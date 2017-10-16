أزمة هوية !

2017-10-08 هل يوجهنا أحد 2 2017-10-01 الهلال في أبوظبي 2017-09-24 أبو الطموح 2017-09-17 وماذا بعد؟ 2017-09-10 لك الله يا الأبيض 2017-09-04 عيدية المنتخب 2017-08-30 السوبر السعودي في أبوظبي مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-08-20 أبوظبي الرياضية والكلاسيكو 2017-08-13 ختامها... مش !!! 2017-08-07 «ريتويت» الشيخ 2017-07-30 إن بعض الظن... 2017-07-23 فخر العرب 2017-07-16 احتراف عموري 2017-07-10 كيف تؤكل الكتف 2017-07-02 انتصار المنطق 2017-06-25 الشباب في عهدة بن سلمان 2017-06-18 العمر.. لحظة 2017-05-28 12 أم 14؟ 2017-05-21 الرؤية الثاقبة 2017-05-14 باوزا 2017-05-07 دراما إماراتية 2017-04-30 مبروك.. ولكن 2017-04-23 الضرب من فوق الأحزمة 2017-04-16 الإنسان هو غاية الحياة 2017-04-09 عندما تحدث بوسعيد 2017-04-02 .. وماذا بعد الاستقالة؟ 2017-03-26 «روسيا برد وايد» 2017-03-19 وطن السعادة والإيجابية 2017-03-12 من يعتبر؟ 2017-03-05 الحروب على عدة جبهات 2017-02-26 البداية السيئة 2017-02-19 لا للسقف 2017-02-12 أجواء ملبدة 2017-02-05 حكاية زوران 2017-01-29 الإمارات أولاً 2017-01-22 تغريدة ضد مجهول 2017-01-15 إمارات الخير 2017-01-08 خروج الكبار 2017-01-01 رقابة + شفافية 2016-12-25 أبطال الصدفة والصدمة 2016-12-18 ليس دفاعاً عن مهدي علي 2016-12-11 وفاء أبوظبي للإعلام 2016-12-04 عزكم عزنا 2016-11-27 عين آسيا 2016-11-20 129 2016-11-13 راجعوا حساباتكم 2016-11-06 أربعاء الشهد والدموع 2016-10-30 بين الحاكم والكاتب 2016-10-23 الزعيم «العين» في النهائي 2016-10-16 بين الفعل والانفعال 2016-10-09 أعصاب تايلاند 2016-10-02 طموح العين 2016-09-25 من هو المؤهل؟ 2016-09-18 العيد في مصر «غير» 2016-09-12 نعم.. نستطيع 2016-09-04 الحقائق تقول 2016-08-28 ماذا فعلت يا نصر؟ 2016-08-21 جدلية التجنيس 2016-08-14 البداية إماراتية 2016-08-08 تبعات التلاعب 2016-07-31 مذبحة مورينيو 2016-07-24 إستراتيجية العين 2016-07-17 أفضل لاعب في العالم 2016 2016-07-11 الجواز الطبي 2016-07-03 بين ميسي ورونالدو 2016-06-26 مجالس رمضانية 2016-06-19 القادة والإعلام 2016-06-12 خيانة وطن وسيلفي 2016-06-05 عيال زايد 2016-05-29 ألف ليلة وليلة إماراتية 2016-05-22 علق بإيجابية 2016-05-15 الاتحاد والتميز 2016-05-08 اثنان من ثلاثة 2016-05-01 خلصت وولعت 2016-04-24 لا حسم 2016-04-17 ساعة الحقيقة 2016-04-10 اثنان من ثلاثة 2016-04-03 تضارب الآراء 2016-03-27 مكاسب وخسائر لقاء فلسطين 2016-03-20 من الأقوى؟ 2016-03-13 في رثاء علاء 2016-03-06 الصدمة 2016-02-28 لمن صوّت العرب؟ 2016-02-21 أهلي وأهلي 2016-02-14 الرابح الأكبر 2016-02-07 يا لها من جمعة 2016-01-31 الله غالب 2016-01-24 المنطقة الرمادية؟ 2016-01-17 وطن الإبداع 2016-01-10 قلبي على زيدان 2016-01-03 تغريدة وتعليق 2015-12-27 ميسي في دبي 2015-12-20 285 يوماً صناعة «لؤلؤة» 2015-12-13 محسومة! 2015-12-06 فرحة وطن 2015-11-29 الإمارات تجمعنا 2015-11-22 ما قصّرتوا 2015-11-15 عودة الروح 2015-11-09 أقوى نادٍ في آسيا 2015-11-01 عين وأهلي فقط؟ 2015-10-25 دراما التأهل التاريخي 2015-10-18 مصري سعودي إماراتي 2015-10-11 من أجل مهدي علي 2015-10-04 الإمارات وفرسانها 2015-09-28 إثارة ودروس 2015-09-18 الأهلي والتاريخ 2015-09-13 الزيارة التاريخية 2015-09-06 فداء للوطن 2015-08-30 ذكاء الأهلي 2015-08-23 شوي.. شوي.. بتتعودون 2015-08-16 لماذا التشفير 2015-08-09 السياحة الرياضية 2015-08-02 البصمة الإماراتية 2015-07-26 التعاقدات والجلاكتيكوس 2015-07-19 هدفنا المنافسة وبقوة 2015-07-05 ناس لكل الناس 2015-06-29 بين بني ياس والمجتمع 2015-06-21 البرازيل بدون نيمار 2015-06-15 التحدي الإماراتي الأكبر 2015-06-07 بعد زمان.. يا نصر 2015-05-31 الإمارات والأمير علي 2015-05-25 29 مايو 2015-05-17 جرأة الرميثي وشفافيته 2015-05-10 حتى النفس الأخير 2015-05-03 39 من 46 2015-04-26 أهداف «الزعيم» 2015-04-19 الزعامة واللقب .. عيناوي 2015-04-12 خطوة للأمام وأخرى للوراء 2015-04-05 عصافير مهدي علي 2015-03-29 شخصية العام 2015-03-22 قمة التواصل 2015-03-15 الضرب في الودع 2015-03-08 لؤلؤة أبوظبي للإعلام 2015-03-01 البداية المتواضعة 2015-02-22 هزاع بن زايد 2015-02-16 سامي والوحدة 2015-02-08 مبروك سلفاً للإمارات 2015-02-01 ماذا بعد؟ 2015-01-25 لا شيء مستحيل 2015-01-18 لسة بكير 2015-01-11 ساعة الحقيقة 2015-01-04 الثروة الحقيقية 2014-12-21 الإمارات 2019 2014-12-14 شبان وبنات الإمارات 2014-12-01 المهم والأهم 2014-11-23 الواقعية الصامتة 2014-11-16 الكل مرشح 2014-11-09 الأسوار المغلقة 2014-10-26 أم الإمارات 2014-10-17 الوصل وحاجز الـ 365 يوماً 2014-10-12 العين ناقص 2014-10-09 الكبير.. كبير 2014-09-21 صدمة وشجاعة وترقب 2014-09-14 حسم أم لا حسم؟ 2014-09-07 الوطن أولاً 2014-09-01 لقاء الزعامة 2014-08-24 العلامة الفارقة 2014-08-17 القرعة القاسية 2014-08-04 خطأ برشلونة الأكبر 2014-07-30 سر الغياب 2014-07-20 الصدمة البرازيلية.. مستمرة 2014-07-14 أنا والمونديال والزهايمر 2014-07-13 لمن ستقرع الأجراس؟ 2014-07-11 «جال» رفع العقال 2014-07-10 المجزرة 2014-07-09 روبن أم ميسي؟ 2014-07-08 من سيئ إلى أسوأ 2014-07-07 التغيير ومجرى التاريخ 2014-07-06 نهاية الحلم البرازيلي 2014-07-05 ليّ أذرع 2014-07-04 4 على 4 2014-07-03 ما كان من الأول! 2014-07-02 فلتحيا الجزائر 2014-06-30 لماذا أكره ألمانيا؟ 2014-06-29 كأس العالم انتهت! 2014-06-28 الجزائر أخرست مورينيو 2014-06-27 مجزرة الكبار 2014-06-26 فيفا لالجيري 1 2 3 2014-06-25 كل الحق..على كوستاريكا 2014-06-24 إنها ليست حرباً 2014-06-23 مونديال الصغار 2014-06-22 صدق أو لا تصدق 2014-06-21 الخطأ القاتل 2014-06-20 الأرض بتتكلم «إسباني» 2014-06-19 بلجيكا تكسب.. ولكن؟ 2014-06-18 الفرّامة الألمانية 2014-06-17 بن زيمة ينفجر 2014-06-16 ماكو كبير 2014-06-15 ياله من انتقام 2014-06-14 صدمة البداية 2014-06-13 أنت مع مين؟ 2014-06-12 في الليلة الظلماء؟ 2014-06-08 أنا والجابر 2014-06-01 التجربة الناقصة 2014-05-25 غياب الإعلام الرياضي 2014-05-18 ختامها مسك 2014-05-04 الصراع الإماراتي على آسيا 2014-04-27 أين ضيّعها الأهلي؟ 2014-04-20 متأهل لا تكلمني 2014-04-12 زمن الأهلي 2014-04-06 الشرطة في خدمة الشعب 2014-03-30 الثقة الإماراتية والضغوط الجماهيرية 2014-03-23 من صحوة إلى ثورة 2014-03-16 حاجز الخوف 2014-03-09 الشخصية الإماراتية 2014-03-02 الصحوة الإماراتية 2014-02-23 قمة التحولات الكبرى 2014-02-16 من يوقف زحف الأهلي؟ 2014-02-09 صكوا عالموضوع 2014-02-02 على أي أساس تكلم الجابر؟ 2014-01-26 العين في عين العالم 2014-01-19 لك الله يا ريبيري 2014-01-13 عمادة وزعامة.. عدل أم ظلم؟ 2014-01-05 ودية عالمية 2013-12-30 شرعنة الفوضى؟ 2013-12-22 ابحث عن المستفيد 2013-12-08 الجنون... إماراتي؟ 2013-11-24 قمة العتب وربما الغضب كلمتي مصطفى الآغا أزمة هوية ! تاريخ النشر: الأحد 15 أكتوبر 2017 من الطبيعي جداً أن تكون البدايات صعبة، لأي فكرة أو مشروع أو إندماج بين كيانات عدة أو شركات أو أندية.. ولم يتوقع أحد أن تكون الخطوة سهلة على مشجعي الأندية تحديداً، لأن التشجيع مسألة عاطفية، أكثر منها عقلانية أو حسابية، أو خاضعة للمنطق أساساً. وعندما تواجه شباب الأهلي دبي مع الشارقة في كأس الخليج العربي، تحدث الكثيرون عن مستوى الحضور الجماهيري الضعيف جداً، لمباراة تجمع للمرة الأولى فريقين يمثلان خمسة أندية، هي الشارقة والشعب والأهلي والشباب ودبي، وهي صاحبة جماهيرية كبيرة في الدولة، ولها أيضاً بطولات وصولات وجولات، ولكن المشجعين لم يتآلفوا بعد مع الكيانات الجديدة، فمنهم من يطلق على شباب الأهلي دبي فقط لقب الشباب، ومنهم من يطلق عليه الأهلي، وما بين الشعب والشارقة كانت هناك حكايات ومنافسات وخصومات، كما بين الشباب والأهلي لهذا، فليس من السهولة بمكان أن نجد آلاف المشجعين على المدرجات يشجعون الكيان الجديد. وهي برأيي مسألة وقت لا أكثر فعندما تبدأ الانتصارات والإنجازات، وتترسخ الأسماء والهوية الجديدة في الأذهان، سنجد الجميع يُجيّرون الأمور لمشاعرهم الأساسية، وسيتناغمون مع الكيان الجديد الذي يحمل في طياته ذكرياتهم وبطولاتهم، ولهذا فلا أعتقد أن الجدل حول نجمتي شباب الأهلي دبي في محله، لأنه أمر بديهي أن يحمل أي مشروع إندماجي كل إرث المُندمجين، بضم الميم الأولى وكسر الثانية، وبالتالي يحمل سنة تأسيس الأقدم وكل إنجازات و«نكسات» وأرباح وديون ومنشآت وعقارات أطرافه ضمن كيان واحد، والإندماجات العالمية كبيرة وأكثر من أن نحصيها، وكلها بدت هجينة ومستغربة في البداية، ثم تعودنا عليها، لدرجة أننا لم نعد نتذكر الكيانات الأصلية التي بدأت بها. الكرة الإماراتية دخلت بالفعل عصراً جديداً، من خلال الإندماجين، وقد تكون هناك إندماجات مقبلة، تفرز كيانات أقوى وأكثر قدرة على البقاء والمنافسة، وأقل تكلفة وصرفاً من بقائها منفردة، وفي النهاية فمن يقومون على قيادة الدولة وأوصلوها للمراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات، لم يتخذوا مثل هذه القرارات لو لم يروا أنها تصب في مصلحة الدولة ورياضة الدولة وأبناء الدولة. Tweet