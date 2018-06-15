لأنها مصر يا سادة، لطالما كانت في دفة القيادة، ولطالما توشحت برداء السبق والريادة، فقبل زمن طويل جداً، وقبل أن تصل كرة القدم إلى الكثير من الدول في المنطقة، وقبل أن تتعرف العديد من الشعوب عليها وعلى قوانينها، وقبل أن يغرموا بتفاصيلها، كانت مصر تشارك في النسخة الثانية من كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 1934 كأول منتخب عربي وأفريقي.
فقط لأنها مصر، انتظرناها طويلاً، كنا نعرف أنها ستعود يوماً ما وهو ما حدث حتى لو بلغت فاتورة الانتظار 56 عاماً كاملاً، لتعود مجدداً إلى إيطاليا عام 1990، ثم غابت مجدداً، وانتظرت الجماهير المصرية وانتظرنا 28 عاماً آخر لتتأهل هذه المرة إلى روسيا، وكنا نعلم وكلنا يقين أنها ستعود، قد تتعثر، قد تتأخر، ولكنها لا تسقط، لأنها مصر.
وعلى الرغم من الريادة التاريخية للمصريين، وعلى الرغم من الأسماء والنجوم الكبار الذين مروا في ملاعبها، وعلى الرغم من السيطرة شبه التامة على مقدرات وبطولات الكرة الأفريقية، على صعيد المنتخبات والأندية، إلا أن النتائج التي تحققت في مشاركتين سابقتين لم تكن على مستوى الطموح، ومن أصل 4 مباريات في كأس العالم، لم يحقق أي فوز مقابل تعادلين ولم يسجل سوى 3 أهداف، وهذه الأرقام لا تليق بصاحب الرقم القياسي في بطولة كأس أفريقيا بسبعة ألقاب.
هناك مقولة دائماً ما يرددها المصريون وهي «الثالثة ثابتة»، واليوم سيظهر المنتخب المصري للمرة الثالثة في سماء المونديال، ويواجه أوروجواي في بداية مشواره، وهي مباراة صعبة للغاية أمام منتخب لاتيني يضم في صفوفه الكثير من النجوم الكبار أمثال جودين وسواريز وكافاني، ولديه طموحات كبيرة في الوصول إلى أبعد مدى ممكن في المونديال، ولكن «لأنها مصر» سيدرك اللاعبون أنهم يقفون على خشبة مسرح العالم، الأنظار مصوبة نحوهم، والأضواء مسلطة عليهم، وكلنا ثقة أنهم لن يدخروا قطرة عرق، هم هكذا عودونا ومصر تستحق.
يدور الحديث كثيراً عن محمد صلاح وتتباين الأنباء حول مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة، وفي كل الأحوال يبقى صلاح نجماً كبيراً قدم موسماً أوروبياً خيالياً حتى أصبح حديث العالم بأسره، وإذا شارك فهو إضافة فنية وقيمة معنوية، وإذا لم يشارك فكل زملائه نجوم، وكلهم على قدر عالٍ من المسؤولية، فالأرض التي أنجبت صلاح خصبة وولادة، إنها أرض مصر يا سادة.