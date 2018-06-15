درس قاسٍ للغاية

لم نكن ننتظر من منتخبنا السعودي، وهو يخوض مباراة الافتتاح في المونديال أمام أصحاب الأرض أي نتيجة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لم نطالبهم بالمستحيل، لم نستعرض قائمة مطالب في وجوه اللاعبين، كل الذي طلبناه وتمنيناه أن يكون حاضراً في ذلك المشهد الذي تابعه معظم سكان الكرة الأرضية، أن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يخوضوا 90 دقيقة مثالية بأقل عدد من الأخطاء، وأن يقاتلوا منذ البداية حتى صافرة النهاية، لو فعلوا هذا فقط لما خرجت المباراة بتلك النتيجة كيفاً وكماً، لو فعلوا ذلك لقلنا لهم «يعطيكم العافية وشكراً».
حدث ما حدث وما زلنا نفتش عن الأسباب التي أدت إلى ظهور لاعبي «الأخضر» بذلك المستوى الباهت والهزيل، قبل أن نفكر في العثور على تفسير لتلك النتيجة الكارثية، وأكاد أجزم أنه لو أعيدت المباراة 100 مرة لما تكررت نتيجة الخماسية، كل ما في الأمر أن الجميع ارتكبوا الأخطاء بدءاً من الجهاز الإداري فلسنا بحاجة إلى خبراء علم نفس حتى ندرك أن اللاعبين لم يتم تهيئتهم نفسياً بالشكل المطلوب، مروراً بالجهاز الفني واللاعبين، فقد غاب اللون الأخضر وتوارت نجومه، باختصار لم يكن أي منهم «في يومه».
ما حدث أصبح من الماضي، ومواصلة جلد الذات لن يجدي نتيجة، ولا البكاء على اللبن المسكوب، فنحن لا نستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن نستطيع أن نفكر في المستقبل والأيام المقبلة، ومن المفترض استخلاص الدروس بسرعة وبدقة وتحديد الأخطاء لضمان عدم تكرارها في قادم المشوار، ومسؤولو المنتخب مطالبون أيضاً بانتشال اللاعبين من مستنقعات الإحباط وترميم المعنويات التي أصبحت في حالة يرثى لها من جراء النتيجة الكبيرة.
ومن جديد نعيد ونؤكد أننا لا نطالب لاعبي «الأخضر» بانتزاع إحدى بطاقتي التأهل، وهذا ما لم نبحث عنه حتى ما قبل مباراة الافتتاح، ولكن أصبح الجميع مطالبين بتغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها ممثلنا في المباراة الماضية، وكلنا يقين أنهم يمتلكون أفضل مما شاهده العالم في مباراة الافتتاح، وعليهم تحويل الانتقادات التي تعرضوا لها، مهما كانت قسوتها، إلى طاقة إيجابية محفزة لتقديم الأفضل في المباراة المقبلة.
خلاصة الكلام:
ربما كان الدرس قاسياً للغاية، ولكنها ليست النهاية، هي كبوة جواد ومهما كانت النتيجة مؤلمة لا يجب أن نسمح لها أن تكسرنا، فرب ضارة نافعة وربما كنا بحاجة إلى صدمة عل وعسى أن تغيرنا.