منذ إعلان إقامة السوبر السعودي خارج المملكة، كنت من أشد الداعمين لهذه الفكرة التي عارضها كثيرون بحجة أنها قد تحرمهم من متابعة من يعشقون، وأن هذه الفكرة هي لمن يمتلكون القدرة على السفر، خاصة بعد إقامتها مرتين في العاصمة البريطانية لندن، وبالطبع هناك ردود على كل سؤال حول إقامة السوبر السعودي خارج الديار، واتحاد اللعبة السابق أعلن أن الأرباح كانت أضعاف مضاعفة للسوبر المحلي ناهيك عن الترويج السياحي وحضور الجالية السعودية والعربية والسائحين وحتى القادمين من دول أخرى، وهم شريحة يستحقون أيضاً أن يشاهدوا متعة الكرة السعودية، أقول منذ إعلان إقامة المباراة خارج السعودية، وكنت أيضاً من المطالبين أن تقام في عواصم عربية، مثل القاهرة وأبوظبي والدار البيضاء التي سبق واستضافت السوبر المصري أو المغربي الإماراتي، إلى أن جاء الإعلان عن إقامة السوبر هذه المرة في أبوظبي، ولكن ليس كبداية للموسم، وهو صراحة ما كنت أتمناه أن يحدث؛ لأن السوبر هو الإعلان الطبيعي عن انطلاق موسم جديد، ولكن الحرارة الخانقة في شهر أغسطس حالت بالتأكيد دون تنفيذ الفكرة؛ لأنها كانت في حالة تنفيذها ستقضي على مستقبل إقامتها لاحقاً في هذه المنطقة من العالم خلال هذه الفترة من السنة.
إذن الموعد سيكون يوم 16 يناير أي في أفضل طقس يمكن أن يمر على المنطقة، وأعتقد جازماً أن الملعب سيكون ممتلئاً عن آخره إن لم يكن تشجيعاً لطرفي السوبر، فسيكون عشقاً للكرة ولاسمي الهلال والاتحاد صاحبي الألقاب والأمجاد والجماهيرية العربية، وليس السعودية فقط.
السوبر السعودي في أبوظبي مناسبة لنطالب بسوبر إماراتي سعودي دائم مثل السوبر الإماراتي المغربي، الذي سيقام بين الوداد والجزيرة. وأتمنى أن يكون هناك أكثر من سوبر عربي عربي بين بطل مصر والسعودية مثلاً وبطل مصر والإمارات، أو أن يتم نقل مباريات السوبر العربية خارج الديار، كما فعل الأشقاء المصريون والسعوديون باللعب في أبوظبي فلما لا يقام السوبر الإماراتي في الرياض أو القاهرة مثلاً ؟
هي مجرد أمنيات أعتقد أنها سترى النور إن عاجلاً أم آجلاً، ولكن أمنيتي الأكبر أن تكون دائمة وغير آنية، وأن يتم الإعلان عنها مبكراً حتى يتمكن عشاق الكرة من ترتيب أوضاعهم وإجازاتهم وحجوزاتهم قبل فترة معقولة من إقامتها.