لا يكون العيب عيباً عندما يحدث في مكان كل شيء فيه قابل للشراء، وكل سلعة لها ثمن حتى المواقف والآراء، وعندما يجتمع مرتزقة حول طاولة واحدة، يقودهم مهرج رخيص وعبد مأمور، هو ليس أكثر من بوق مأجور، يجيدون تمثيل أدوارهم ببراعة، وفواصل من الحزن والأسف والحرقة، ثم يبدأ دس السم في العسل، تكون المحصلة مسرحية هزلية، مخرجها «نطيحة» وأبطالها «متردية».
الأقربون أولى بالمعروف، وطالما أن القناة ومديرها ومذيعها ومحلليها وكل من يعمل فيها ينتمون إلى دولة دخلت موسوعة جينز للأرقام القياسية في فصول الفشل والإخفاقات الرياضية، ومنذ 50 عاماً وهي تجلب الأجانب من كل أصقاع الأرض وكل بقاع الدنيا، وتجنسهم لتمثيلها في المحافل الخارجية، حتى أصبح الجميع يتندر على فريقها، ويطلقون عليه مسمى «منتخب القرية العالمية».
كل هذا من أجل تشكيل منتخب يهابه العالم، منتخب ينافس في آسيا، ويصل إلى كأس العالم، ولكنه في كل مرة كان يفشل، ويجر أذيال الخيبة، وعندما أدرك أنه عاجز عن تحقيق الحلم، اختار طريقته التي يجيدها ويتقنها ألا وهي شراء الذمم، ولطالما كان هذا هو ديدنهم، وتفتقت في رأس كبيرهم فكرة لا تخطر حتى في رأس الشيطان، فإذا كان التأهل من أرض الملعب هو في حكم الخيال، لماذا لا نشتري المونديال؟.
وفي مكان كل شيء فيه قابل للمقايضة، وأي شيء مطروح للبيع، كان هذا هو الحل السريع، وسيذكر التاريخ أن تلك الدولة وحتى تشارك في المونديال، قامت بإنفاق مئات المليارات، هكذا تدار الرياضة في ذلك المكان، ثم يتحدثون ويثرثرون عن التمثيل المشرف، وعن منتخب دولة تشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، واعتلت العرش الآسيوي 3 مرات، ومحصلتها مليئة بالإنجازات، ولن يضرها كلامهم ولن يقدم أو يؤخر، فطالما أن القافلة تسير فدع الكلاب تنبح، ولكن نقول لهم عل وعسى «يا وجه استح».
نعلم جيداً أنكم ظهرتم على شاشتكم لتمرير أجندة خبيثة أمليت عليكم، فإذا كان المنتخب السعودي قد خسر في منافسة رياضية، أنتم خسرتم مهنيتكم، وفقدتم ثقة المشاهد في أطروحاتكم، وقدمتم بغباء منقطع النظير خدمة جليلة لمن ظل يحاول إثبات أنكم تنتمون إلى دولة مختطفة، وعندما نفدت منكم الوسائل، استخدمتم منابر الرياضة لبث رسائل سياسية بهدف الفتنة وبث الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن العربي، لذا حري بكم تغيير مسماكم، فلستم «قناة بي ان»، ولكن قناة «تنظيم الحمدين».