لم أنكر محبتي للبرازيل، حتى بعد سباعية ألمانيا التاريخية، وبالتأكيد لن أنكر مدى إحباطي من خروج المنتخب من ربع نهائي كأس العالم الحالية، على يد المنتخب الأفضل والأجهز والأكثر جماعية وتنظيماً وجاهزية ولياقة، وأقصد المنتخب البلجيكي الذي تستحق تجربته الدراسة والتعميم.
من لاحظ كيف كانت مرتدات البلجيك وسرعتهم، لاحظ مدى عدم قدرة البرازيليين على اللحاق بهم، ومن لاحظ كيف سيطر شبح نيمار وسطوته على منتخب بلده، سيعرف لماذا خرجت البرازيل وتأهلت بلجيكا.
نعم لقد قتلنا نيمار من حيث يدري ولا يدري، عندما أصر المدرب واللاعبون، وحتى النقاد والمشجعون على ربط آمالهم برجل واحد يدعى نيمار، ولكن هذا النيمار، لم يكن مؤهلاً بما فيه الكفاية ليتعامل مع الضغوط في كأس العالم، كما فعل في الألعاب الأولمبية مثلاً، كما أن استحواذه الزائد على الكرة وتمثيله السابق، جعل الحكام أكثر حذراً في منحه ضربة جزاء مثلاً أو حتى احتساب الأخطاء لمصلحته، علماً أن مقالتي السابقة يوم المباراة حملت عنوان «تمثيل نيمار»، وفرقت خلالها بين المبالغة في ردة الفعل وبين التمثيل والادعاء، ومع هذا طالبت وسأبقى أطالب بحماية النجوم من الإصابة المتعمدة، ومن أصحاب المهارات الأقل الذين لا يجدون غير العنف وسيلة لإيقاف الآخرين.
نعم خرجت البرازيل بعد ساعتين من خروج أوروجواي، ليكون اللقب حتماً أوروبياً، بعد خروج كل ممثلي أميركا الجنوبية والوسطى والكونكاكاف وأفريقيا وآسيا، ولتفقد كأس العالم بعض حلاوتها بخروج كل الأسماء الكبيرة جداً جداً، مثل رونالدو وميسي ونيمار وسواريز وكافاني وصلاح وخيميس رودريجيز وفالكاو وتياجو سيلفا ومارسيلو وديبالا ودي ماريا وبيكيه وراموس، لتبقى نظرية وجود بطل جديد موجودة، لا بل باتت مرجحة بعد التعملق البلجيكي «المتوقع» ولكن ليس إلى هذه الدرجة.
بكل روح رياضية أبارك للمتأهلين، لأنهم آمنوا بحظوظهم، ودافعوا وقاتلوا عن طموحاتهم، فوصلوا لما ابتغوا.