كأس العالم هي الحدث الأهم في كرة القدم، وبالنسبة لكل من يمارس هذه اللعبة لا يوجد هدف أكبر من الوجود في المونديال، والظهور مع صفوة المجتمع الكروي، وأن تكون محط أنظار العالم بأسره، ولحظات تاريخية تبقى في الذاكرة، ففي المونديال لا يحضر سوى الخاصة، أو خلاصة الخلاصة، من فرق ولاعبين ومدربين وحكام، حتى أن المشجعين ينتظرون هذا الحدث ويشدون له الرحال، حتى يعيشوا تجربة فريدة قد لا تتكرر في العمر مرة أخرى.
كنا نعقد الأماني على أن كأس العالم في روسيا عام 2018 هو الموعد المنتظر بالنسبة لكرتنا، ومنذ ظهورنا في مونديال إيطاليا قبل 28 عاماً ونحن نشعر بالحنين والشوق للوجود من جديد، فلا أجمل من أن تشاهد علم دولتك يرفرف خفاقاً، وأنت ضمن أفضل 32 منتخباً، يمثلون النخبة الأبرز في مختلف القارات، ولكن خالفت الرياح سفننا، فتاهت عن الطريق الصحيح، والبناء الذي تم تم وضع حجر أساسه منذ سنوات تم إهماله فلم يقو، وكأنه كان صرحاً من خيال فهوى.
ربما خاب أملنا عندما غاب منتخبنا، أو تلاشى حلمنا الذي عشناه، وكنا نراه أقرب من الحقيقة، ولكن تأبى تلك الفئة التي كثيراً ما عانت الإهمال أن نغيب، أو يغيب علم دولتنا، وأن يتوارى اسم بلادنا في حدث كهذا، تلك هي فئة التحكيم، واليوم وفي مباراة فرنسا وبيرو سيظهر طاقمنا الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حكم الساحة، ومعه محمد أحمد «مساعد أول» وحسن المهري «مساعد ثان» ليكونوا خير ممثلين لنا في مونديال روسيا.
لطالما كان التحكيم حاضراً عندما نغيب، ومنذ مونديال 1994، عندما انطلقت الصافرة الإماراتية للمرة الأولى في كأس العالم، وأطلقها علي بوجسيم الذي حضر لثلاث نسخ متتالية، ثم كان دور الراية الإماراتية بوساطة عيسى درويش في مونديال ألمانيا 2006، وسلمها لزميله صالح المرزوقي في جنوب أفريقيا 2010، قبل أن نتوقف اضطرارياً في البرازيل قبل أربع سنوات، وها هو تحكيمنا يعود بقوة وبثلاثة حكام للمرة الأولى.
كلنا ثقة في أن طاقم التحكيم الإماراتي سيظهر بالشكل المطلوب، وسيقوم بتمثيل الإمارات خير تمثيل، فقد عملوا كثيراً واجتهدوا لسنوات طويلة، من أجل هذه اللحظة، وبينما كانت الأضواء تسلط على اللاعبين، وكذلك العقود وكذلك الملايين، كان التحكيم صامداً في وجه المشككين، ولأن جهودهم كانت هي الوسيلة فقد كللت بالغاية، وها هي الإمارات تظهر في مونديال روسيا عن طريق صافرة وراية.