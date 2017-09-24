مع رحيل باوزا، وعدم وجود مدرب وطني يُجمع عليه الإماراتيون حالياً، أنه الأنسب لتولي دفة قيادة المنتخب الأول الذي سيشارك في كأس آسيا 2019 في الإمارات تحديداً، تطفو على السطح هوية المدرب الجديد، والذي لن يكون إيجاده أمراً صعباً، في ظل وجود آلاف المدربين الجاهزين لتسلم المهمة، في حالة وجود عروض مالية مغرية.
ولأنني أعتبر نفسي من «أهل البلد»، لهذا سأسمح لنفسي، بأن أخوض في موضوع المدرب الجديد، بحكم خبرتي التي تزيد عن 36 عاماً، تعاملت خلالها مع عشرات المدربين من كل الجنسيات والأسماء، ولعل أكثرهم بقاء في ذاكرتي السير أليكس فيرجسون، والسويدي إريكسون الذي كان أول مدرب أجنبي في التاريخ، يدرب منتخب إنجلترا، والهولندي ريكارد الذي درب «الأخضر» السعودي وفشل معه، والراحل محمود الجوهري الذي غير شكل المنتخب الأردني، وجعله منافساً، وحسن شحاتة صاحب الثلاث بطولات أمم أفريقية لمصر، والغالي خليل الزياني الذي حقق للسعودية أول بطولة قارية عام 1984، وهي كأس أمم آسيا، وكان مدرب الاتفاق الذي حقق بطولة الدوري السعودي، من دون أي هزيمة في إنجاز تاريخي.
ذكرت هؤلاء لأنني تعرفت عليهم شخصياً، وتحدثت معهم مطولاً عن تجربتهم مع الأندية والمنتخبات، وكلهم حصروا مسؤولية المدرب في جوانب تتكامل مع المنظومة التي يعمل بها، فالمدرب ليس بساحر ليحقق المعجزات، بل هي كاريزما أولاً مدعومة بخبرة وشخصية قيادية، وفهم للظروف التي يوجد فيها، وتعامل مع عقليات وظروف مختلفة عنه أحياناً، وأسلحة تمكنه من تحقيق ما هو مطلوب منه، وهو الفوز والإنجازات.. وأحياناً قد يكون أحد هذه العوامل مفقوداً في شخصية المدرب، كأن يكون خبرة كبيرة، ولكن من دون «كاريزما» أو شخصية قوية، وقد يكون غير قادر على استيعاب من حوله، لهذا يفشل الكثيرون، رغم سيرتهم الذاتية القوية، لأنهم نجحوا مع ظروف مختلفة عن ظروفنا، ولهذا يفضل الكثيرون من عمل في منطقتنا، ويفهم أوضاعنا وطقسنا وأفكارنا وحتى عاداتنا، فيما هناك من يفضل صاحب الطموح، حتى لو كان قليل الخبرة.
أنا شخصياً مع «أبو الطموح» الذي سبق وعمل في منطقتنا، لأنه من الصعب جداً أن نأتي بشخص لم يعرفنا، سوى عن طريق السمع فالعين أصدق من الأذن بمراحل كثيرة.