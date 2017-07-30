إن بعض الظن... تاريخ النشر: الأحد 30 يوليو 2017 منذ سنة ونصف السنة تقريباً، التقيت بالأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في دبي، وتحدثنا طويلاً عن رؤيته وعزمه على إعادة الحياة لبطولات الأندية العربية، وبالطبع تحدثنا عن المعوقات التي كانت السبب في عرقلة مسيرة هذه البطولات، ومنها المواعيد «ناهيك عن الحساسيات» وكان الرجل متفائلاً جداً برؤيته، وكان فاهماً لكل الأسباب التي من شأنها أن تعيد البطولات العربية للمربع الأول، وهو مربع اليأس منها، لهذا كان أول اهتماماته هو جعل «الفيفا» في صورة هذه البطولة، وحتى دعمها إذا كان الاعتراف بها من ضمن الأمور الصعبة، لأسباب كثيرة تتعارض وفكر وعقيدة «الفيفا». ثم جال الأمير على الدول العربية، وتحدث مع كبار رؤساء الأندية، ليضمن مشاركات قوية في أولى بطولاته، وكانت فعلاً الأسماء كبيرة وكبيرة جداً، مثل الأهلي والزمالك المصريين، والهلال والنصر السعوديين، والفيصلي الأردني، والترجي التونسي، والفتح الرباطي المغربي، والمريخ السوداني، وكان مقرراً أن يشارك العين الإماراتي، ولكنه اعتذر، فشارك الوحدة بمن بقي من لاعبيه، بعد انضمام 15 لاعباً للمنتخبين الأول والأولمبي. وانطلقت البطولة بدعم كبير من قنوات أبوظبي الرياضية التي جندت مذيعيها ومحلليها ومراسليها لبطولة يفترض أنها بحجم تطلعاتنا كعرب، ولكن وحتى أكون أميناً مع نفسي لم أجد الجدية نفسها من الأندية المشاركة، وشاهدنا نتائج غريبة مثل خسارة الزمالك من العهد اللبناني، وهو ليس انتقاصاً من العهد، ولكن قياساً لتاريخ الفريقين وإمكاناتهما، فلا مجال للمقارنة، وهو ما ينطبق على خسارة الأهلي أمام الفيصلي الأردني، ثم سقوط النصر السعودي أمام الفتح الرباطي بالأربعة، من بينها ثلاثة أهداف في أول 36 دقيقة من الشوط الأول، كلها أمور جعلتنا نتساءل هل هذا هو المستوى الحقيقي للكرة العربية، أم هو مستوى جديتها في البطولات العربية؟ الهلال السعودي هو الآخر شارك بفريقه الأولمبي، في الوقت الذي يستعد فيه الأول، أي أنه ليس لديه مشاركات قارية أو محلية، وكنت أتمنى تواجد الفريق، لأنه يعطي نكهة مختلفة للبطولة، ومع هذا فلم تكن مشاركة الأولمبي ضعيفة ولا سيئة، حتى شبهه الأمير تركي بن خالد بالمنتخب الألماني الأولمبي الذي توج بطلاً لكأس القارات بروسيا. شخصياً أتمنى الجدية، ولا شيء غيرها في البطولات العربية، حتى لو لم يعترف بها «الفيفا»، والجدية تعني الالتزام بمواعيدها ونوعية المشاركة فيها والتغطيات الإعلامية والحضور الجماهيري الذي لا يمكن إجباره على الحضور، سوى من خلال المستويات الفنية العالية التي ستحظى بها البطولات العربية، فتجبر الجماهير على الحضور والتفاعل، كما كنا نرى في حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأعرف أنه لو كان هناك تصفيات لكأس العالم، أو بطولة لآسيا أو للأندية الآسيوية، فلن يشارك أحد في البطولات العربية، ولكن القائمين على هذه البطولات يعون هذه المسألة جيداً، لهذا أوجدوا مواعيد مناسبة للجميع، أو هكذا ظنوا وإن بعض الظن.....!