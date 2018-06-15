2018-06-14 المونديال التاريخي 2018-06-11 مورينيو يستبعد العرب 2018-06-03 كأننا زودناها! 2018-05-27 أين الندوات الرياضية الرمضانية؟ 2018-05-21 اللهم إني صائم 2018-05-13 نجم الجماهير 2018-05-06 الرقم الأصعب مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2018-04-29 راية العرب 2018-04-22 ديدن الهلاليين 2018-04-15 ريمونتادا 2018-04-08 أبطال بلا أوطان 2018-04-01 تحت سقف واحد 2018-03-25 أم الإمارات 2018-03-18 عندما يتحدث المسؤول 2018-03-11 المعاناة الآسيوية 2018-03-04 المباراة «العودة» 2018-02-25 أولويات الأندية 2018-02-18 من يتحمَّلها؟ 2018-02-11 تمكين المرأة 2018-02-04 حين يصبح من فيك عبئاً عليك 2018-01-28 ليس نشراً للغسيل 2018-01-21 ما بين دموع مارادونا وأبوعوف 2018-01-14 .. والعود أحمد 2018-01-06 النهائي المجنون 2018-01-05 حسناً فعلوا 2018-01-04 النهائي المبكر 2018-01-03 خارج الملعب 2018-01-02 مع البقاء وضد التوسع 2018-01-01 هل من دروس؟ 2017-12-31 25 % 2017-12-30 تأهل ولكن؟ 2017-12-29 «واتس آب» عراقي 2017-12-28 لا دموع في الكويت 2017-12-27 ما تنهضم 2017-12-26 الحلقة الأضعف؟ 2017-12-25 ما يطلبه «الفولورز» 2017-12-24 رغم الفوز؟ 2017-12-23 نعم لبقائها 2017-12-22 اربطوا الأحزمة 2017-12-16 فخر العرب وأبوظبي 2017-12-03 أول سوري 2017-11-26 مملكة النشاط والروح 2017-11-19 الحقيقة ولا شيء سواها 2017-11-12 المعادلة المستحيلة 2017-11-05 القرار التاريخي 2017-10-29 القائد والقدوة 2017-10-22 الإرهاب ضعف والحرف قوة 2017-10-15 أزمة هوية ! 2017-10-08 هل يوجهنا أحد 2 2017-10-01 الهلال في أبوظبي 2017-09-24 أبو الطموح 2017-09-17 وماذا بعد؟ 2017-09-10 لك الله يا الأبيض 2017-09-04 عيدية المنتخب 2017-08-30 السوبر السعودي في أبوظبي 2017-08-20 أبوظبي الرياضية والكلاسيكو 2017-08-13 ختامها... مش !!! 2017-08-07 «ريتويت» الشيخ 2017-07-30 إن بعض الظن... 2017-07-23 فخر العرب 2017-07-16 احتراف عموري 2017-07-10 كيف تؤكل الكتف 2017-07-02 انتصار المنطق 2017-06-25 الشباب في عهدة بن سلمان 2017-06-18 العمر.. لحظة 2017-05-28 12 أم 14؟ 2017-05-21 الرؤية الثاقبة 2017-05-14 باوزا 2017-05-07 دراما إماراتية 2017-04-30 مبروك.. ولكن 2017-04-23 الضرب من فوق الأحزمة 2017-04-16 الإنسان هو غاية الحياة 2017-04-09 عندما تحدث بوسعيد 2017-04-02 .. وماذا بعد الاستقالة؟ 2017-03-26 «روسيا برد وايد» 2017-03-19 وطن السعادة والإيجابية 2017-03-12 من يعتبر؟ 2017-03-05 الحروب على عدة جبهات 2017-02-26 البداية السيئة 2017-02-19 لا للسقف 2017-02-12 أجواء ملبدة 2017-02-05 حكاية زوران 2017-01-29 الإمارات أولاً 2017-01-22 تغريدة ضد مجهول 2017-01-15 إمارات الخير 2017-01-08 خروج الكبار 2017-01-01 رقابة + شفافية 2016-12-25 أبطال الصدفة والصدمة 2016-12-18 ليس دفاعاً عن مهدي علي 2016-12-11 وفاء أبوظبي للإعلام 2016-12-04 عزكم عزنا 2016-11-27 عين آسيا 2016-11-20 129 2016-11-13 راجعوا حساباتكم 2016-11-06 أربعاء الشهد والدموع 2016-10-30 بين الحاكم والكاتب 2016-10-23 الزعيم «العين» في النهائي 2016-10-16 بين الفعل والانفعال 2016-10-09 أعصاب تايلاند 2016-10-02 طموح العين 2016-09-25 من هو المؤهل؟ 2016-09-18 العيد في مصر «غير» 2016-09-12 نعم.. نستطيع 2016-09-04 الحقائق تقول 2016-08-28 ماذا فعلت يا نصر؟ 2016-08-21 جدلية التجنيس 2016-08-14 البداية إماراتية 2016-08-08 تبعات التلاعب 2016-07-31 مذبحة مورينيو 2016-07-24 إستراتيجية العين 2016-07-17 أفضل لاعب في العالم 2016 2016-07-11 الجواز الطبي 2016-07-03 بين ميسي ورونالدو 2016-06-26 مجالس رمضانية 2016-06-19 القادة والإعلام 2016-06-12 خيانة وطن وسيلفي 2016-06-05 عيال زايد 2016-05-29 ألف ليلة وليلة إماراتية 2016-05-22 علق بإيجابية 2016-05-15 الاتحاد والتميز 2016-05-08 اثنان من ثلاثة 2016-05-01 خلصت وولعت 2016-04-24 لا حسم 2016-04-17 ساعة الحقيقة 2016-04-10 اثنان من ثلاثة 2016-04-03 تضارب الآراء 2016-03-27 مكاسب وخسائر لقاء فلسطين 2016-03-20 من الأقوى؟ 2016-03-13 في رثاء علاء 2016-03-06 الصدمة 2016-02-28 لمن صوّت العرب؟ 2016-02-21 أهلي وأهلي 2016-02-14 الرابح الأكبر 2016-02-07 يا لها من جمعة 2016-01-31 الله غالب 2016-01-24 المنطقة الرمادية؟ 2016-01-17 وطن الإبداع 2016-01-10 قلبي على زيدان 2016-01-03 تغريدة وتعليق 2015-12-27 ميسي في دبي 2015-12-20 285 يوماً صناعة «لؤلؤة» 2015-12-13 محسومة! 2015-12-06 فرحة وطن 2015-11-29 الإمارات تجمعنا 2015-11-22 ما قصّرتوا 2015-11-15 عودة الروح 2015-11-09 أقوى نادٍ في آسيا 2015-11-01 عين وأهلي فقط؟ 2015-10-25 دراما التأهل التاريخي 2015-10-18 مصري سعودي إماراتي 2015-10-11 من أجل مهدي علي 2015-10-04 الإمارات وفرسانها 2015-09-28 إثارة ودروس 2015-09-18 الأهلي والتاريخ 2015-09-13 الزيارة التاريخية 2015-09-06 فداء للوطن 2015-08-30 ذكاء الأهلي 2015-08-23 شوي.. شوي.. بتتعودون 2015-08-16 لماذا التشفير 2015-08-09 السياحة الرياضية 2015-08-02 البصمة الإماراتية 2015-07-26 التعاقدات والجلاكتيكوس 2015-07-19 هدفنا المنافسة وبقوة 2015-07-05 ناس لكل الناس 2015-06-29 بين بني ياس والمجتمع 2015-06-21 البرازيل بدون نيمار 2015-06-15 التحدي الإماراتي الأكبر 2015-06-07 بعد زمان.. يا نصر 2015-05-31 الإمارات والأمير علي 2015-05-25 29 مايو 2015-05-17 جرأة الرميثي وشفافيته 2015-05-10 حتى النفس الأخير 2015-05-03 39 من 46 2015-04-26 أهداف «الزعيم» 2015-04-19 الزعامة واللقب .. عيناوي 2015-04-12 خطوة للأمام وأخرى للوراء 2015-04-05 عصافير مهدي علي 2015-03-29 شخصية العام 2015-03-22 قمة التواصل 2015-03-15 الضرب في الودع 2015-03-08 لؤلؤة أبوظبي للإعلام 2015-03-01 البداية المتواضعة 2015-02-22 هزاع بن زايد 2015-02-16 سامي والوحدة 2015-02-08 مبروك سلفاً للإمارات 2015-02-01 ماذا بعد؟ 2015-01-25 لا شيء مستحيل 2015-01-18 لسة بكير 2015-01-11 ساعة الحقيقة 2015-01-04 الثروة الحقيقية 2014-12-21 الإمارات 2019 2014-12-14 شبان وبنات الإمارات 2014-12-01 المهم والأهم 2014-11-23 الواقعية الصامتة 2014-11-16 الكل مرشح 2014-11-09 الأسوار المغلقة 2014-10-26 أم الإمارات 2014-10-17 الوصل وحاجز الـ 365 يوماً 2014-10-12 العين ناقص 2014-10-09 الكبير.. كبير 2014-09-21 صدمة وشجاعة وترقب 2014-09-14 حسم أم لا حسم؟ 2014-09-07 الوطن أولاً 2014-09-01 لقاء الزعامة 2014-08-24 العلامة الفارقة 2014-08-17 القرعة القاسية 2014-08-04 خطأ برشلونة الأكبر 2014-07-30 سر الغياب 2014-07-20 الصدمة البرازيلية.. مستمرة 2014-07-14 أنا والمونديال والزهايمر 2014-07-13 لمن ستقرع الأجراس؟ 2014-07-11 «جال» رفع العقال 2014-07-10 المجزرة 2014-07-09 روبن أم ميسي؟ 2014-07-08 من سيئ إلى أسوأ 2014-07-07 التغيير ومجرى التاريخ 2014-07-06 نهاية الحلم البرازيلي 2014-07-05 ليّ أذرع 2014-07-04 4 على 4 2014-07-03 ما كان من الأول! 2014-07-02 فلتحيا الجزائر 2014-06-30 لماذا أكره ألمانيا؟ 2014-06-29 كأس العالم انتهت! 2014-06-28 الجزائر أخرست مورينيو 2014-06-27 مجزرة الكبار 2014-06-26 فيفا لالجيري 1 2 3 2014-06-25 كل الحق..على كوستاريكا 2014-06-24 إنها ليست حرباً 2014-06-23 مونديال الصغار 2014-06-22 صدق أو لا تصدق 2014-06-21 الخطأ القاتل 2014-06-20 الأرض بتتكلم «إسباني» 2014-06-19 بلجيكا تكسب.. ولكن؟ 2014-06-18 الفرّامة الألمانية 2014-06-17 بن زيمة ينفجر 2014-06-16 ماكو كبير 2014-06-15 ياله من انتقام 2014-06-14 صدمة البداية 2014-06-13 أنت مع مين؟ 2014-06-12 في الليلة الظلماء؟ 2014-06-08 أنا والجابر 2014-06-01 التجربة الناقصة 2014-05-25 غياب الإعلام الرياضي 2014-05-18 ختامها مسك 2014-05-04 الصراع الإماراتي على آسيا 2014-04-27 أين ضيّعها الأهلي؟ 2014-04-20 متأهل لا تكلمني 2014-04-12 زمن الأهلي 2014-04-06 الشرطة في خدمة الشعب 2014-03-30 الثقة الإماراتية والضغوط الجماهيرية 2014-03-23 من صحوة إلى ثورة 2014-03-16 حاجز الخوف 2014-03-09 الشخصية الإماراتية 2014-03-02 الصحوة الإماراتية 2014-02-23 قمة التحولات الكبرى 2014-02-16 من يوقف زحف الأهلي؟ 2014-02-09 صكوا عالموضوع 2014-02-02 على أي أساس تكلم الجابر؟ 2014-01-26 العين في عين العالم 2014-01-19 لك الله يا ريبيري 2014-01-13 عمادة وزعامة.. عدل أم ظلم؟ 2014-01-05 ودية عالمية كلمتي مصطفى الآغا البصمة تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 بغض النظر عن نتيجة المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم التي انطلقت أمس في روسيا بين الدولة المستضيفة ومنتخب السعودية الذي مثل العرب للمرة الأولى في تاريخهم في المباراة الافتتاحية، أقول بغض النظر عن النتيجة، إلا أن المكاسب الأخرى أكبر من أن تحصيها مقالة واحدة. فالوصول إلى كأس العالم بحد ذاته فرحة جماهيرية، ولا ننسى أن دولاً مثل إيطاليا وهولندا فشلت في الوصول لهذه النهائيات، وسبق أن كنت أعيش في إنجلترا، وتابعت الفرحة الهستيرية بالتأهل لنهائيات فرنسا 1998، وشاهدت الحالة الوطنية المذهلة خلال التصفيات، وكيف كانت أعلام إنجلترا التي اخترعت اللعبة على كل منزل وشرفة وسيارة. واللعب في الافتتاح ميزة دعائية للبلد، ونحن نعرف مثلاً البرازيل من كرة القدم، تماماً مثلما نعرف أوروجواي هذا البلد الصغير والقليل السكان، والذي استضاف أول كؤوس العالم عام 1930، وفاز بها ثم هزم البرازيل في عقر دارها عام 1950 وسط ذهول العالم كله.. فكرة القدم بشكل خاص والرياضة بشكل عام تعتبر مصدراً معرفياً ودعائياً وإعلانياً للبلد، وهو ما فعله «الصقور الخضر» في روسيا. كما أن اللعب بوجود معظم قادة العالم وزعمائه ومسؤوليه، وفي مقدمتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان ضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو شرف لأي منتخب، فما بالك بمنتخب عربي ترفرف أعلامه عالية أمام أعين أكثر من ملياري نسمة تابعت حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية. بالطبع الكل يريد الفوز، والكل يبحث عن التميز، ولكن بقناعتي، فإن مشاركات معظم الدول «غير القوى العظمى منها» في كؤوس العالم تأتي ضمن تقديم الأداء الأفضل، وليس البحث عن اللقب الذي انحصر خلال 84 سنة بثماني دول فقط هي البرازيل الفائزة 5 مرات وألمانيا وإيطاليا 4 مرات والأرجنتين وأوروجواي مرتين، وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا مرة واحدة.. لذلك فإن الأداء المشرف والقوي وترك البصمة هو ما نبحث عنه لكل المنتخبات العربية المشاركة، ولهذا ما زلنا نتذكر فوز الجزائر الرائع على ألمانيا في إسبانيا 1982، فيما كان المغرب أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في نهائيات كؤوس العالم، متقدماً على إنجلترا والبرتغال وبولندا في المكسيك 1986، أما أول فوز عربي في النهائيات، فكان لتونس على المكسيك عام 1978، لتكون صيحة العرب الأولى، فيما قدم المنتخب السعودي كرة للتاريخ والذكرى في مونديال أميركا 1994، وتأهل للدور الثاني في أولى مشاركاته، وهذه هي الذكريات العالقة في أذهاننا للمشاركات العربية التي شهدت تأهل العراق والكويت ومصر والإمارات أيضاً، ولكن دون بصمات تذكر لها جميعاً. لهذا أتحدث عن البصمة أكثر مما أتحدث عن التتويج بألقاب أو تحقيق الإنجازات في بطولة مثل كأس العالم. Tweet