إلى أن تخوض المنتخبات العربية أول 3 مباريات في مونديال روسيا 2018، وهي المصادفة نفسها التي أعلنت عن أول 3 فرق ودعت البطولة هي هذه المنتخبات العربية، وهي ليست مفاجأة بالطبع، كما أنها ليست مستغربة، لتبدأ منتخباتنا العربية بحزم حقائبها قبل البقية، استعداداً لمغادرة روسيا وتوديع المونديال، ويالها من مصادفة هي أشبه بالمفارقة، أحياناً كثيرة تكون بعض التفاصيل في المصادفات صادقة.
الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتعامل معنا كمنتخبات عربية بالطبع، ولكنه يتعامل معنا كممثلين للقارتين الآسيوية والأفريقية، وعندما تم إجراء القرعة كان التوزيع على أساس المستويات والقارات، ومثلما سعدنا بخوض المنتخب السعودي مباراة الافتتاح كأول منتخب عربي، لم تكن السعادة نفسها حاضرة عندما تلقى «الأخضر» تلك الهزيمة الثقيلة التي يبدو أنها كانت غلافاً سيئاً لكتاب اتضح فيما بعد أنه دون المستوى.
تفاءلنا كثيراً بالمنتخب المصري، فما قدمه النجم محمد صلاح في ملاعب أوروبا هذا الموسم كان حديث العالم، وكان اسمه يتردد في نفس المقام مع رونالدو وميسي، صلاح لوحده كان جرعة مناسبة من الأمل أن هناك تغييراً ما في النظرة لمشاركتنا كعرب في المونديال، ولكن يبدو أن صلاح لم يكن كافياً لتغيير الواقع فخسر المنتخب المصري مباراته الأولى أمام أوروجواي، وأكد حجز عودته إلى القاهرة بخسارة ثانية أمام المنتخب الروسي.
المغرب الذي قد يجد صعوبة كل مرة في الوصول إلى المونديال، ولكنه عندما يشارك كان دائماً ما يضع بصمته المميزة، هذه المرة أيضاً كان المغاربة يقدمون مستوى جيداً، ولكن كانت الخسارة الأولى أمام إيران بنيران صديقة مسماراً أول في النعش، وعلى الرغم من الأداء القتالي الذي قدموه أمام رفاق كريستيانو رونالدو في المباراة الثانية، إلا أنك عندما لا تجد الطريق للوصول إلى المرمى ليس عليك سوى أن تقلل من ذهابك إلى ملاعب التدريب، وتزيد من رحلاتك إلى الأسواق الروسية للتسوق وشراء الهدايا التذكارية للأهل والأصدقاء استعداداً لرحلة العودة.
يبقى في الجعبة العربية منتخب واحد وهو تونس الذي خسر مباراته الأولى أمام إنجلترا بطريقة عجيبة للغاية، عندما وقف 11 لاعباً تونسياً في منطقة جزاء الفريق، ولكن لم يفكر أي منهم في مراقبة أخطر اللاعبين الإنجليز هاري كين ليخطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، وتنتظر «نسور قرطاج» مواجهة صعبة أمام بلجيكا علّ وعسى تتجدد الآمال، وفرحة عربية يخبئها لنا المونديال.