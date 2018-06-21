مع مغرب يوم الأربعاء 20 يونيو 2018، وبعد مباراتين فقط من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم بروسيا، خرجت ثلاثة منتخبات مبكراً من المونديال، وللأسف فهوية هذه المنتخبات الثلاثة هي عربية.
أول الخارجين كان المنتخب المصري الذي خسر مباراته الثانية أمام روسيا 1-3 وسط غضب وإحباط في الشارع المصري، بعد الاعتماد الكلي والكامل على محمد صلاح الذي كان البعض يعول على موهبته في صناعة الفارق وتأهل المنتخب إلى دور الـ 16، ولكن الذي حدث أن صلاح غاب عن مباراة أوروجواي ولعب أمام روسيا، وهو غير مكتمل اللياقة كما شاهدنا، ورغم تسجيله الهدف التاريخي الثالث لمصر في كؤوس العالم، وإنهائه أسطورة الكابتن مجدي عبدالغني، إلا أن الشارع المصري غير راض أبداً عن الخروج المبكر، وحتى الكابتن مجدي نفسه لم يسلم من انتقاد الجمهور بعد الفيديو الذي ظهر له عقب تسجيل محمد صلاح الهدف الوحيد حتى الآن لمصر، وهو يضحك.
بعدها بيوم خرج المنتخب المغربي بعد خسارته «الظالمة»، وهي الثانية له، وكانت على يد المنتخب البرتغالي، ولم تشفع كل محاولاته الهجومية والأداء الرجولي والقتالي الذي قدمه للخروج ولو بنقطة، ليخرج رسمياً من المونديال وهو برأيي المتواضع أفضل المنتخبات العربية أداءً، حتى لو خرج مبكراً، لأنه قدم شخصية الفريق المنافس والمهاجم، مهما كانت هوية المنتخب الذي يقابله، وعيبه عدم استثمار الفرص التي تتاح له، وعدم وجود لاعب ينهي الهجمات، ويحولها إلى أهداف، وبالطبع منذ البداية كنا نعرف أن مهمة المغرب صعبة بوجود إسبانيا والبرتغال، ولكننا للأمانة توقعنا له نتائج أفضل.
ثالث الخارجين بعده بثلاث ساعات كان المنتخب السعودي الذي قدم مباراة قوية وتنافسية مع أوروجواي، وكان يمكن أن يخرج بنتيجة أفضل من الخسارة بهدف، ولا أتفق نهائياً مع بعضهم الذي حمّل الحارس محمد العويس وزر الخسارة، صحيح أنه يتحمل مسؤولية الهدف الوحيد، ولكنه تمكن من التصدي لكرات أخطر منه بكثير، ولو تمكن اللاعبون، وتحديداً هتان باهبري من التسجيل، لما تحدث أحد عن خطأ العويس، ولكن كالعادة أخطاء الحراس واضحة، وأخطاء البقية مستورة.
ويبقى في الميدان منتخب تونس الذي سيلعب مع بلجيكا في مباراة قد تشهد هي الأخرى الخروج النهائي لكل العرب من المونديال، وسنرجع لنتساءل بعدها: ما الذي يحدث لكرتنا العربية، ولماذا هي غير قادرة على المنافسة عالمياً، مثل اليابان والسنغال وأستراليا، وغيرها من الدول التي تشبهنا كثيراً؟