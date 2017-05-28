ما بين مؤيد لـ 12 فريقاً، في دوري الخليج العربي، وما بين معارض، ليس للفكرة فقط، بل لأسلوب التعامل مع الموضوع، والذي تفرد به اتحاد الكرة، من دون أن يعود للأندية «حسبما فهمت» بقي الجدل مستمراً، وسط نقاشات أخرى حول الدمج، وما يمكن أن تؤول إليه الكيانات الجديدة من قوة وهيبة، وقدرة على التنافس محلياً وعربياً وقارياً، إضافة لمدى قدرة العين والأهلي، على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكلاهما حقق نتيجة جيدة، إن كان أمام أهلي جدة السعودي أو استقلال طهران الإيراني، وكلاهما لعب خارج أرضه، وكلاهما قدم مباراة كبيرة، كان يمكن لهما أن يعودا بالفوز، لو عرفا كيف تؤكل أكتاف المباراتين، وبكل الأحوال مصير الفريقين مازال بأيديهما، كما هو مصير المنافسين، لأن الذهاب لم يحسم الأمور، ولا توجد نتائج كبيرة، تحبط أياً من الأطراف، ويوم الاثنين سنكون في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والمباراتان بعد صلاة التراويح، وأتوقع زحفاً جماهيريا كبيرا جداً، خاصة أن الطقس ما زال محمولاً، والفرصة سانحة للاثنين لمواصلة السعي نحو لقب آسيوي كان قريباً منهما على التوالي.
ولأن مصر والإمارات واحد، لهذا سيكون السوبر الإماراتي، على الأراضي المصرية للمرة الثانية، وسيجمع هذه المرة الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي، والوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسيقام في الإسكندرية كما سمعنا، ليبدأ موسم كروي جديد في سبتمبر المقبل، ولكن لا نعرف حتى الآن، هل سيكون الموسم بـ 12 نادياً أم بـ 14، لأن 25 نادياً رفضت القرار المنفرد لاتحاد الكرة، وهي مصرة على الرقم 14 ومصرة أيضاً على أن الجمعية العمومية، هي صاحبة الحق في مثل هذه القرارات الكبيرة.
ووسط كل هذه الأحداث الكروية والرياضية، جاء التشكيل الجديد لمجلس أبوظبي الرياضي، والذي ضم كفاءات رياضية وإعلامية كبيرة، نتمنى لهم جميعاً أن يحملوا رياضة العاصمة إلى آفاق تنافسية أكبر، وأكثر حضوراً على الساحات القارية والدولية وفي كل الألعاب.
رمضان.. هلّ علينا فكل عام وأنتم بصحة وسعادة وإلى الله أقرب