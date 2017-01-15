أحياناً نخشى من تبعات الحقيقة، فلا نسمي الأشياء بأسمائها، وتكون الأمور جلية وواضحة ومع ذلك نغض أبصارنا عنها، نراها وندعي أننا لا نراها، وحتى ننبه أصحاب الشأن إليها نلف وندور، وعندما تزيد الشائعات ويكثر القال والقيل، ونيقن أننا نعيش في متاهة لا يتبقى أمامنا سوى الحل الأخير، فنهرب من قلة حيلتنا إلى الألغاز والأحاجي والفوازير.
كل ما نحتاج إليه هو المواجهة، وأن نوجه الكلام مباشرة إلى مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، فهو الذي جاء بقرار صندوق الانتخابات، وهو الذي طالب بمحاسبته بعد 100 يوم من انتخاب مجلسه، وها نحن أكملنا أكثر من 250 يوماً، وهو الذي خاطب الجميع ألا يترددوا، ومتى ما رأوا الخطأ أن ينتقدوا، ونقول له إنك سكت طويلاً والسكوت ليس دائماً من ذهب، ولكنه أحياناً يكون دليلا على أشياء أخرى، أقلها خطورة هو أن المنظومة التي تديرها أصبحت خارج السيطرة.
من لم يرَ فقد سمع ومن لم يسمع فقد لاحظ، فهناك خلل لا يمكن إنكاره ولا يجوز السكوت عنه، والسؤال لرئيس الاتحاد، فإذا كنت تعلم ولم تحرك ساكناً فتلك مصيبة، وإذا كنت لا تعلم دعني أخبرك ببعض ما يقال: يقولون إن العلاقة بينك وبين نائبيك ليست على ما يرام، فلم يعرفا عن اللجنة الأخيرة التي أعلنت عنها وصدرتها باسم مجلس الإدارة ولم يسمع عنها بقية أعضاء المجلس سوى عن طريق وسائل الإعلام، ويقولون إنك تدير الاتحاد بمركزية ولا تستشير البقية، ويقولون إن رئيس لجنة الحكام ضاق ذرعاً وينوي الاستقالة من رئاسة اللجنة، ويقولون إن لجنة المنتخبات التي تترأسها لم تعقد أي اجتماع منذ مباراة العراق.
ويقال إن هناك فوضى عارمة لا تبشر بالخير، ويتحدثون عن عدم تجانس بين أعضاء فريق عملك، ويقولون إن هناك انعدام تفاهم وأخطاء، وقرارات يتم اتخاذها بالخفاء، ولعل أخطر ما قيل إن اتحاد الكرة بات يدار من الخارج، فنحن في مجتمع صغير، وحتى ينتشر السر الذي بين اثنين لست بحاجة سوى إلى طرف ثالث حتى يذيعه، فما بالك والأطراف عديدة، وبالمناسبة ما هي حقيقة ما يشاع عن كسر الوديعة؟، هذا بعض ما يقال، وهذا هو الحال، مما شاهدناه وسمعناه ولاحظناه، وكلما مر الوقت وسادت لغة الصمت، يبدو أنه لا يزال هناك شخص واحد لم يرَ ولم يسمع ولم يلاحظ، أتمنى ألا يكون هو أنت.