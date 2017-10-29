القائد والقدوة

2017-10-22 الإرهاب ضعف والحرف قوة 2017-10-15 أزمة هوية ! 2017-10-08 هل يوجهنا أحد 2 2017-10-01 الهلال في أبوظبي 2017-09-24 أبو الطموح 2017-09-17 وماذا بعد؟ 2017-09-10 لك الله يا الأبيض مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-09-04 عيدية المنتخب 2017-08-30 السوبر السعودي في أبوظبي 2017-08-20 أبوظبي الرياضية والكلاسيكو 2017-08-13 ختامها... مش !!! 2017-08-07 «ريتويت» الشيخ 2017-07-30 إن بعض الظن... 2017-07-23 فخر العرب 2017-07-16 احتراف عموري 2017-07-10 كيف تؤكل الكتف 2017-07-02 انتصار المنطق 2017-06-25 الشباب في عهدة بن سلمان 2017-06-18 العمر.. لحظة 2017-05-28 12 أم 14؟ 2017-05-21 الرؤية الثاقبة 2017-05-14 باوزا 2017-05-07 دراما إماراتية 2017-04-30 مبروك.. ولكن 2017-04-23 الضرب من فوق الأحزمة 2017-04-16 الإنسان هو غاية الحياة 2017-04-09 عندما تحدث بوسعيد 2017-04-02 .. وماذا بعد الاستقالة؟ 2017-03-26 «روسيا برد وايد» 2017-03-19 وطن السعادة والإيجابية 2017-03-12 من يعتبر؟ 2017-03-05 الحروب على عدة جبهات 2017-02-26 البداية السيئة 2017-02-19 لا للسقف 2017-02-12 أجواء ملبدة 2017-02-05 حكاية زوران 2017-01-29 الإمارات أولاً 2017-01-22 تغريدة ضد مجهول 2017-01-15 إمارات الخير 2017-01-08 خروج الكبار 2017-01-01 رقابة + شفافية 2016-12-25 أبطال الصدفة والصدمة 2016-12-18 ليس دفاعاً عن مهدي علي 2016-12-11 وفاء أبوظبي للإعلام 2016-12-04 عزكم عزنا 2016-11-27 عين آسيا 2016-11-20 129 2016-11-13 راجعوا حساباتكم 2016-11-06 أربعاء الشهد والدموع 2016-10-30 بين الحاكم والكاتب 2016-10-23 الزعيم «العين» في النهائي 2016-10-16 بين الفعل والانفعال 2016-10-09 أعصاب تايلاند 2016-10-02 طموح العين 2016-09-25 من هو المؤهل؟ 2016-09-18 العيد في مصر «غير» 2016-09-12 نعم.. نستطيع 2016-09-04 الحقائق تقول 2016-08-28 ماذا فعلت يا نصر؟ 2016-08-21 جدلية التجنيس 2016-08-14 البداية إماراتية 2016-08-08 تبعات التلاعب 2016-07-31 مذبحة مورينيو 2016-07-24 إستراتيجية العين 2016-07-17 أفضل لاعب في العالم 2016 2016-07-11 الجواز الطبي 2016-07-03 بين ميسي ورونالدو 2016-06-26 مجالس رمضانية 2016-06-19 القادة والإعلام 2016-06-12 خيانة وطن وسيلفي 2016-06-05 عيال زايد 2016-05-29 ألف ليلة وليلة إماراتية 2016-05-22 علق بإيجابية 2016-05-15 الاتحاد والتميز 2016-05-08 اثنان من ثلاثة 2016-05-01 خلصت وولعت 2016-04-24 لا حسم 2016-04-17 ساعة الحقيقة 2016-04-10 اثنان من ثلاثة 2016-04-03 تضارب الآراء 2016-03-27 مكاسب وخسائر لقاء فلسطين 2016-03-20 من الأقوى؟ 2016-03-13 في رثاء علاء 2016-03-06 الصدمة 2016-02-28 لمن صوّت العرب؟ 2016-02-21 أهلي وأهلي 2016-02-14 الرابح الأكبر 2016-02-07 يا لها من جمعة 2016-01-31 الله غالب 2016-01-24 المنطقة الرمادية؟ 2016-01-17 وطن الإبداع 2016-01-10 قلبي على زيدان 2016-01-03 تغريدة وتعليق 2015-12-27 ميسي في دبي 2015-12-20 285 يوماً صناعة «لؤلؤة» 2015-12-13 محسومة! 2015-12-06 فرحة وطن 2015-11-29 الإمارات تجمعنا 2015-11-22 ما قصّرتوا 2015-11-15 عودة الروح 2015-11-09 أقوى نادٍ في آسيا 2015-11-01 عين وأهلي فقط؟ 2015-10-25 دراما التأهل التاريخي 2015-10-18 مصري سعودي إماراتي 2015-10-11 من أجل مهدي علي 2015-10-04 الإمارات وفرسانها 2015-09-28 إثارة ودروس 2015-09-18 الأهلي والتاريخ 2015-09-13 الزيارة التاريخية 2015-09-06 فداء للوطن 2015-08-30 ذكاء الأهلي 2015-08-23 شوي.. شوي.. بتتعودون 2015-08-16 لماذا التشفير 2015-08-09 السياحة الرياضية 2015-08-02 البصمة الإماراتية 2015-07-26 التعاقدات والجلاكتيكوس 2015-07-19 هدفنا المنافسة وبقوة 2015-07-05 ناس لكل الناس 2015-06-29 بين بني ياس والمجتمع 2015-06-21 البرازيل بدون نيمار 2015-06-15 التحدي الإماراتي الأكبر 2015-06-07 بعد زمان.. يا نصر 2015-05-31 الإمارات والأمير علي 2015-05-25 29 مايو 2015-05-17 جرأة الرميثي وشفافيته 2015-05-10 حتى النفس الأخير 2015-05-03 39 من 46 2015-04-26 أهداف «الزعيم» 2015-04-19 الزعامة واللقب .. عيناوي 2015-04-12 خطوة للأمام وأخرى للوراء 2015-04-05 عصافير مهدي علي 2015-03-29 شخصية العام 2015-03-22 قمة التواصل 2015-03-15 الضرب في الودع 2015-03-08 لؤلؤة أبوظبي للإعلام 2015-03-01 البداية المتواضعة 2015-02-22 هزاع بن زايد 2015-02-16 سامي والوحدة 2015-02-08 مبروك سلفاً للإمارات 2015-02-01 ماذا بعد؟ 2015-01-25 لا شيء مستحيل 2015-01-18 لسة بكير 2015-01-11 ساعة الحقيقة 2015-01-04 الثروة الحقيقية 2014-12-21 الإمارات 2019 2014-12-14 شبان وبنات الإمارات 2014-12-01 المهم والأهم 2014-11-23 الواقعية الصامتة 2014-11-16 الكل مرشح 2014-11-09 الأسوار المغلقة 2014-10-26 أم الإمارات 2014-10-17 الوصل وحاجز الـ 365 يوماً 2014-10-12 العين ناقص 2014-10-09 الكبير.. كبير 2014-09-21 صدمة وشجاعة وترقب 2014-09-14 حسم أم لا حسم؟ 2014-09-07 الوطن أولاً 2014-09-01 لقاء الزعامة 2014-08-24 العلامة الفارقة 2014-08-17 القرعة القاسية 2014-08-04 خطأ برشلونة الأكبر 2014-07-30 سر الغياب 2014-07-20 الصدمة البرازيلية.. مستمرة 2014-07-14 أنا والمونديال والزهايمر 2014-07-13 لمن ستقرع الأجراس؟ 2014-07-11 «جال» رفع العقال 2014-07-10 المجزرة 2014-07-09 روبن أم ميسي؟ 2014-07-08 من سيئ إلى أسوأ 2014-07-07 التغيير ومجرى التاريخ 2014-07-06 نهاية الحلم البرازيلي 2014-07-05 ليّ أذرع 2014-07-04 4 على 4 2014-07-03 ما كان من الأول! 2014-07-02 فلتحيا الجزائر 2014-06-30 لماذا أكره ألمانيا؟ 2014-06-29 كأس العالم انتهت! 2014-06-28 الجزائر أخرست مورينيو 2014-06-27 مجزرة الكبار 2014-06-26 فيفا لالجيري 1 2 3 2014-06-25 كل الحق..على كوستاريكا 2014-06-24 إنها ليست حرباً 2014-06-23 مونديال الصغار 2014-06-22 صدق أو لا تصدق 2014-06-21 الخطأ القاتل 2014-06-20 الأرض بتتكلم «إسباني» 2014-06-19 بلجيكا تكسب.. ولكن؟ 2014-06-18 الفرّامة الألمانية 2014-06-17 بن زيمة ينفجر 2014-06-16 ماكو كبير 2014-06-15 ياله من انتقام 2014-06-14 صدمة البداية 2014-06-13 أنت مع مين؟ 2014-06-12 في الليلة الظلماء؟ 2014-06-08 أنا والجابر 2014-06-01 التجربة الناقصة 2014-05-25 غياب الإعلام الرياضي 2014-05-18 ختامها مسك 2014-05-04 الصراع الإماراتي على آسيا 2014-04-27 أين ضيّعها الأهلي؟ 2014-04-20 متأهل لا تكلمني 2014-04-12 زمن الأهلي 2014-04-06 الشرطة في خدمة الشعب 2014-03-30 الثقة الإماراتية والضغوط الجماهيرية 2014-03-23 من صحوة إلى ثورة 2014-03-16 حاجز الخوف 2014-03-09 الشخصية الإماراتية 2014-03-02 الصحوة الإماراتية 2014-02-23 قمة التحولات الكبرى 2014-02-16 من يوقف زحف الأهلي؟ 2014-02-09 صكوا عالموضوع 2014-02-02 على أي أساس تكلم الجابر؟ 2014-01-26 العين في عين العالم 2014-01-19 لك الله يا ريبيري 2014-01-13 عمادة وزعامة.. عدل أم ظلم؟ 2014-01-05 ودية عالمية 2013-12-30 شرعنة الفوضى؟ 2013-12-22 ابحث عن المستفيد 2013-12-08 الجنون... إماراتي؟ 2013-11-24 قمة العتب وربما الغضب كلمتي مصطفى الآغا القائد والقدوة تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 الكل يعرف أن غالبية شيوخ الإمارات يمارسون الرياضة قولاً وفعلاً، ولديهم بطولات عالمية، ومنها ميداليات أولمبية، وبالتالي عندما بادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لإطلاق تحدي اللياقة، فإن حجم ومساحة التفاعل معه كانت بنسبة مذهلة من الجميع، وبخاصة من القيادة السياسية أولاً، فشاهدنا تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي غرد على تويتر قائلاً: سعدت بالتفاعل الكبير الذي لقيته مبادرة #تحدي_دبي_للياقة.. كل الشكر والتقدير لحمدان بن محمد على تحفيزه المجتمع لممارسة الرياضة، فجاء رد الشيخ حمدان «أنت القائد وأنت القدوة، أنت قدوتنا طال عمرك ونحن نتبع خطاك». ثم شاهدنا تفاعل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الذي شارك بالتحدي، وشاهدنا تفاعل المواطنين والمقيمين، حتى ابنتي الصغيرة التي بدأت عامها التاسع، جاءت تسألني عن هذا التحدي، وطالبت بالمشاركة فيه من خلال دروس الجمباز، وبعض الدقائق يومياً، حتى في المنزل، فيما شاركت أنا شخصياً في التحدي، لأن الرياضة أساسية في حياة الإنسان، ولهذا نراهم في الغرب يمارسونها كأسلوب حياة، بغض النظر عن العمر أو الحالة الصحية، وبغض النظر عن الأحوال الجوية التي غالباً ما تكون قاسية البرودة عندهم، ومع هذا ورغم أنهم يذهبون لأعمالهم منذ السادسة أو السابعة صباحاً، وينتهون في السادسة مساءً، ولكن تبقى الرياضة جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، وهو برأيي المتواضع السبب الأول للتحدث، حيث أراد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وأن يجعل من ممارسة الرياضة أسلوب حياة، لهذا جاءت البداية بثلاثين دقيقة لثلاثين يوماً، وبعدها أنا واثق أن كل من جرب ممارسة الرياضة يلمس الفارق الكبير في النشاط الذهني والراحة النفسية والبدنية وانخفاض التوتر الناجم عن مشاكل الحياة وصعوباتها وتحدياتها. هي إذاً دعوة لأن نمارس الرياضة ليس فقط، خلال شهر التحدي، بل خلال حياتنا كلها، وهذه الدعوة المستفيد الأول منها، هو نحن وليس أي أحد آخر، ونحمد الله أنه منح هذه الدولة قيادة تطرح مثل هذه المبادرات والتحديات، والأهم تشارك بها قولاً وفعلاً، لأنهم القادة والقدوة. Tweet