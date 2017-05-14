«فيلم جزراوي»

منذ سنوات طويلة، وقبل عصر الاحتراف، كان الجزيرة منافساً قوياً على لقب الدوري، فكان يحاول ويحاول، وتعاقد مع أفضل المدربين، وكان مدرسة متفردة في استقطاب أبرز اللاعبين الأجانب، حتى جاء مدرب برازيلي هو آبل براجا في أول مواسم الاحتراف، وبعد 3 مواسم كان الجزيرة أحدث أبطال الدوري، وأضاف إلى الدرع لقب الكأس في تعويض ومكافأة عن اجتهاد السنوات الماضية.
كان موسم 2010 - 2011 جزراوياً بامتياز، وراهن المتابعون على الفريق أنه القوة القادمة التي ستحصد الأخضر واليابس في السنوات التالية، وكان الرهان مبنياً على القيمة العالية التي وصل إليها الفريق بعد محاولات عديدة، والخبرة التي اكتسبها ومجموعة من اللاعبين الصاعدين الذين سيكون لهم كلمة مؤثرة في مستقبل الكرة الإماراتية.
ولكن ما الذي حدث؟ رحل براجا بعد ذلك الموسم، وابتعد الفريق عن صراع المنافسة على لقب الدوري، نعم توج بالكأس، ولكن بعدها اختفى تماماً، اختلفت التعاقدات، غاب الاستقرار، توالى المدربون، ومر على النادي مجموعة من اللاعبين الأجانب الذين لم يتركوا بصمة تذكر، وظل السؤال قائماً، ما الذي دها الجزيرة؟ كيف اختفى هكذا بين ليلة وضحاها؟
ظن البعض أن كلمة السر كانت في البرازيلي براجا، عاد براجا، أما الجزيرة فلم يعد، ظل غائباً، بل عاش واحداً من أسوأ مراحله في النصف الأول من الموسم الماضي، ورحل براجا فلم يكن هو الحل، ولم تكن كلمة السر المدخلة صحيحة، وجاء تين كات، وعمل الرجل، وأثبت كفاءة عالية، وتغير الجزيرة من حال إلى حال، أصلح المنظومة الدفاعية، وقام بتفعيل الجبهة الهجومية، وتكاتف الجميع من أجل إعادة قطار الجزيرة إلى السكة الصحيحة.
وكانت أولى بوادر العودة في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة الموسم الماضي، وعاد هذا الموسم ليتوج بطلاً لدوري الخليج العربي بعد طول غياب، فقد أجادت الإدارة في تدعيم صفوف الفريق، وكان تين كات هو الرجل المناسب، وبأربعة أجانب على أعلى مستوى ونجوم صاعدين من إنتاج الأكاديمية الجزراوية وبنجومية مطلقة للمهاجم الإماراتي الأول علي مبخوت.
يستحق الجزيرة نجومية هذا الموسم، وبأرقام قياسية غير مسبوقة، كان الأجدر والأحق بالصعود إلى منصة التتويج، ولا بد أن الجزراوية تعلموا من الدرس القديم، ولن يسمحوا بتكرار أخطاء الماضي، فقد تحطمت أسطورة براجا وما صاحبها من قصص وأفلام وحكايات، وشاهدنا «فيلماً جزراوياً» من بطولة مبخوت ورفاقه من اللاعبين والإدارة أما المخرج فهو تين كات.