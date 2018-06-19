تقنية حسب المزاج

شهدت كأس العالم الحالية حدثاً تاريخياً، وهو استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام، وبعد الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الحكام سابقاً، كانت تقنية الفيديو هي الخيار الأخير، من أجل كرة قدم أكثر عدالة، ونتائج أقرب إلى المصداقية ومباريات بلا أخطاء، وانقسم الكرويون إلى فريقين، أحدهما يؤيدها بقوة ويطالب بتسخير التكنولوجيا في كرة القدم، في ظل وجود التقنيات الحديثة في كل شؤوننا الحياتية، وبالتالي لابد من الرضوخ إلى أن كرة القدم لا يمكن أن تظل بدائية الممارسة إلى الأبد.
أما الفريق الرافض لها فهو يرى أنها ستمس روح اللعبة المحبوبة، وتقلل من إثارتها التي من أهم عواملها تلك الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون والمدربون وكذلك الحكام، كما أن اللجوء إلى الفيديو في العديد من الحالات قد يؤدي إلى إيقاف المباريات أكثر من مرة، وهو ما يصيب الجماهير في الملعب والمشاهدين خلف الشاشة بالسأم والملل.
لم ينتظر المسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم موافقة هؤلاء، ولم يكترثوا برفض أولئك، ولكنهم اتخذوا القرار، وبدأت التقنية تمارس دورها في هذه البطولة لنشاهد أول حالة يتراجع فيها الحكم عن قراره ويحتسب ضربة جزاء لمصلحة فرنسا على أستراليا، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.
ظن البعض أن الجدل قد توقف، ولكن بدأت الاحتجاجات تلوح في الأفق من جديد، وشهدت البطولة حتى الآن مجموعة من الأخطاء التي وقع فيها الحكام، ولم يتم فيها اللجوء إلى تقنية الفيديو، على الرغم من أن الإعادات التلفزيونية أثارت الكثير من الشكوك حولها، وكان حرياً بالحكم أن يلجأ للفيديو ليس لاتخاذ قرار معاكس، ولكن على الأقل من أجل قطع الشك باليقين والتأكد من سلامة القرار الذي اتخذه.
ولعل أول احتجاج رسمي جاء من الاتحاد البرازيلي الذي اعترض على القرارات التحكيمية خلال مباراة البرازيل وسويسرا، وعلى وجه الخصوص هدف التعادل الذي قام فيه السويسري زوبير بدفع البرازيلي ميراندا قبل أن يضع الكرة في الشباك، ولم يلجأ فيها الحكم لمراجعة اللقطة على الرغم من مطالبة اللاعبين البرازيليين، وهناك حالات أخرى أثارت الجدل، وأعادت معها «الفيفا» إلى المربع الأول ودائرة الإحراج، فمن ومتى يتم اللجوء إلى التقنية أم أنها حسب المزاج؟، فسابقاً قد يتقبل الجميع خطأ الحكم، ولكن لا أعتقد أن هناك من سيتقبل خطأ لحكم يساعده فريق حكام الفيديو وفي خدمتهم 35 كاميرا مثبتة في الأجواء، ترصد حتى نسمة الهواء.