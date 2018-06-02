كأننا زودناها!

أعتقد أن هناك من ينطق بـ «العربية» ولا يحب النجم المصري محمد صلاح ويتمنى له الخير.
وأنا شخصياً ساندت ليفربول كرماً لعيون ابن النيل رغم أنه في الطرف المقابل في نهائي دوري أبطال أوروبا وجود زيدان الذي نعشق ونحب وطنه الأم الجزائر، وابن جلدته ابن زيمة، إضافة للمغربي أشرف حكيمي، ولكن مساندة صلاح كانت بسبب أن صلاح لو توج مع ليفربول، فقد ينافس في جائزة أفضل لاعب في العالم، وهي سابقة في تاريخ كرة القدم العربية.
بالتأكيد هناك من يشجع ريال مدريد مهما لعب في صفوف ليفربول، وحتى لو كان الوطن العربي كله لعب مع الفريق الإنجليزي، فهذه كرة قدم أولاً وأخيراً، وهنا لب القصيد.
هي كرة قدم لأن ما حدث من ردود فعل على «موضوع كروي»، أثبت أن العرب في الغالب لديهم حساسية مفرطة تجاه بعضهم البعض وتجاه أي موضوع يعتقدون أنه «أمر وطني». فتشجيع لاعب لا يعني حباً ببلاده وكرها للبلاد الأخرى ولا يعني سوى أنه تشجيع رياضي لنادٍ نحبه «حتى لو كان النادي أجنبياً مثل الريال والبرشا أو بايرن ميونيخ أو مان يونايتد»، وقد يكون هذا النادي قد زار ألد أعدائنا «إسرائيل»، ومع هذا تجد الناس تدافع عن النادي وكأنه بعض من أملاكها الشخصية.
وما زاد الطين بلة هو أننا زودناها كثيراً بعد إصابة محمد صلاح على يد راموس الشهير بأنه أساساً لاعب خشن، وحتى قبل المباراة حذر بعض المحللين «المصريين»، من أن راموس قد يضرب صلاح لأن هذا هو أسلوبه في اللعب، وبالفعل حدث «الفاول» البشع الذي صدم الملايين من المصريين والعرب، ولكن الأمور خرجت عن المعقول عندما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالسب والشتم والإهانات لراموس والدعاء عليه بالموت ثم انتقلت من «السوشال ميديا» والانفعالات المفهومة إلى الشاشات والبرامج والطلب من الناس بالدعاء على راموس بأن ينتقم الله منه ثم سمعنا برفع دعاوى قضائية بمليار دولار من أجل «فاول» وجده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «فاولاً» عادياً، بينما رأيناه نحن جريمة لا تغتفر.
شخصياً، لا أشجع مدريد ولا برشلونة ولا حتى ليفربول، بل أشجع تشيلسي، ولكن بهدوء ودون عصبية، وأتمنى لأبي مكة أن يكون أحد نجوم كأس العالم، وأن يشارك بها ويترك بصمته عليها، ولكني لا أتمنى أن نشجع بطريقة تزيد عن الحد لأن المثل يقول: «ما زاد عن حده... نقص».