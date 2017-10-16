أزمة هوية !

من الطبيعي جداً أن تكون البدايات صعبة، لأي فكرة أو مشروع أو إندماج بين كيانات عدة أو شركات أو أندية.. ولم يتوقع أحد أن تكون الخطوة سهلة على مشجعي الأندية تحديداً، لأن التشجيع مسألة عاطفية، أكثر منها عقلانية أو حسابية، أو خاضعة للمنطق أساساً.
وعندما تواجه شباب الأهلي دبي مع الشارقة في كأس الخليج العربي، تحدث الكثيرون عن مستوى الحضور الجماهيري الضعيف جداً، لمباراة تجمع للمرة الأولى فريقين يمثلان خمسة أندية، هي الشارقة والشعب والأهلي والشباب ودبي، وهي صاحبة جماهيرية كبيرة في الدولة، ولها أيضاً بطولات وصولات وجولات، ولكن المشجعين لم يتآلفوا بعد مع الكيانات الجديدة، فمنهم من يطلق على شباب الأهلي دبي فقط لقب الشباب، ومنهم من يطلق عليه الأهلي، وما بين الشعب والشارقة كانت هناك حكايات ومنافسات وخصومات، كما بين الشباب والأهلي لهذا، فليس من السهولة بمكان أن نجد آلاف المشجعين على المدرجات يشجعون الكيان الجديد.
وهي برأيي مسألة وقت لا أكثر فعندما تبدأ الانتصارات والإنجازات، وتترسخ الأسماء والهوية الجديدة في الأذهان، سنجد الجميع يُجيّرون الأمور لمشاعرهم الأساسية، وسيتناغمون مع الكيان الجديد الذي يحمل في طياته ذكرياتهم وبطولاتهم، ولهذا فلا أعتقد أن الجدل حول نجمتي شباب الأهلي دبي في محله، لأنه أمر بديهي أن يحمل أي مشروع إندماجي كل إرث المُندمجين، بضم الميم الأولى وكسر الثانية، وبالتالي يحمل سنة تأسيس الأقدم وكل إنجازات و«نكسات» وأرباح وديون ومنشآت وعقارات أطرافه ضمن كيان واحد، والإندماجات العالمية كبيرة وأكثر من أن نحصيها، وكلها بدت هجينة ومستغربة في البداية، ثم تعودنا عليها، لدرجة أننا لم نعد نتذكر الكيانات الأصلية التي بدأت بها.
الكرة الإماراتية دخلت بالفعل عصراً جديداً، من خلال الإندماجين، وقد تكون هناك إندماجات مقبلة، تفرز كيانات أقوى وأكثر قدرة على البقاء والمنافسة، وأقل تكلفة وصرفاً من بقائها منفردة، وفي النهاية فمن يقومون على قيادة الدولة وأوصلوها للمراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات، لم يتخذوا مثل هذه القرارات لو لم يروا أنها تصب في مصلحة الدولة ورياضة الدولة وأبناء الدولة.