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رونالدو وميسي
تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018
قبل مباراة إسبانيا والبرتغال توصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تسوية مع مصلحة الضرائب الإسبانية ليدفع بموجبها 18.8 مليون يورو مقابل إغلاق الملف نهائياً، وبعد فترة طويلة من القيل والقال والتحقيقات والمناوشات بين الطرفين.
وربما أغلقت مصلحة الضرائب الملف ولكن لم يفعل رونالدو، وكأن شيئاً بقي في نفسه، فكان يعد العدة لأمر ما، وهذا ما حدث بالضبط خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسباني، حيث قام بانتقامه بطريقته الخاصة، ولم تفلح سيطرة مطلقة من 11 لاعبا إسبانيا على مجريات المباراة، وكان لوحده كافياً لحرمان الإسبان من نقطتين بتسجيله هاتريك من الأهداف، لكل هدف طريقة مختلفة، فكان كل ما مضى في كأس العالم الحالية في كفة، وهو لوحده كفة.
لا يكفي القول إنه كان في يومه، ولكنه كان أشبه بجلاد يتفنن في ابتكار الطرق لتعذيب خصومه، بينما على الجانب الآخر كان منافسه اللدود، والذي يتنافس معه على عرش كرة القدم في السنوات الأخيرة في برج نحسه، ومنتخبه يواجه آيسلندا، فلم يظهر بالشكل المطلوب، وزاد الطين بلة أنه أضاع ضربة جزاء كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده النقاط الثلاث، ليخرج «التانجو» مكتفياً بنقطة يتيمة.
وبمجرد نهاية المباراتين بما آلتا إليه من أحداث ومفارقات، بدأت على الفور المقارنات، بين جمهوري اللاعبين، وبدأ استرجاع التاريخ، وكل جمهور يسوق الحجج والأرقام والإحصائيات، من أجل إثبات حجته، فجمهور رونالدو يهتف باسم نجمه، ويقسم بالأيمان المغلظة أنه اللاعب الذي ليس له مثيل، وجمهور ميسي يدافع باستماتة عن لاعبه ويقدم الدليل تلو الدليل.
أما الجماهير المحايدة والتي لا تميل إلى هذا أو ذاك، وهم عشاق الكرة الجميلة، فهم الأكثر سعادة بما يقدمه اللاعبان، وبقية نجوم كأس العالم، فكرة القدم لعبة ممتعة للغاية، لا يمكن حصرها أو تحديدها بنجمك المفضل، فهي عالم واسع، ومحيط ليس له قرار.
كرة القدم لا تحلو من دون مناوشات، ولكن بالحد المعقول، والشكل المقبول، حتى لا تتحول إلى حالة مرضية، فعندما تشجع فريقك لا يجب أن تستنقص من الفرق الأخرى، وإذا كنت تمجد نجمك المفضل فهذا لا يعني أن كرة القدم لم تنجب غيره، ورونالدو وميسي كلاهما أيقونتان تدين لهما كرة القدم الحديثة بالكثير لما كان من ندية ومنافسة ثنائية بينهما، أما الذي لا يجد لديهما المتعة فالمشكلة فيه وليست في أحدهما.