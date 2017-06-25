الشباب في عهدة بن سلمان تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017 في مشهد يندر أن نراه في واحدة من الدول غير الأوروبية أو الأميركية، تابعنا انتقالاً سلساً وهادئاً للسلطة بين الأميرين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، فيما بات يُعرف الآن بأشهر 23 ثانية سعودية. انتقال فرضته رؤية السعودية المقبلة لبلد ستون بالمئة من سكانه تحت الثلاثين عاماً لهذا فليس مستغرباً، لا بل هو أمر مطلوب جداً أن يكون ولي العهد من هذا الجيل الذي يشكل الغالبية القصوى من سكان المملكة ومعه مجموعة من المسؤولين الشبان لنشاهد ولأول مرة منذ ثمانين عاماً جيلاً كاملاً من القياديين الشبان، الذين سيأخذون بلدهم للألفية الثالثة وسط ارتياح ومبايعة رسمية وشعبية ومباركات عربية وعالمية قلّ نظيرها بحيث إن رئيس أقوى دولة في العالم اتصل مهنئاً. ومن دون أدنى شك، فإن القائد الشاب يعرف أكثر من غيره ما يريده أبناء جيله وما يحتاجونه، وما هي آمالهم وتطلعاتهم وآلامهم وأفكارهم واحتياجاتهم لأنه بكل بساطة واحد منهم، وبالتالي فمساحة التفاؤل بالعهد الجديد الذي أعلن عن نفسه برؤية 2030 كبيرة، ولهذا ارتفع مؤشر البورصة السعودية وكما قال لي أحدهم فإن المال لا يجامل ولا ينافق، بل يبحث عن مصلحته، ولهذا فارتفاع المؤشر دليل على الارتياح الكبير لهذا القرار التاريخي بأن تؤول ولاية العهد في المملكة للأمير محمد بن سلمان. ولا يخفى أن الرياضة ستكون من الرابحين الأكبر من رؤية 2030 ومن تسلم أمير شاب مقاليد القيادة، وهو الذي دعم الخصخصة، وكان سبباً في ظهور قرارها إلى النور وبقي أن تدخل حيز التنفيذ مع دراسات معمقة أكثر على الأرض حتى يكون الانتقال من الملكية الحكومية إلى الخاصة بنفس السلاسة التي تابعناها في انتقال السلطة. المملكة تدخل عهداً جديداً وغير مسبوق، ولكنه عهد مدروس الخطوات وواضح الرؤية لتكون الحداثة والتطوير والانتقال من اقتصاد النفط إلى اقتصاد أكثر تعددية وديمومة هي السمة الأبرز لمرحلة الأمير محمد بن سلمان الذي أتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة. كل عام والمملكة والإمارات، وكل من يقرأ هذه المقالة بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأمنياتي بالسعادة الحقيقية لكل فرد عربي وغير عربي، مسلم وغير مسلم، فالسعادة مفهوم إنساني يتحقق بالتعايش والأمان والكرامة والوسطية.