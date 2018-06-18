سقوط الكبار تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 بعد آخر مباراة ودية للمنتخب الألماني، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، وكانت أمام الأخضر السعودي، وانتهت بفوز خجول بهدفين لهدف، وكان يمكن للمنتخب السعودي أن يعادل النتيجة أواخر المباراة، بعدها شنت وسائل الإعلام الألمانية حملة استفسارات عن مدى جاهزية منتخبها، وإمكانية قدرته على الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم، ولكن يواكيم لوف أصر على جاهزية منتخبه، وأن الوديات غير التنافسيات. وجاءت مباراة المكسيك لتؤكد مخاوف الألمان من جاهزية منتخبهم الذي حاول أن يدرأ عن نفسه خسارة محرجة، ولكنه لم يتمكن من هز شباك منتخب جيد ومقاتل مثل المكسيك. بالطبع خسارة مباراة لمنتخب كبير قد لا تعني نهاية العالم، فأنا أتذكر ومونديال إسبانيا، حين قدمت إيطاليا أحد أسوأ بداياتها في كؤوس العالم، ولعبت ثلاث مباريات في مجموعتها، لم تفز في أي منها، وكل ما سجلته هدفين فقط، في ثلاث مباريات مع بولندا وبيرو والكاميرون، وتأهلت بفارق هدف عن الكاميرون، ولكنها في الدور الثاني كانت سوبر إيطاليا، وفازت على الأرجنتين بهدفي تارديلي ووكابريني مقابل هدف لباساريلا، ثم فازت على البرازيل في مباراة لا أنساها حتى الساعة، وما زلت أتذكر تفاصيلها، وكأنني تابعتها أمس، وأتذكر كيف تعملق باولو روسي، وسجل ثلاثة أهداف، أخرج بها أفضل منتخب شاهدته في حياتي للبرازيل، وفيها سقراط وفالكاو وإيدر وسيرجينيهو وسيريزو وزيكو وديرسو وجونينيو. وبعدها فازت إيطاليا على بولندا في نصف نهائي، وتمكنت من إحراز اللقب، بفوزها في المباراة النهائية على ألمانيا بثلاثية باولو روسي وتارديلي وآلتوبيلي، مقابل هدف ألماني يتيم سجله برايتنر. المنتخبات الكبيرة يمكن أن تخسر، ولكنها تستطيع النهوض والمتابعة، ولا أقول هذا الكلام مشجعاً لألمانيا، فأنا وفي تلك البطولة تحديداً ويوم خسرت من الجزائر، ثم تآمرت عليها مع النمسا، وأنا لا أشجعها مطلقاً، ونتذكر أن ألمانيا والنمسا والجزائر كان لديها 4 نقاط، ولكن المواجهة النمساوية الألمانية أخرجت الجزائر بفارق الأهداف. أنا أقول إن المنتخبات الكبيرة مثل الأرجنتين التي تعادلت مع آيسلندا، وألمانيا التي خسرت من المكسيك، قادرة على النهوض والتعويض، وحتى الفوز بكأس العالم، والشواهد كثيرة، فألمانيا خسرت في الدور الأول من نهائيات 1974 التي استضافتها أمام شقيقتها ألمانيا الشرقية، ثم أحرزت اللقب في النهائي أمام هولندا التي ضمت عمالقة الأسماء، مثل كرويف ونيسكينز وريب، ولكن الألمان بقيادة بكنباور وبرايتنر وسيب ماير ومولر وفوجتس وأولي هونيس تمكنوا من إحراز ثاني ألقابهم العالمية، وأثبتوا أنهم ماكينات أصلية مائة بالمائة.