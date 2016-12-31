رقابة + شفافية

اليوم هو 1-1-2017 ومع كل سنة جديدة يتمنى الإنسان أن يكون القادم أحلى وأجمل وأمثل، وهذا لن يكون سوى باستيعاب دروس الماضي وعدم تكرارها، والبناء على ما مضى، وليس هدم القديم كله.
ومن أساسيات أي مجتمع أو مؤسسة أو حكومة أو اتحاد ناجح، هو العمل الجماعي الديمقراطي والديموقراطية، لا يمكن أن تتحقق من دون شفافية وعدالة ومساواة، وهي أسس الحوكمة التي كانت شعار مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر، والذي صدر في اليوم نفسه الذي اختتم فيه قرار بتشكيل لجنة عليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية في الدولة، برئاسة مروان بن غليطة رئيس الاتحاد من أهدافها المعلنة، الحد من الإنفاق الزائد بالأندية وإهدار المال العام على اللاعبين والصفقات، وتشكيل غرفة «أسعار اللاعبين» لتحديد سعر كل لاعب بطرق قانونية، قبل انتقاله لأي نادٍ، بما يمنع تلاعب الوكلاء والسماسرة، وهذا لن يحدث سوى بإجبار الأندية «رسمياً» على عدم اختراق قانون سقف الرواتب، وتفعيل مواد العقوبات المرتبطة بمخالفيه، من خلال وضع مدققي حسابات يدققون كل شيء، فيما تخضع الحسابات البنكية للأندية لرقابة دورية بالتعاون مع المجالس الرياضية، وقيل إنهم سيصدرون قرارات مصيرية غير مسبوقة، وسيكون هناك عقوبات صارمة لم يتم الإفصاح عن مضمونها للأندية المخالفة، والأندية الآن تحديداً في صراع ضد الساعة لضم لاعبين و«تفنيش» لاعبين، وبدأت القصة بانتقال ماكيتي ديوب من الظفرة إلى الأهلي، في أولى الصفقات الكبيرة التي أتوقع أن يتلوها لاعب آخر من الظفرة لنادٍ من العاصمة، فيما الأمور المالية للأندية تظل في أحيان كثيرة من «الأسرار» التي لا يعرفها أحد.
الكلام جميل ويبقى الأجمل وهو التطبيق، والذي أعتقد أنه لن يحدث من دون تعاون كل الأندية والأهم تقبلها وتفهمها لها.
ونحن ندخل عام 2017، كنت أتمنى لو كان جدول مباريات كأس رئيس الدولة تجنب لقاء الكبار من أول خطوة، ولم لا تكون القرعة موجهة، بحيث يلتقون في أدوار متقدمة، بدلاً من أن نخسر الأهلي أو العين مثلاً من أول دور، وبالتالي تتضرر البطولة كلها، وليس الطرف الخارج منها فقط.
كل عام وأنتم بخير، وكل عام ونحن نتعلم من تجاربنا ونتجاوز أخطاءنا، والأهم أن نحب بعضنا البعض، ونعمل لمصلحة أوطاننا لا أشخاصنا.