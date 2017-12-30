في تغطية «صدى الملاعب» لـ «خليجي 23»، وخلال لقائنا مع الفنان البحريني الكبير أحمد الجميري، قال إن لديه «غصة» عمرها 47 عاماً، وهي عدم تتويج منتخبه، بأي لقب من ألقاب بطولات كؤوس الخليج التي انطلقت من بلاده تحديداً عام 1970 .
واليوم في «خليجي 23» تصل منتخبات الإمارات وعُمان والعراق والبحرين إلى الدور نصف النهائي، حيث سيلعب «الأبيض» الإماراتي، مع شقيقه العراقي، ويواجه البحرينيون أصحاب «الغصة» إخوانهم العُمانيين المتطورين، وثلاثة من الأربعة سبق وأن حملوا ستة ألقاب مجتمعين، ثلاثة للعراق، واثنين للإمارات، وواحدا لعُمان، وبالتالي فإن فرص وجود بطل جديد هي 25% بالنسبة لكل أطرافها.
صحيح أنه في كل بطولة للخليج، تكون سبعة منتخبات مرشحة للقب، باستثناء اليمن الذي بدأ يشتد عوده وساعده، ولكن ظروفه تمنعه من المنافسة، ولكن أحياناً يكون هناك منتخبات تأخذ الحيّز الأكبر من الترشيحات، مثل الكويت والسعودية، لأنني عندما كنت في البحرين قبل البطولة بأسابيع، وجدت امتعاضاً جماهيرياً من مستوى المنتخب مؤخراً، حاله حال العراقي الذي كان باهتاً في تصفيات كأس العالم، وهي الحالة نفسها التي تنطبق على «الأبيض» الإماراتي، ولكن الفارق أن الإماراتيين دخلوا كأس الخليج، وعينهم على اللقب «جماهيرياً»، فيما صرح بعض المسؤولين أن البطولة إعدادية لأمم آسيا 2019 وهو كلام لم يستسغه أحد «على حد علمي».
الإماراتيون يملكون المنتخب الأكثر جاهزية بالنسبة للأسماء والنجوم، والعراقيون يلعبون بدون ستة من محترفيهم في أوروبا وأميركا، والعُمانيون فاجأوا الجميع بمنتخب شاب، هو الأفضل تكتيكياً وبدنياً بين الأربعة المتبقين، فيما تلعب الروح القتالية الدور الأكبر لدى البحرينيين، فهل تكفيهم للتويج بلقب طال انتظاره؟