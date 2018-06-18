رونالدو وميسي

2018-06-17 «يا وجه استح» 2018-06-16 درس قاسٍ للغاية 2018-06-15 لأنها مصر 2018-06-14 «العيدية يالأخضر» 2018-02-22 نعم أو لا 2018-02-21 يحدث في مكان ما 2018-02-20 مارادونا الإنسان مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2018-02-19 الآسيوية «صعبة قوية» 2018-02-04 رسالة كايو 2018-02-01 ما الذي تغير؟ 2018-01-31 رابع المستحيلات 2018-01-30 الجمعية النائمة 2018-01-29 المصائب لا تأتي فرادى 2018-01-28 لابد من النظام 2018-01-06 هذه هي الكويت 2018-01-05 هل تذكرون؟ 2018-01-04 الثاني مثل الأخير 2018-01-03 «كويت تايم» 2018-01-02 «أوه يا الأبيض» 2018-01-01 لا تفرطوا فيها 2017-12-31 47 عاماً من الحلم 2017-12-30 المغامرة الجريئة 2017-12-29 النوايا الخجولة 2017-12-28 مساء أبيض 2017-12-27 يكفي أنه عاد 2017-12-26 بين الحسرة والرضا 2017-12-25 في طريق الحلم 2017-12-24 كيف هانت عليكم؟ 2017-12-23 ولدت لتبقى 2017-12-22 عندما تفرح الكويت 2017-12-17 إلى اللقاء في أبوظبي 2017-12-16 كان الجزيرة هنا 2017-12-15 ليلة فخر 2017-12-14 سوق سوداء 2017-12-13 مواجهة من الخيال 2017-12-12 تلك هي البرازيل 2017-12-11 فعلها الجزيرة 2017-12-10 البطل أبوظبي 2017-12-09 لن تكون وحيداً 2017-12-08 عريس البطولة 2017-12-07 أهلاً وسهلاً بالعالم 2017-11-26 لا إفراط ولا تفريط 2017-11-21 18 دقيقة لا تكفي 2017-11-20 ارحموا عقولنا 2017-11-19 أبواب التاريخ 2017-11-08 شيء من الأمل 2017-11-07 المدرسة القديمة 2017-11-06 تساوت الرؤوس 2017-11-05 بشارة القائد 2017-11-02 لا تفسدوا دورينا 2017-11-01 كسر التابوهات 2017-10-31 نادي عدنان 2017-10-30 غاية لا تدرك 2017-10-24 من هذا اللاعب؟ 2017-10-23 مشكلة «الملك» 2017-10-22 رسالة بوفيصل 2017-10-18 عاصمة الحب 2017-10-17 ألعاب مهددة بالانقراض 2017-10-16 الوصل يستحق أكثر 2017-10-15 ماذا فعل كاهيل؟ 2017-10-05 «خلونا نتحاسب» 2017-10-04 فكر الشيخ مانع 2017-10-03 من هو الزعيم؟ 2017-10-02 ابحث عن فضولي ! 2017-10-01 «طمنونا على السير» 2017-09-28 اذكريني كل ما فاز الهلال 2017-09-27 عبقرية الجو جيتسو 2017-09-26 اعتزال عبد الرحيم 2017-09-25 من باب الشفافية 2017-09-24 «مع حمد قلم» 2017-09-21 ملعب الإنسانية 2017-09-20 حدث قبل 28 عاماً 2017-09-19 كان الشباب هنا 2017-09-18 عندما كان الرميثي 2017-09-17 «هي خاربة خاربة» 2017-09-13 نادٍ اسمه العين 2017-09-12 ليس هو السركال 2017-09-11 لماذا نلوم اتحاد الكرة؟ 2017-09-10 «عنبر أخو بلال» 2017-05-17 الفخر مبخوت 2017-05-16 لماذا يحتفلون؟ 2017-05-15 حلم «الأبيض» 2017-05-14 «فيلم جزراوي» 2017-03-29 بعد خراب مالطا 2017-03-28 صعبة وليست مستحيلة 2017-03-27 أقوال وأفعال 2017-03-26 ليلة غاب فيها الأبيض 2017-03-23 ليكن في معلومكم 2017-03-20 ولد ميتاً 2017-03-19 العد التنازلي 2017-03-15 آن الأوان 2017-03-14 لتحيا الشفافية 2017-03-13 ماذا تعرف عن المنطق؟ 2017-03-12 إلا تاريخ «الجوارح» 2017-03-08 كل استراتيجية وأنتم بخير 2017-03-07 حسابات خاطئة 2017-03-06 أجمل أهداف دورينا 2017-03-05 «ذيابة» الغربية 2017-02-09 ما أجمل الوحدة 2017-02-08 لعدم الاختصاص 2017-02-07 كلنا وحداويون 2017-02-05 ثالوث الوصل الرهيب 2017-02-02 حديث «الكوتا» 2017-02-01 كل ما فعله زيدان 2017-01-31 العودة بعد ربع قرن 2017-01-30 كلمة السر تين كات 2017-01-29 اتحاد ابن غليطة 2017-01-26 المكافأة «100 درهم»! 2017-01-25 نهاية رجل محترم 2017-01-24 رفقاً بالجوارح 2017-01-23 «ولد النادي» 2017-01-22 «اضغطوهم» 2017-01-19 الواقع المر 2017-01-18 الكبار لا يغامرون 2017-01-17 المهم أن يرجع 2017-01-16 «فاندرلي جيت» 2017-01-15 بعض ما يقال 2016-11-29 الخطر القادم من الشرق 2016-11-28 لن نحزن إلى الأبد 2016-11-26 عونك يا زعيم 2016-11-22 ثرثرة بالمجان 2016-11-21 لا إفراط ولا تفريط 2016-11-20 الوعد في العين 2016-11-19 افتحي يا آسيا أبوابك 2016-11-17 شكراً.. ولكن 2016-11-16 «تطفيش» الكفاءات 2016-11-15 يومك يالأبيض 2016-11-14 قبل أن تعاقبوا النصر ! 2016-11-13 رسالة الرميثي 2016-11-03 ارفعوه عالياً 2016-11-02 «غاوي وجع رأس» 2016-11-01 الإدارات المرتعشة 2016-10-31 شرارة التغيير 2016-10-30 «اللي في يدّه القلم» 2016-10-26 «آهٍ يا جيجز»! 2016-10-25 مشروع الملك الكبير 2016-10-24 «الله يرحم أيام السركال» 2016-10-23 السمان والعجاف 2016-10-14 من منكم الطلياني؟ 2016-10-13 عفواً يا «كوتش» 2016-10-12 «كرت أخضر» 2016-10-11 اكتبوا التاريخ 2016-10-10 لماذا صفقنا؟ 2016-10-09 الحياة فرص 2016-10-06 شجع الأبيض 2016-10-05 «للخير سلطان» 2016-10-04 «نكبر وننسى» 2016-10-03 تذاكر «VIP» 2016-09-29 ليلة عُمر 2016-09-28 مشروع مشكلة 2016-09-27 بدايات جديدة 2016-09-26 360 دقيقة 2016-09-25 «رفسة صقر» 2016-09-22 تغريدات الشحي 2016-09-21 السير إلى الوراء 2016-09-20 تجار الأحلام 2016-09-19 لماذا تخلوا عن النصر؟ 2016-08-10 صناعة الأسطورة 2016-08-09 «البوكيمونات» و «الأيباد» 2016-08-08 100 عام من الفشل ! 2016-03-24 «عندما نزل عدنان» 2016-03-22 «مع الخيل يا شقرا» 2016-03-21 لسنا سوى هواة 2016-03-20 أولاد زايد 2016-03-17 «جدة كذا نصر وبحر» 2016-03-16 على البال 2016-03-15 المواجهات السبع 2016-03-14 المعازيم 2016-03-13 حلم «سمعة» 2016-03-10 الملك رونالدو 2016-03-09 كوكتيل الفوضى 2016-03-08 «جروب في الواتساب» 2016-03-07 الخوض في النوايا 2016-02-10 «لا تلوح للمسافر» 2016-02-09 حكاية جديدة 2016-02-08 هذا لا يحبه زايد 2016-02-07 زمن «عموري» 2016-02-03 الرامي الذهبي 2016-02-02 لقد «هرمنا» 2016-02-01 «الكبيران» 2016-01-31 لابد للسركال أن يستقيل! 2016-01-26 صوت الجماهير أقوى 2016-01-25 حليمة وعادتها القديمة 2016-01-24 كرة الثلج 2016-01-20 «معازيب» هذا الزمان 2016-01-19 مناجم الذهب 2016-01-18 لماذا تعاقبون المنتخب؟ 2015-12-17 عاصمة الأحلام 2015-12-15 لماذا نحن دائماً؟ 2015-12-14 خذوا الحكمة من بلاتر 2015-12-13 فريق لا يشبه الجزيرة 2015-12-09 وضع خاص 2015-12-07 كم أنت محظوظ يا زلاتكو! 2015-12-06 أكثر من «عنبري» 2015-11-25 الرياضة أسلوب حياة 2015-11-24 كفاكم عبثاً 2015-11-23 «الجايات أكثر» 2015-11-21 الشجاعة «صبر ساعة» 2015-11-19 كابتن مهدي 2015-11-18 «مجلس 7 نجوم» 2015-11-17 انفصام الشخصية 2015-11-16 آخر من يعلم 2015-09-28 خبراء الأجندة 2015-09-27 وا أسفاه على كرة القدم 2015-09-06 حباً وكرامة يا بلادي 2015-08-26 مشروع فزاع 2015-08-25 «الزين غالي» 2015-08-24 «تونا نقول يا هادي» 2015-08-23 «لا للتعصب» 2015-08-20 الفيديو الفضيحة 2015-05-10 ولد زعيماً 2015-05-07 معدن الأحمر 2015-05-06 الكلام ببلاش 2015-05-05 حلم الفرسان 2015-05-04 «شعب وطلياني» 2015-05-03 آسيا به فازت 2015-04-28 «لله.. يا محسنين» 2015-04-27 وصعدت «الروح الرياضية» 2015-04-26 أجمل مافي زلاتكو 2015-04-23 «عنترية» حكم 2015-04-22 «رابط رأسه بلا وجع» 2015-04-21 «كي جي 1» احتراف 2015-04-20 الزعيم الاستثنائي 2015-04-01 «تبون كأس العالم؟» 2015-03-12 ذهبية واحدة لا تكفي 2015-03-11 لا مجال للمفاجأة 2015-02-17 أمر إزالة 2015-02-16 مغامرة سامي 2015-02-15 لابد أن يعود الأهلي 2015-02-12 سامحنا الله 2015-02-11 من يرفض برشلونة ؟ 2015-02-10 المكافأة الحقيقية 2015-02-09 لن ننساك يا جرافا 2015-02-08 الأصوات المنتقدة 2015-02-01 وداعاً آسيا 2015-01-31 هذا هو الأهم 2015-01-30 الاحتراف أسلوب حياة 2015-01-29 الحفاظ على الجيل 2015-01-28 كلمة «لو» 2015-01-27 تقدرون والإمارات «تستاهل» 2015-01-26 ثقافة يابانية 2015-01-25 «ورفجة مترف» 2015-01-24 القادم أصعب 2015-01-23 ليوم كهذا 2015-01-22 الخسارة المشرفة 2015-01-21 أهلاً باليابان 2015-01-19 العودة إلى كانبرا 2015-01-18 حالة جديدة 2015-01-17 كلام معلول 2015-01-16 من يرفض الهدية؟ 2015-01-15 الراعي وجرة السمن 2015-01-14 دوام الحال من المحال 2015-01-13 «حيلهم بينهم» 2015-01-12 أبيض ناصع البياض 2015-01-11 الهدف الأول 2015-01-10 «هاردلك» 2015-01-09 ماذا نحن فاعلون؟ 2015-01-08 يا آسيا.. أما آن الأوان؟ 2014-11-27 «وقالت لي في أمان الله» 2014-11-26 الليلة الكبيرة 2014-11-25 شكراً من القلب 2014-11-24 «آه ما أرق الرياض» 2014-11-23 شيء ما ينقصنا 2014-11-22 عندما يعود «الأبيض» 2014-11-21 من الحب ما قتل 2014-11-20 لا شيء غير الفوز 2014-11-19 نصف ساعة لا تكفي 2014-11-18 اليمن والفجر الجديد 2014-11-17 بطولة فاقدة للذاكرة 2014-11-16 تفاءلوا بالخير تجدوه 2014-11-15 لا أكذب ولكن أتجمل 2014-11-14 مساكم أبيض 2014-11-13 بطولة وعشاق 2014-10-21 كل عام وأنت جريدتي 2014-09-15 كرة القدم هي الحياة 2014-07-14 «أديوس برازيل» 2014-07-13 أم المباريات 2014-07-12 الحصاد المر 2014-07-11 قد تصدق الأحلام 2014-07-10 جيل العار 2014-07-09 الفرصة الأخيرة 2014-07-08 صراع الجبابرة 2014-07-07 نوايا البرغوث 2014-07-06 إنه الزلزالِ 2014-07-05 «اللي على المدرج يتفرج» 2014-07-04 الجنون أصله لاتيني 2014-07-03 نهائي فخم كهذا 2014-07-02 شكراً لكم 2014-07-01 التفاصيل المجنونة 2014-06-30 متى سنشاهد البرازيل؟ 2014-06-29 آسيا «للخلف در» 2014-06-28 ملحمة خيخون من جديد 2014-06-27 الدفاع عن الابن الضال 2014-06-26 سيدة أوروبا المريضة 2014-06-25 الرئيس والأسطورة 2014-06-24 ليلة القضاء على «شمشون» 2014-06-23 لعبة ليس لها كبير 2014-06-22 درس كوستاريكي 2014-06-21 سواريز قاتل الإنجليز 2014-06-19 ذر الرماد في العيون 2014-06-18 لا تحزن يا كريستيانو 2014-06-17 ماركة ميسي 2014-06-16 مرشح على الورق 2014-06-15 ثورة البرتقال 2014-06-14 بغض النظر 2014-06-13 أفضل لاعب في العالم 2014-06-12 لم تعد لعبة الفقراء 2014-05-21 أنشودة النصر 2014-05-20 الزعيم القديم 2014-05-18 «نهائي ولا في الأحلام» 2014-05-15 موعد مع التاريخ 2014-05-13 فريق كل العرب 2014-05-12 كلمة السر «حمدان» 2014-05-07 الحقيقة الغائبة 2014-05-06 منتخبنا بدون إسماعيل 2014-05-05 فتش عن الإدارة 2014-05-04 البطل مدريد 2014-04-29 حتى يتجدد الوصل 2014-04-28 «من يحب النادي أكثر» 2014-04-27 الأهلي وكوزمين المحلي 2014-03-13 في انتظار البيان 2014-03-11 الأجندة الكارثة 2014-03-05 مشكلة الوصل في «جوجل» 2014-03-04 القيم قبل كرة القدم 2014-03-03 احتراف عمر 2014-03-02 «بصراحة ما عندها سالفة» 2014-02-27 «درهم الرياضة» 2014-02-26 الصراخ على قدر الألم 2014-02-25 متى تشرق الشمس؟ 2014-02-24 رسالة إلى يوسف السركال 2014-02-23 بذور الحب 2014-02-20 «البيان والفاكس الخربان» 2014-02-19 القفز على اللوائح 2014-02-17 «ليس باليد حيلة» 2014-02-16 هواة ومحترفون 2014-02-06 الواقع المقلوب 2014-02-05 اللاعبون فقط 2014-02-04 «كل تأخيرة فيها خيرة» 2014-02-03 متناقضون وبجدارة 2014-02-02 منتخبات بالمجان 2014-01-30 خميس وجمعة 2014-01-29 «العنابي يليق بك» 2014-01-27 أكذوبة التشبع 2014-01-26 إنه الزعيم يا هذا 2014-01-20 ليس عيباً 2014-01-19 «كلمة ولو جبر خاطر» 2014-01-15 لو كان رونالدو عربياً 2014-01-14 أبشروا بالأزمة 2014-01-13 المبادئ لا تتجزأ 2014-01-09 «مالناش دعوة» 2014-01-08 ماذا يحدث في الأهلي؟ 2014-01-07 عاشق المركز الأول 2014-01-06 حدث في نصف موسم 2014-01-05 هيبة التحكيم بيني وبينكم راشد الزعابي رونالدو وميسي تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 قبل مباراة إسبانيا والبرتغال توصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تسوية مع مصلحة الضرائب الإسبانية ليدفع بموجبها 18.8 مليون يورو مقابل إغلاق الملف نهائياً، وبعد فترة طويلة من القيل والقال والتحقيقات والمناوشات بين الطرفين. وربما أغلقت مصلحة الضرائب الملف ولكن لم يفعل رونالدو، وكأن شيئاً بقي في نفسه، فكان يعد العدة لأمر ما، وهذا ما حدث بالضبط خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع المنتخب الإسباني، حيث قام بانتقامه بطريقته الخاصة، ولم تفلح سيطرة مطلقة من 11 لاعبا إسبانيا على مجريات المباراة، وكان لوحده كافياً لحرمان الإسبان من نقطتين بتسجيله هاتريك من الأهداف، لكل هدف طريقة مختلفة، فكان كل ما مضى في كأس العالم الحالية في كفة، وهو لوحده كفة. لا يكفي القول إنه كان في يومه، ولكنه كان أشبه بجلاد يتفنن في ابتكار الطرق لتعذيب خصومه، بينما على الجانب الآخر كان منافسه اللدود، والذي يتنافس معه على عرش كرة القدم في السنوات الأخيرة في برج نحسه، ومنتخبه يواجه آيسلندا، فلم يظهر بالشكل المطلوب، وزاد الطين بلة أنه أضاع ضربة جزاء كانت كفيلة بمنح منتخب بلاده النقاط الثلاث، ليخرج «التانجو» مكتفياً بنقطة يتيمة. وبمجرد نهاية المباراتين بما آلتا إليه من أحداث ومفارقات، بدأت على الفور المقارنات، بين جمهوري اللاعبين، وبدأ استرجاع التاريخ، وكل جمهور يسوق الحجج والأرقام والإحصائيات، من أجل إثبات حجته، فجمهور رونالدو يهتف باسم نجمه، ويقسم بالأيمان المغلظة أنه اللاعب الذي ليس له مثيل، وجمهور ميسي يدافع باستماتة عن لاعبه ويقدم الدليل تلو الدليل. أما الجماهير المحايدة والتي لا تميل إلى هذا أو ذاك، وهم عشاق الكرة الجميلة، فهم الأكثر سعادة بما يقدمه اللاعبان، وبقية نجوم كأس العالم، فكرة القدم لعبة ممتعة للغاية، لا يمكن حصرها أو تحديدها بنجمك المفضل، فهي عالم واسع، ومحيط ليس له قرار. كرة القدم لا تحلو من دون مناوشات، ولكن بالحد المعقول، والشكل المقبول، حتى لا تتحول إلى حالة مرضية، فعندما تشجع فريقك لا يجب أن تستنقص من الفرق الأخرى، وإذا كنت تمجد نجمك المفضل فهذا لا يعني أن كرة القدم لم تنجب غيره، ورونالدو وميسي كلاهما أيقونتان تدين لهما كرة القدم الحديثة بالكثير لما كان من ندية ومنافسة ثنائية بينهما، أما الذي لا يجد لديهما المتعة فالمشكلة فيه وليست في أحدهما. Tweet