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ميسي أم رونالدو؟
تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018
طالما هيمن النجمان ميسي ورونالدو على المشهد الكروي العالمي منذ عشر سنوات، فمن الطبيعي جداً أن تكون هناك مقارنات بينهما في كل شيء، بدءاً بالمستوى الفني وانتهاءً بالملابس والأزياء وقصات الشعر.
وخلال متابعتي لما يكتب ويقال في وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية و«السوشال ميديا» والشاشات المختلفة، وجدت كماً هائلاً من المقارنات بين الاثنين، بعد مباراتي إسبانيا والبرتغال والأرجنتين مع آيسلندا، الفارق بين مقارنات الآخرين ومقارناتنا أنهم واقعيون إلى حد كبير، ويتحدثون بالحقائق والمعطيات، بينما نحن نتحدث بالعواطف والأحاسيس والانتماءات.
لا يختلف اثنان في العالم على أن رونالدو وميسي هما الأفضل، وإنْ كان هناك خلاف على الرقم واحد، وهو ما لا يمكن الاتفاق عليه، لأن البشر الذين يقررون هوية الرقم واحد من مدربين وإعلاميين ومصوتين، هم مثلنا أصحاب آراء مختلفة ويرون الأمور من زواياهم.
ولكن ما حدث في مباراة إسبانيا والبرتغال من روح قتالية وجهد بدني وملامح أشبه ما تكون بملامح المحاربين، والهاتريك التاريخي والتسجيل من كل الأوضاع والزوايا، جعل كفة رونالدو ترجح على كفة ميسي الذي أهدر ضربة جزاء، وكانت معظم ضرباته الحرة في حائط الصد الدفاعي، ولم يتمكن من إيجاد حلول للمراقبة القوية، من قبل لاعبي آيسلندا الذين قدموا مباراة تكتيكية وبدنية من الطراز الرفيع، وأثبتوا أن هذه البلاد الصغيرة وقليلة السكان، هي أحد الأرقام الصعبة في أوروبا وربما في العالم.
البعض يقول إن زملاء ميسي أثقل وزناً وأكبر قيمة من زملاء رونالدو، فمن لديه دي ماريا وآجويرو وماسكيرانو وهيجواين وديبالا فهو في تشكيلة «الأحلام»، وكل واحد من هؤلاء قادر على تغيير خريطة أية مباراة، بما لديه من الحلول الفردية، وهذا لا يقلل من قيمة زملاء رونالدو، ولكن الكفة أرجح للأرجنتين كمجموعة، وهو ما لم يشفع لميسي الذي دافع عنه آجويرو بقوله: «هذا طبيعي، ميسي إنسان، ويجب أن نكون معه في يوم حزين كهذا، فميسي قادر في أية لحظة على حسم مصير مباراة، وأتمنى أن يكون أفضل في مباراة كرواتيا».
إذاً ومن دون أن يقصد، قال آجويرو إن ميسي لم يكن في أفضل حالاته، وربما شكل هاتريك رونالدو ضغطاً نفسياً عليه، لأنه يعرف أن الدنيا كلها ستقارن بينهما، وأقول ربما، لا أكثر.