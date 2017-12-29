تأهل ولكن؟

2017-12-29 «واتس آب» عراقي 2017-12-28 لا دموع في الكويت 2017-12-27 ما تنهضم 2017-12-26 الحلقة الأضعف؟ 2017-12-25 ما يطلبه «الفولورز» 2017-12-24 رغم الفوز؟ 2017-12-23 نعم لبقائها مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-12-22 اربطوا الأحزمة 2017-12-16 فخر العرب وأبوظبي 2017-12-03 أول سوري 2017-11-26 مملكة النشاط والروح 2017-11-19 الحقيقة ولا شيء سواها 2017-11-12 المعادلة المستحيلة 2017-11-05 القرار التاريخي 2017-10-29 القائد والقدوة 2017-10-22 الإرهاب ضعف والحرف قوة 2017-10-15 أزمة هوية ! 2017-10-08 هل يوجهنا أحد 2 2017-10-01 الهلال في أبوظبي 2017-09-24 أبو الطموح 2017-09-17 وماذا بعد؟ 2017-09-10 لك الله يا الأبيض 2017-09-04 عيدية المنتخب 2017-08-30 السوبر السعودي في أبوظبي 2017-08-20 أبوظبي الرياضية والكلاسيكو 2017-08-13 ختامها... مش !!! 2017-08-07 «ريتويت» الشيخ 2017-07-30 إن بعض الظن... 2017-07-23 فخر العرب 2017-07-16 احتراف عموري 2017-07-10 كيف تؤكل الكتف 2017-07-02 انتصار المنطق 2017-06-25 الشباب في عهدة بن سلمان 2017-06-18 العمر.. لحظة 2017-05-28 12 أم 14؟ 2017-05-21 الرؤية الثاقبة 2017-05-14 باوزا 2017-05-07 دراما إماراتية 2017-04-30 مبروك.. ولكن 2017-04-23 الضرب من فوق الأحزمة 2017-04-16 الإنسان هو غاية الحياة 2017-04-09 عندما تحدث بوسعيد 2017-04-02 .. وماذا بعد الاستقالة؟ 2017-03-26 «روسيا برد وايد» 2017-03-19 وطن السعادة والإيجابية 2017-03-12 من يعتبر؟ 2017-03-05 الحروب على عدة جبهات 2017-02-26 البداية السيئة 2017-02-19 لا للسقف 2017-02-12 أجواء ملبدة 2017-02-05 حكاية زوران 2017-01-29 الإمارات أولاً 2017-01-22 تغريدة ضد مجهول 2017-01-15 إمارات الخير 2017-01-08 خروج الكبار 2017-01-01 رقابة + شفافية 2016-12-25 أبطال الصدفة والصدمة 2016-12-18 ليس دفاعاً عن مهدي علي 2016-12-11 وفاء أبوظبي للإعلام 2016-12-04 عزكم عزنا 2016-11-27 عين آسيا 2016-11-20 129 2016-11-13 راجعوا حساباتكم 2016-11-06 أربعاء الشهد والدموع 2016-10-30 بين الحاكم والكاتب 2016-10-23 الزعيم «العين» في النهائي 2016-10-16 بين الفعل والانفعال 2016-10-09 أعصاب تايلاند 2016-10-02 طموح العين 2016-09-25 من هو المؤهل؟ 2016-09-18 العيد في مصر «غير» 2016-09-12 نعم.. نستطيع 2016-09-04 الحقائق تقول 2016-08-28 ماذا فعلت يا نصر؟ 2016-08-21 جدلية التجنيس 2016-08-14 البداية إماراتية 2016-08-08 تبعات التلاعب 2016-07-31 مذبحة مورينيو 2016-07-24 إستراتيجية العين 2016-07-17 أفضل لاعب في العالم 2016 2016-07-11 الجواز الطبي 2016-07-03 بين ميسي ورونالدو 2016-06-26 مجالس رمضانية 2016-06-19 القادة والإعلام 2016-06-12 خيانة وطن وسيلفي 2016-06-05 عيال زايد 2016-05-29 ألف ليلة وليلة إماراتية 2016-05-22 علق بإيجابية 2016-05-15 الاتحاد والتميز 2016-05-08 اثنان من ثلاثة 2016-05-01 خلصت وولعت 2016-04-24 لا حسم 2016-04-17 ساعة الحقيقة 2016-04-10 اثنان من ثلاثة 2016-04-03 تضارب الآراء 2016-03-27 مكاسب وخسائر لقاء فلسطين 2016-03-20 من الأقوى؟ 2016-03-13 في رثاء علاء 2016-03-06 الصدمة 2016-02-28 لمن صوّت العرب؟ 2016-02-21 أهلي وأهلي 2016-02-14 الرابح الأكبر 2016-02-07 يا لها من جمعة 2016-01-31 الله غالب 2016-01-24 المنطقة الرمادية؟ 2016-01-17 وطن الإبداع 2016-01-10 قلبي على زيدان 2016-01-03 تغريدة وتعليق 2015-12-27 ميسي في دبي 2015-12-20 285 يوماً صناعة «لؤلؤة» 2015-12-13 محسومة! 2015-12-06 فرحة وطن 2015-11-29 الإمارات تجمعنا 2015-11-22 ما قصّرتوا 2015-11-15 عودة الروح 2015-11-09 أقوى نادٍ في آسيا 2015-11-01 عين وأهلي فقط؟ 2015-10-25 دراما التأهل التاريخي 2015-10-18 مصري سعودي إماراتي 2015-10-11 من أجل مهدي علي 2015-10-04 الإمارات وفرسانها 2015-09-28 إثارة ودروس 2015-09-18 الأهلي والتاريخ 2015-09-13 الزيارة التاريخية 2015-09-06 فداء للوطن 2015-08-30 ذكاء الأهلي 2015-08-23 شوي.. شوي.. بتتعودون 2015-08-16 لماذا التشفير 2015-08-09 السياحة الرياضية 2015-08-02 البصمة الإماراتية 2015-07-26 التعاقدات والجلاكتيكوس 2015-07-19 هدفنا المنافسة وبقوة 2015-07-05 ناس لكل الناس 2015-06-29 بين بني ياس والمجتمع 2015-06-21 البرازيل بدون نيمار 2015-06-15 التحدي الإماراتي الأكبر 2015-06-07 بعد زمان.. يا نصر 2015-05-31 الإمارات والأمير علي 2015-05-25 29 مايو 2015-05-17 جرأة الرميثي وشفافيته 2015-05-10 حتى النفس الأخير 2015-05-03 39 من 46 2015-04-26 أهداف «الزعيم» 2015-04-19 الزعامة واللقب .. عيناوي 2015-04-12 خطوة للأمام وأخرى للوراء 2015-04-05 عصافير مهدي علي 2015-03-29 شخصية العام 2015-03-22 قمة التواصل 2015-03-15 الضرب في الودع 2015-03-08 لؤلؤة أبوظبي للإعلام 2015-03-01 البداية المتواضعة 2015-02-22 هزاع بن زايد 2015-02-16 سامي والوحدة 2015-02-08 مبروك سلفاً للإمارات 2015-02-01 ماذا بعد؟ 2015-01-25 لا شيء مستحيل 2015-01-18 لسة بكير 2015-01-11 ساعة الحقيقة 2015-01-04 الثروة الحقيقية 2014-12-21 الإمارات 2019 2014-12-14 شبان وبنات الإمارات 2014-12-01 المهم والأهم 2014-11-23 الواقعية الصامتة 2014-11-16 الكل مرشح 2014-11-09 الأسوار المغلقة 2014-10-26 أم الإمارات 2014-10-17 الوصل وحاجز الـ 365 يوماً 2014-10-12 العين ناقص 2014-10-09 الكبير.. كبير 2014-09-21 صدمة وشجاعة وترقب 2014-09-14 حسم أم لا حسم؟ 2014-09-07 الوطن أولاً 2014-09-01 لقاء الزعامة 2014-08-24 العلامة الفارقة 2014-08-17 القرعة القاسية 2014-08-04 خطأ برشلونة الأكبر 2014-07-30 سر الغياب 2014-07-20 الصدمة البرازيلية.. مستمرة 2014-07-14 أنا والمونديال والزهايمر 2014-07-13 لمن ستقرع الأجراس؟ 2014-07-11 «جال» رفع العقال 2014-07-10 المجزرة 2014-07-09 روبن أم ميسي؟ 2014-07-08 من سيئ إلى أسوأ 2014-07-07 التغيير ومجرى التاريخ 2014-07-06 نهاية الحلم البرازيلي 2014-07-05 ليّ أذرع 2014-07-04 4 على 4 2014-07-03 ما كان من الأول! 2014-07-02 فلتحيا الجزائر 2014-06-30 لماذا أكره ألمانيا؟ 2014-06-29 كأس العالم انتهت! 2014-06-28 الجزائر أخرست مورينيو 2014-06-27 مجزرة الكبار 2014-06-26 فيفا لالجيري 1 2 3 2014-06-25 كل الحق..على كوستاريكا 2014-06-24 إنها ليست حرباً 2014-06-23 مونديال الصغار 2014-06-22 صدق أو لا تصدق 2014-06-21 الخطأ القاتل 2014-06-20 الأرض بتتكلم «إسباني» 2014-06-19 بلجيكا تكسب.. ولكن؟ 2014-06-18 الفرّامة الألمانية 2014-06-17 بن زيمة ينفجر 2014-06-16 ماكو كبير 2014-06-15 ياله من انتقام 2014-06-14 صدمة البداية 2014-06-13 أنت مع مين؟ 2014-06-12 في الليلة الظلماء؟ 2014-06-08 أنا والجابر 2014-06-01 التجربة الناقصة 2014-05-25 غياب الإعلام الرياضي 2014-05-18 ختامها مسك 2014-05-04 الصراع الإماراتي على آسيا 2014-04-27 أين ضيّعها الأهلي؟ 2014-04-20 متأهل لا تكلمني 2014-04-12 زمن الأهلي 2014-04-06 الشرطة في خدمة الشعب 2014-03-30 الثقة الإماراتية والضغوط الجماهيرية 2014-03-23 من صحوة إلى ثورة 2014-03-16 حاجز الخوف 2014-03-09 الشخصية الإماراتية 2014-03-02 الصحوة الإماراتية 2014-02-23 قمة التحولات الكبرى 2014-02-16 من يوقف زحف الأهلي؟ 2014-02-09 صكوا عالموضوع 2014-02-02 على أي أساس تكلم الجابر؟ 2014-01-26 العين في عين العالم 2014-01-19 لك الله يا ريبيري 2014-01-13 عمادة وزعامة.. عدل أم ظلم؟ 2014-01-05 ودية عالمية 2013-12-30 شرعنة الفوضى؟ 2013-12-22 ابحث عن المستفيد 2013-12-08 الجنون... إماراتي؟ 2013-11-24 قمة العتب وربما الغضب كلمتي مصطفى الآغا تأهل ولكن؟ تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017 في يوم الخميس الصادم للكرة السعودية والتاريخي للكرة العُمانية، تأهل «الأبيض» إلى نصف نهائي «خليجي 23»، وسط حيرة الإماراتيين الذين لا يعرفون، هل يفرحون لتأهل منتخب بلادهم أم يزعلون، لأنه لم يسجل سوى هدف واحد، من ثلاث مباريات، وجاء من ضربة جزاء، ولكنه في المقابل لم تهتز شباكه ولا مرة، مع الاعتراف بأن المستوى تحسن عن أول مباراتين، وكان هناك صناعة فرص، ولكن لم يكن هناك ترجمة لها، وكان من الممكن أن تختلف الأمور، لو سجل الكويتي في الدقائق الأخيرة، وكانت نتيجة المباراة الثانية مختلفة، ولكن «لو» ليست واردة الآن، لأن الواقع يقول إن «الأبيض» الإماراتي متواجد في النصف نهائي، حتى لو سجل هدفاً، وأتذكر أن منتخب إيطاليا الذي أحرز كأس العالم 1982، كان صاحب أسوأ بداية، إذ تأهل بفارق هدف عن الكاميرون وللمنتخبين 3 نقاط، من ثلاث مباريات تعادلا بها، ولكن الطليان سجلوا هدفين، واحد على بيرو، وواحد على بولندا، مقابل هدف يتيم سجلته الكاميرون في شباك إيطاليا تحديداً، وبعدها كشر الطليان عن أنيابهم، فهزموا الأرجنتين 2 - 1، ثم البرازيل وأي برازيل؟، برازيل إيدر وفالكاو وسقراط وجونيور بثلاثة أهداف سجلها باولو روسي مقابل، هدفين لسقراط وفالكاو، وبعدها فازوا على بولندا في نصف نهائي بهدفين أيضاً، لباولو روسي، ثم ألمانيا في النهائي 3 - 1، بتوقيع روسي وتارديلي وآلتوبيلي، وذكرت المثال الإيطالي، لأن مدرب المنتخب الإماراتي «طلياني»، وأعتقد جازماً أنه يعرف ماذا يفعل، وكيف يفعل، ولكنه يحتاج فقط للوقت وللصبر عليه في منطقة، وبين جماهير غير صبورة، وتريد النتائج الفورية، لهذا يضعون أيديهم على قلوبهم، وينفعلون لأن الطريقة التي يتبعها زاكيروني لا تعجبهم، ولا تناسب لاعبيهم ولا تتناسب مع مقدراتهم، وفي كل مرة أقول لمن يحاوروني، وهم بالمناسبة لاعبون دوليون كبار سبق وأن حملوا كأس الخليج، ومنهم من شارك في كأس العالم بإيطاليا 1990، بأننا يجب أن نكون عوناً له، من خلال عدم تحميله الأعباء، قبل أن يطبق أفكاره، ونعرف خيره من شره، ومن يقول إن المنتخب ليس حقل تجارب، نقول له أيضاً بأن المدربين ليسوا مثل البدل الرسمية جاهز وتفصيل وعلى القياسات التي نريدها، وأن من اختار المدرب يجب أن يكون قد درس تاريخه وتفكيره، وجلس معه وعرف أفكاره، قبل أن يتعاقد معه، وإلا فوقتها تكون المصيبة كبيرة وحقيقية. Tweet