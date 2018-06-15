لا أشد المتفائلين بالمنتخب الروسي، ولا أشد المتشائمين بالمنتخب السعودي، توقع تلك النتيجة الثقيلة، والتي لن أدخل في خانة تصنيفها الرقمي، بل ومن خلال ردود الفعل السعودية حصراً، أستطيع القول إنها حملت عنوان «الصدمة» بكل المعايير.
الصدمة لأن المنتخب لم يقدم أي شيء يشفع له، في أول مباراة افتتاحية في التاريخ لمنتخب عربي وآسيوي، وفي أول مونديال أوروبي شرقي.
الصدمة لأن المنتخب السعودي لم يسدد أي كرة بين الخشبات الروسية خلال 93 دقيقة.
الصدمة لأن القيادة السعودية وهيئة الرياضة، ممثلة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، لم يقصروا أبداً في دعم المنتخب ولاعبيه وتجهيزه بطاقم فني على أعلى مستوى، ومباريات لم تكن بحسبان أحد مع منتخبات بقيمة ألمانيا بطلة العالم الحالية، وإيطاليا بطلة العالم 4 مرات، واليونان بطلة أوروبا السابقة، وأوكرانيا وبيرو والجزائر وبلجيكا، وتم منح بعض اللاعبين فرصة تاريخية بالانضمام لأندية إسبانية إنْ لم يكن للعب يكون للمعايشة والتدريب، ولهذا كانت النتيجة صادمة ليس برقمها الكبير، بل بالأداء الضعيف للمنتخب، وهو ما دعا بهرم الرياضة السعودية للظهور والتصريح بأن اللاعبين «سوّدوا وجهه»، وأن هذه هي إمكانياتهم، وأنه يتحمل النتيجة كاملة مع اللاعبين، وأعفى رئيس الاتحاد والطاقم التدريبي من المسؤولية، فيما قال رئيس الاتحاد، إن بعض اللاعبين سيحاسبون.
وفي قناعتي، ومن خلال المشهد الرياضي السعودي الجديد، فإن مثل هذه الخسارة لن تمر مرور الكرام، ولن يكون هناك لجان للدراسة، كما في السابق، بل سيكون هناك عمل فوري، ووضع للنقاط على الحروف وإعادة هيكلة لكل الفكر الكروي المحلي، وأوله رواتب «النجوم المحليين» المبالغ فيها، والتي لم تحفزهم على الاحتراف الخارجي، ولهذا قال المستشار تركي آل الشيخ، إنه لا يوجد لاعب حالي يستحق راتباً أكثر من مليون ريال في السنة وليس في الشهر.
الصدمة كانت كبيرة، ولكنها درس سيتم التعلم منه، ولهذا نقول، «رب ضارة نافعة».