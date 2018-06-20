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انتهت الأسطورة
تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018
العالم كله يعرف ظرافة وطرافة وروح المرح لدى الشعب المصري العظيم، وهم من أقدر الشعوب على التخفيف من وقع أسوأ المواقف، من خلال روح النكتة التي يتمتعون بها.
وبالتأكيد لم يكن هدف المنتخب المصري وجماهيره، هو مجرد تسجيل هدف في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في ضيافة روسيا، خاصة أن كل محللي ونقاد العالم قالوا إن المجموعة الأولى التي تلعب فيها مصر بجانب منتخبات السعودية وروسيا وأوروجواي هي الأضعف، قياساً لبقية المجموعات، مع الاعتراف أنه لا يوجد ضعيف في عالم الكرة.
ولكن وبعد الأداء الرجولي والبطولي أمام أوروجواي أقوى فرق المجموعة، ارتفع منسوب التفاؤل والطموح لدى المصريين، وتوقعوا أن يقارع منتخبهم روسيا، خاصة مع جاهزية واشتراك محمد صلاح، ولكن حسابات «الحقل» لم تنطبق على حسابات «البيدر»، وفي أقل من 20 دقيقة، انتهت المباراة بعد ثلاثية روسية وسط إحباط الجميع.
ولكن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لـ «الفراعنة» وسجل منها محمد صلاح أول هدف مصري في كؤوس العالم منذ 1990، يوم سجل مجدي عبد الغني الهدف الأشهر في شباك المنتخب الهولندي، والذي ظل يتحدث عنه 28 سنة، حول الحديث من الخسارة إلى إنهاء أسطورة هدف مجدي الذي صدّع به «أم الدنيا» لثلاثة عقود، حتى قال البعض إنه ذل العالم به «كنوع من الدعابة طبعاً».
ومن تابع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المصرية والعربية، سيجد أن الحديث لم يكن عن الخسارة الثقيلة بالثلاثة، ولا عن خروج المنتخب المصري من الدور الأول للبطولة، ليكون أول المودعين، بل انصب الحديث على مجدي عبد الغني، وردة فعله على انتهاء أسطورته، وعلى إزاحة محمد صلاح للكابوس الكروي الجاثم على صدر الذاكرة المصرية منذ 1990، وهو بالطبع نوع من تغيير الموضوع، وتخفيف الحمل على الأعصاب، فالمنتخب الذي يضم أفضل جيل مصري محترف في تاريخه الحديث والقديم، لم يتمكن من الذهاب بعيداً في المونديال، رغم وجود صلاح والنني ووردة وفتحي.
«هاردلك» لـ «أم الدنيا» ولمجدي عبد الغني ولنا جميعاً في كل منتخباتنا العربية حتى ساعة كتابة هذه المقالة.