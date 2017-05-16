الفخر مبخوت

2017-05-16 لماذا يحتفلون؟ 2017-05-15 حلم «الأبيض» 2017-05-14 «فيلم جزراوي» 2017-03-29 بعد خراب مالطا 2017-03-28 صعبة وليست مستحيلة 2017-03-27 أقوال وأفعال 2017-03-26 ليلة غاب فيها الأبيض مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-03-23 ليكن في معلومكم 2017-03-20 ولد ميتاً 2017-03-19 العد التنازلي 2017-03-15 آن الأوان 2017-03-14 لتحيا الشفافية 2017-03-13 ماذا تعرف عن المنطق؟ 2017-03-12 إلا تاريخ «الجوارح» 2017-03-08 كل استراتيجية وأنتم بخير 2017-03-07 حسابات خاطئة 2017-03-06 أجمل أهداف دورينا 2017-03-05 «ذيابة» الغربية 2017-02-09 ما أجمل الوحدة 2017-02-08 لعدم الاختصاص 2017-02-07 كلنا وحداويون 2017-02-05 ثالوث الوصل الرهيب 2017-02-02 حديث «الكوتا» 2017-02-01 كل ما فعله زيدان 2017-01-31 العودة بعد ربع قرن 2017-01-30 كلمة السر تين كات 2017-01-29 اتحاد ابن غليطة 2017-01-26 المكافأة «100 درهم»! 2017-01-25 نهاية رجل محترم 2017-01-24 رفقاً بالجوارح 2017-01-23 «ولد النادي» 2017-01-22 «اضغطوهم» 2017-01-19 الواقع المر 2017-01-18 الكبار لا يغامرون 2017-01-17 المهم أن يرجع 2017-01-16 «فاندرلي جيت» 2017-01-15 بعض ما يقال 2016-11-29 الخطر القادم من الشرق 2016-11-28 لن نحزن إلى الأبد 2016-11-26 عونك يا زعيم 2016-11-22 ثرثرة بالمجان 2016-11-21 لا إفراط ولا تفريط 2016-11-20 الوعد في العين 2016-11-19 افتحي يا آسيا أبوابك 2016-11-17 شكراً.. ولكن 2016-11-16 «تطفيش» الكفاءات 2016-11-15 يومك يالأبيض 2016-11-14 قبل أن تعاقبوا النصر ! 2016-11-13 رسالة الرميثي 2016-11-03 ارفعوه عالياً 2016-11-02 «غاوي وجع رأس» 2016-11-01 الإدارات المرتعشة 2016-10-31 شرارة التغيير 2016-10-30 «اللي في يدّه القلم» 2016-10-26 «آهٍ يا جيجز»! 2016-10-25 مشروع الملك الكبير 2016-10-24 «الله يرحم أيام السركال» 2016-10-23 السمان والعجاف 2016-10-14 من منكم الطلياني؟ 2016-10-13 عفواً يا «كوتش» 2016-10-12 «كرت أخضر» 2016-10-11 اكتبوا التاريخ 2016-10-10 لماذا صفقنا؟ 2016-10-09 الحياة فرص 2016-10-06 شجع الأبيض 2016-10-05 «للخير سلطان» 2016-10-04 «نكبر وننسى» 2016-10-03 تذاكر «VIP» 2016-09-29 ليلة عُمر 2016-09-28 مشروع مشكلة 2016-09-27 بدايات جديدة 2016-09-26 360 دقيقة 2016-09-25 «رفسة صقر» 2016-09-22 تغريدات الشحي 2016-09-21 السير إلى الوراء 2016-09-20 تجار الأحلام 2016-09-19 لماذا تخلوا عن النصر؟ 2016-08-10 صناعة الأسطورة 2016-08-09 «البوكيمونات» و «الأيباد» 2016-08-08 100 عام من الفشل ! 2016-03-24 «عندما نزل عدنان» 2016-03-22 «مع الخيل يا شقرا» 2016-03-21 لسنا سوى هواة 2016-03-20 أولاد زايد 2016-03-17 «جدة كذا نصر وبحر» 2016-03-16 على البال 2016-03-15 المواجهات السبع 2016-03-14 المعازيم 2016-03-13 حلم «سمعة» 2016-03-10 الملك رونالدو 2016-03-09 كوكتيل الفوضى 2016-03-08 «جروب في الواتساب» 2016-03-07 الخوض في النوايا 2016-02-10 «لا تلوح للمسافر» 2016-02-09 حكاية جديدة 2016-02-08 هذا لا يحبه زايد 2016-02-07 زمن «عموري» 2016-02-03 الرامي الذهبي 2016-02-02 لقد «هرمنا» 2016-02-01 «الكبيران» 2016-01-31 لابد للسركال أن يستقيل! 2016-01-26 صوت الجماهير أقوى 2016-01-25 حليمة وعادتها القديمة 2016-01-24 كرة الثلج 2016-01-20 «معازيب» هذا الزمان 2016-01-19 مناجم الذهب 2016-01-18 لماذا تعاقبون المنتخب؟ 2015-12-17 عاصمة الأحلام 2015-12-15 لماذا نحن دائماً؟ 2015-12-14 خذوا الحكمة من بلاتر 2015-12-13 فريق لا يشبه الجزيرة 2015-12-09 وضع خاص 2015-12-07 كم أنت محظوظ يا زلاتكو! 2015-12-06 أكثر من «عنبري» 2015-11-25 الرياضة أسلوب حياة 2015-11-24 كفاكم عبثاً 2015-11-23 «الجايات أكثر» 2015-11-21 الشجاعة «صبر ساعة» 2015-11-19 كابتن مهدي 2015-11-18 «مجلس 7 نجوم» 2015-11-17 انفصام الشخصية 2015-11-16 آخر من يعلم 2015-09-28 خبراء الأجندة 2015-09-27 وا أسفاه على كرة القدم 2015-09-06 حباً وكرامة يا بلادي 2015-08-26 مشروع فزاع 2015-08-25 «الزين غالي» 2015-08-24 «تونا نقول يا هادي» 2015-08-23 «لا للتعصب» 2015-08-20 الفيديو الفضيحة 2015-05-10 ولد زعيماً 2015-05-07 معدن الأحمر 2015-05-06 الكلام ببلاش 2015-05-05 حلم الفرسان 2015-05-04 «شعب وطلياني» 2015-05-03 آسيا به فازت 2015-04-28 «لله.. يا محسنين» 2015-04-27 وصعدت «الروح الرياضية» 2015-04-26 أجمل مافي زلاتكو 2015-04-23 «عنترية» حكم 2015-04-22 «رابط رأسه بلا وجع» 2015-04-21 «كي جي 1» احتراف 2015-04-20 الزعيم الاستثنائي 2015-04-01 «تبون كأس العالم؟» 2015-03-12 ذهبية واحدة لا تكفي 2015-03-11 لا مجال للمفاجأة 2015-02-17 أمر إزالة 2015-02-16 مغامرة سامي 2015-02-15 لابد أن يعود الأهلي 2015-02-12 سامحنا الله 2015-02-11 من يرفض برشلونة ؟ 2015-02-10 المكافأة الحقيقية 2015-02-09 لن ننساك يا جرافا 2015-02-08 الأصوات المنتقدة 2015-02-01 وداعاً آسيا 2015-01-31 هذا هو الأهم 2015-01-30 الاحتراف أسلوب حياة 2015-01-29 الحفاظ على الجيل 2015-01-28 كلمة «لو» 2015-01-27 تقدرون والإمارات «تستاهل» 2015-01-26 ثقافة يابانية 2015-01-25 «ورفجة مترف» 2015-01-24 القادم أصعب 2015-01-23 ليوم كهذا 2015-01-22 الخسارة المشرفة 2015-01-21 أهلاً باليابان 2015-01-19 العودة إلى كانبرا 2015-01-18 حالة جديدة 2015-01-17 كلام معلول 2015-01-16 من يرفض الهدية؟ 2015-01-15 الراعي وجرة السمن 2015-01-14 دوام الحال من المحال 2015-01-13 «حيلهم بينهم» 2015-01-12 أبيض ناصع البياض 2015-01-11 الهدف الأول 2015-01-10 «هاردلك» 2015-01-09 ماذا نحن فاعلون؟ 2015-01-08 يا آسيا.. أما آن الأوان؟ 2014-11-27 «وقالت لي في أمان الله» 2014-11-26 الليلة الكبيرة 2014-11-25 شكراً من القلب 2014-11-24 «آه ما أرق الرياض» 2014-11-23 شيء ما ينقصنا 2014-11-22 عندما يعود «الأبيض» 2014-11-21 من الحب ما قتل 2014-11-20 لا شيء غير الفوز 2014-11-19 نصف ساعة لا تكفي 2014-11-18 اليمن والفجر الجديد 2014-11-17 بطولة فاقدة للذاكرة 2014-11-16 تفاءلوا بالخير تجدوه 2014-11-15 لا أكذب ولكن أتجمل 2014-11-14 مساكم أبيض 2014-11-13 بطولة وعشاق 2014-10-21 كل عام وأنت جريدتي 2014-09-15 كرة القدم هي الحياة 2014-07-14 «أديوس برازيل» 2014-07-13 أم المباريات 2014-07-12 الحصاد المر 2014-07-11 قد تصدق الأحلام 2014-07-10 جيل العار 2014-07-09 الفرصة الأخيرة 2014-07-08 صراع الجبابرة 2014-07-07 نوايا البرغوث 2014-07-06 إنه الزلزالِ 2014-07-05 «اللي على المدرج يتفرج» 2014-07-04 الجنون أصله لاتيني 2014-07-03 نهائي فخم كهذا 2014-07-02 شكراً لكم 2014-07-01 التفاصيل المجنونة 2014-06-30 متى سنشاهد البرازيل؟ 2014-06-29 آسيا «للخلف در» 2014-06-28 ملحمة خيخون من جديد 2014-06-27 الدفاع عن الابن الضال 2014-06-26 سيدة أوروبا المريضة 2014-06-25 الرئيس والأسطورة 2014-06-24 ليلة القضاء على «شمشون» 2014-06-23 لعبة ليس لها كبير 2014-06-22 درس كوستاريكي 2014-06-21 سواريز قاتل الإنجليز 2014-06-19 ذر الرماد في العيون 2014-06-18 لا تحزن يا كريستيانو 2014-06-17 ماركة ميسي 2014-06-16 مرشح على الورق 2014-06-15 ثورة البرتقال 2014-06-14 بغض النظر 2014-06-13 أفضل لاعب في العالم 2014-06-12 لم تعد لعبة الفقراء 2014-05-21 أنشودة النصر 2014-05-20 الزعيم القديم 2014-05-18 «نهائي ولا في الأحلام» 2014-05-15 موعد مع التاريخ 2014-05-13 فريق كل العرب 2014-05-12 كلمة السر «حمدان» 2014-05-07 الحقيقة الغائبة 2014-05-06 منتخبنا بدون إسماعيل 2014-05-05 فتش عن الإدارة 2014-05-04 البطل مدريد 2014-04-29 حتى يتجدد الوصل 2014-04-28 «من يحب النادي أكثر» 2014-04-27 الأهلي وكوزمين المحلي 2014-03-13 في انتظار البيان 2014-03-11 الأجندة الكارثة 2014-03-05 مشكلة الوصل في «جوجل» 2014-03-04 القيم قبل كرة القدم 2014-03-03 احتراف عمر 2014-03-02 «بصراحة ما عندها سالفة» 2014-02-27 «درهم الرياضة» 2014-02-26 الصراخ على قدر الألم 2014-02-25 متى تشرق الشمس؟ 2014-02-24 رسالة إلى يوسف السركال 2014-02-23 بذور الحب 2014-02-20 «البيان والفاكس الخربان» 2014-02-19 القفز على اللوائح 2014-02-17 «ليس باليد حيلة» 2014-02-16 هواة ومحترفون 2014-02-06 الواقع المقلوب 2014-02-05 اللاعبون فقط 2014-02-04 «كل تأخيرة فيها خيرة» 2014-02-03 متناقضون وبجدارة 2014-02-02 منتخبات بالمجان 2014-01-30 خميس وجمعة 2014-01-29 «العنابي يليق بك» 2014-01-27 أكذوبة التشبع 2014-01-26 إنه الزعيم يا هذا 2014-01-20 ليس عيباً 2014-01-19 «كلمة ولو جبر خاطر» 2014-01-15 لو كان رونالدو عربياً 2014-01-14 أبشروا بالأزمة 2014-01-13 المبادئ لا تتجزأ 2014-01-09 «مالناش دعوة» 2014-01-08 ماذا يحدث في الأهلي؟ 2014-01-07 عاشق المركز الأول 2014-01-06 حدث في نصف موسم 2014-01-05 هيبة التحكيم 2013-12-30 من كان منكم بلا خطيئة 2013-12-29 هل تستحق كرة القدم؟ 2013-12-24 أحلامهم وأحلامنا 2013-12-23 عصر المال 2013-12-22 مشكلة حقيقية 2013-11-26 قمة تتحدى الملل 2013-11-25 استقالة عيسى 2013-11-24 الرقم 16 2013-11-13 «أنت مب كفو» 2013-11-05 نقدر ولكن! 2013-11-04 حكمة القادة 2013-11-03 العالم في أبوظبي 2013-10-31 «السنع برازيلي» 2013-10-30 أي عشق هذا؟ 2013-10-29 أكذب حتى يصدقك الناس 2013-10-28 «متصدر لا تكلمني» 2013-10-27 درب البطولة 2013-10-24 «مصلحة» قد تكون «عامة» 2013-10-23 المونديال يدعم «دبي إكسبو 2020» 2013-10-22 جرس إنذار 2013-10-21 كيف «تطفش» الجمهور؟ 2013-10-20 هذه المرة لن يعود 2013-10-19 لا وقت للقسوة 2013-10-09 الاتحاد الذكي 2013-10-07 مشروع نجم 2013-10-06 «ليش التأليف؟» 2013-10-02 قانون الغاب 2013-10-01 «ضد التشفير» 2013-09-30 ثرثرة غير مشفرة 2013-09-29 «علي موهوب» 2013-09-26 الشيء بالشيء يذكر 2013-09-24 «شو بيفهم الطليان؟» 2013-09-23 إجازة سعيدة 2013-09-22 العار 2013-09-18 «جولات نهيان» 2013-09-17 «اللاعب رقم 77» 2013-09-16 الملك «نيو لوك» 2013-09-15 أهل مكة أدرى بشعابها 2013-09-10 «بسيطة» 2013-09-08 درس ودي مفيد للغاية 2013-09-04 الحارس السوبر 2013-09-03 «أكشن يا موسم» 2013-05-30 الأهلي فخامة الاسم تكفي 2013-05-28 قائدنا والدنا 2013-05-21 هنيئاً لعجمان 2013-05-20 «شكراً يا لجنة» 2013-04-23 «ترى الكايد أحلى» 2013-04-22 معلومات عامة 2013-04-21 لا وقت للاحتفال 2013-04-16 من يدري؟ 2013-04-15 الملك لم يعد 2013-04-08 كأس زايد 2013-04-07 مشروع الوصل الجديد 2013-04-03 الفارس محمد بن راشد 2013-04-02 «مالك حل يا بومحمد» 2013-04-01 كذبة أبريل 2013-03-31 قدر الزعماء 2013-02-21 «اللي في يده القلم» 2013-02-20 «نستاهل» 2013-02-19 جلد منفوخ 2013-02-18 «دع الخبز للخباز» 2013-02-17 «خلِّ عندك دم» 2013-02-13 كومة مشاكل 2013-02-12 «عموري» الأرجنتين 2013-02-11 «ناس وناس» 2013-02-06 مستنقع فيتنام 2013-02-05 «خذ وخل» 2013-02-04 ملكيون أكثر من الملك 2013-02-03 كلنا في الهم عرب 2013-01-30 قصور من رمال 2013-01-29 «يا منتخبنا يا الغالي» 2013-01-28 عاد ليتوقف 2013-01-27 «الجمهور عاوز كده» 2013-01-23 عينان في رأس واحد 2013-01-22 أسعد شعب في العالم 2013-01-21 لكل مجتهد نصيب 2013-01-20 فرحة الدار 2013-01-19 عيشي بلادي 2013-01-18 بداية الحكاية 2013-01-17 24 ساعة 2013-01-16 أسود زايد 2013-01-15 أنشودة الوطن 2013-01-14 براءة الجماهير 2013-01-13 ولد لنا منتخب 2013-01-12 إعلامنا بخير 2013-01-11 «ودي أصدق بس قوية» 2013-01-10 في منتهى العدالة 2013-01-09 بين بلاتر وابن همام 2013-01-08 لا نخشى ولا ننسى 2013-01-07 القادم أهم وأصعب 2013-01-06 «ضحك ولعب وجد وحب» 2013-01-05 الإلياذة الخليجية بيني وبينكم راشد الزعابي الفخر مبخوت تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017 كنا في زمن مضى نحلم مجرد الحلم، أن يوجد لدينا لاعب إماراتي واحد ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في الدوري، وكنا متواضعي الطموح لدرجة أننا قد نهلل ونفرح حتى لو حل هذا اللاعب في المركز العاشر مكرر، فنكيل له المديح، ونكتب فيه المعلقات، لم يدر في خلدنا حينذاك أنه سيأتي يوم يظهر فيه هداف إماراتي خالص، يجيد تسجيل الأهداف ويتسابق خلفه الهدافون الأجانب يحاولون الاقتراب منه، يسعون لمنافسته ولكن هيهات، فقد حسمها مبخوت. علي مبخوت لاعب لا يطارد منافسيه ولكنه يسابق التاريخ، فهو الذي كسر احتكار الأجانب لعرش الهدافين في عصر الاحتراف، أزاحهم جميعاً وتربع وحده، وبفارق 8 أهداف عن أقرب المنافسين، وبحصيلة لم يسبق للاعب واحد أن حققها طوال تاريخ الدوري الممتد منذ 43 عاماً، وبـ33 هدفاً اقتحم نادي المئة وبات مرشحاً وبقوة لتهديد عرش الهداف التاريخي لدوري الإمارات فهد خميس، إذ لم يعد يفصله عن هذا المجد سوى 65 هدفاً. وأمس الأول في احتفالية دوري المحترفين توج مبخوت بثلاث جوائز دفعة واحدة، وهي ليست سوى تأكيد على تميزه وجدارته بنجومية الموسم، فكان أفضل هداف للدوري وأفضل لاعب مواطن، كما تم اختياره ضمن فريق الأحلام، واستحق بالتالي هاتريك النجومية، وبالمناسبة هي المرة الثالثة التي يتوج فيها علي مبخوت بلقب أفضل لاعب مواطن منذ بدء هذه الاحتفالية قبل 5 سنوات. يقول الهولندي تين كات إن مشكلة المدربين السابقين كانت في تقييد اللاعب بمركز محدد، وإن كل ما فعله هو كان أن أطلق سراحه، فأصبح كالصقر الجارح، ينقض على فريسته كيفما شاء، وكان تين كات محقاً، وأثبت مبخوت أنه على قدر المسؤولية، وكان هو العنصر المرجح لفريق الجزيرة في طريقه إلى الدرع، وعندما تصعب الأمور على لاعبي الجزيرة ويتضاءل الأمل، تنشق الأرض عن مبخوت.. ويسجل. لم يصل مبخوت إلى القمة بعد ولم يحقق كل طموحاته في عالم المستديرة، فلا زال للمجد بقية، والفرصة متاحة لديه للوصول إلى أراضٍ لم تطأها قدم من قبله، وهو مطالب بمواصلة العمل الحثيث، وبذل الجهد الدؤوب من أجل إتمام المهمة التي بدأها، أما نحن فسعادتنا عارمة أن يصل لاعب مواطن إلى القمة، ويقارع أفضل المهاجمين الأجانب، ولا يكتفي بالتفوق عليهم ولكنه ينطلق إلى آفاق أبعد، ويحطم الأرقام القياسية، ذلك هو علي مبخوت.. فخر الصناعة الوطنية. Tweet