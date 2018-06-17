الزمن القاتل

قبل المواجهة المصرية الأوروجويانية، كنا نتمنى الخروج ولو بتعادل أمام رفاق سواريز وكافاني، خاصة في ظل غياب مفتاح الفراعنة الأساسي محمد صلاح الذي آثر مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر إراحته، رغم أنه هو من صرح عشية اللقاء بأن صلاح جاهز مائة بالمائة، ويبدو أن التصريح كان تكتيكي أكثر منه حقيقي.. ومع مرور الوقت وصمود المنتخب المصري الدفاعي مع هجمات مرتدة لم تكن بتلك الخطورة في الحقيقة حتى اللحظات الأخيرة، عندما طمعنا ليس بالتعادل، بل حتى بكل نقاط المباراة، ليكون أول فوز في تاريخ مصر في كؤوس العالم، بعد 84 سنة من أول مشاركة في إيطاليا عام 1934، والثانية في إيطاليا 1990، وهذه الثالثة ولكن المفاجأة الحزينة حدثت في الدقيقة التسعين.
وبعد صمود بطولة أبت شباك الحارس الرائع محمد الشناوي، إلا أن تهتز بهدف لاعب أتلتيكو مدريد خوسية ماريا خيمينيز الذي يقاتل ريال مدريد لضمه، ولكن سيميوني يأبى ذلك.
هدف أحبطنا في هذه المباراة ولكنه لم يحبط إعجابنا بالمنتخب المصري الذي قدم مستوى كبيرا وكان أفضل لاعب في المباراة من الطرف الخاسر، وأعتقد أنها من النوادر أن يتم منح هذه الجائزة للاعب من فريق خسر المباراة، وكانت من نصيب الحارس الشناوي.
بعدها بساعة فقط كنا نتوقع ونتمنى متابعة أول فوز عربي في المونديال الروسي، قياساً على إمكانات وتاريخ ومحترفي المنتخبين المغربي والإيراني، وكانت كل المعايير والتوقعات تصب إلى حد كبير لصالح منتخبنا العربي بقيادة بن عطية وحكيمي لاعبي يوفنتوس وريال مدريد، ولكن الذي حدث أن الدقيقة 95 والنيران الصديقة قتلت كل فرحة لنا في أول أيام عيد الفطر بخسارة كل نقاط تلك المواجهة وسط ذهول الجميع.
المشكلة أن أمام المغرب مهمة شبه مستحيلة أمام البرتغال وإسبانيا اللتين قدمتا نهائيا مبكرا ومباراة مجنونة بكل المقاييس، توقعنا فوز البرتغال بعد التقدم بهدفي رونالدو ثم توقعنا فوز إسبانيا بعد هدفي كوستا وناتشو، ثم أثبت رونالدو أنه أفضل لاعبي العالم بهاتريك تاريخي وتصدره هدافي كأس العالم من أول مباراة يلعبها، وكانت بحق أجمل وأحلى وأروع مباراة تابعنا في روسيا حتى الآن، ولكن غصتها الوحيدة أنها جعلتنا ندرك مدى صعوبة مهمة أسود الأطلس أمامهما.