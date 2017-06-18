العمر.. لحظة تاريخ النشر: الأحد 18 يونيو 2017 أتذكر أنني كتبت مرة في تويتر عبارة تقول: «العمر لحظة وبعض اللحظات عمر». ولم أكن أدري أنني سأختبر هذه المقولة بالفعل في ثاني أيام شهر رمضان المبارك حين وصلت ألمانيا للخضوع لعمل جراحي لاستئصال ورم جاثم على كليتي اليسرى. لحظات أو ساعات بدت لي دهراً وعمراً بكامله وبنفس الوقت مر شريط عمري أمامي وكأنه لحظة. وليس عبثاً عندما يقولون للمريض أجر وعافية، لأن الله إن أحب عبداً ابتلاه، والابتلاء أنواع بالتأكيد أحدها المرض، ولكن حتى في المرض هناك فوائد كثيرة أولها أن تعرف مدى إيمانك وصبرك وتختبر قوتك، وثانيها أن تتعلم من دروس المرض وأسبابه التي قد تكون واضحة لك خلال حياتك اليومية، ولكنك تصر على عدم الابتعاد عنها، وثالثها هو أن تعرف حقيقة مكانتك وموقعك في قلوب الآخرين وهذا برأيي لا يقدر بثمن. فالمحبة هي أساس الإنسانية وأساس علاقاتنا وحياتنا، فإن لم نحب أنفسنا فلن نهتم بها، وإن لم نحب عملنا فلن نبدع به، وإن لم نحب عائلاتنا فلن نعطيها ما تستحق من اهتمام ومتابعة ورعاية، وإن لم نحب ما نفعل فلن يكون لما نفعله طعم أو فائدة أو نتيجة نفتخر بها. وبعد 36 سنة من العمل الإعلامي قدمت خلالها المئات من البرامج المتنوعة وكتبت آلاف المقالات وقمت بعشرات التغطيات الإذاعية والتلفزيونية، أظهرت لي تجربة المرض، أين أقف لدى الآخرين ومن هم المحبون حقاً ومن هم الأصدقاء (الكاجوال)، الذين لا أعتب عليهم أبداً لأن الحياة فيها كل ألوان الطيف من البشر وفيها صاحب المعدن الأصلي والمعدن (المصدي)، وأشكر الله على أنه أخرجني من هذه التجربة أقوى وأكثر تصميماً على الحياة والتميز فيما تبقى لي من عمر، لأن عمر الإنسان لا يقاس بالسنوات، بل بمدى ما حققه من أشياء ستبقى عالقة في ذاكرة الناس من بعده. وبالمصادفة أكتب هذه الكلمات يوم التاسع عشر من رمضان أي في اليوم الذي رحل فيه رجل لا تقاس حياته بالسنوات التي عاشها، بل بالإرث الذي تركه من بعده فباتت ذكراه خالدة ما دام الخير موجوداً في البشر. رحم الله زايد الخير، الذي علمنا أن القمم تتسع للجميع، وأن من يمد يده بالخير لمن يحتاجه فلن يُنقص الله من خيره، لا بل سيزيده ويزيده حتى يغدق عليه النعم من حيث يدري ولا يدري. كل الشكر لمن وقف معي بالفعل والكلمة والموقف.. وكل الشكر لمن أظهر نوع معدنه في زمن ليست فيه كل المعادن أصيلة.