.. والعود أحمد

2018-01-06 النهائي المجنون 2018-01-05 حسناً فعلوا 2018-01-04 النهائي المبكر 2018-01-03 خارج الملعب 2018-01-02 مع البقاء وضد التوسع 2018-01-01 هل من دروس؟ مقالات أخرى للكاتب الرجاء الإختيار 2017-12-31 25 % 2017-12-30 تأهل ولكن؟ 2017-12-29 «واتس آب» عراقي 2017-12-28 لا دموع في الكويت 2017-12-27 ما تنهضم 2017-12-26 الحلقة الأضعف؟ 2017-12-25 ما يطلبه «الفولورز» 2017-12-24 رغم الفوز؟ 2017-12-23 نعم لبقائها 2017-12-22 اربطوا الأحزمة 2017-12-16 فخر العرب وأبوظبي 2017-12-03 أول سوري 2017-11-26 مملكة النشاط والروح 2017-11-19 الحقيقة ولا شيء سواها 2017-11-12 المعادلة المستحيلة 2017-11-05 القرار التاريخي 2017-10-29 القائد والقدوة 2017-10-22 الإرهاب ضعف والحرف قوة 2017-10-15 أزمة هوية ! 2017-10-08 هل يوجهنا أحد 2 2017-10-01 الهلال في أبوظبي 2017-09-24 أبو الطموح 2017-09-17 وماذا بعد؟ 2017-09-10 لك الله يا الأبيض 2017-09-04 عيدية المنتخب 2017-08-30 السوبر السعودي في أبوظبي 2017-08-20 أبوظبي الرياضية والكلاسيكو 2017-08-13 ختامها... مش !!! 2017-08-07 «ريتويت» الشيخ 2017-07-30 إن بعض الظن... 2017-07-23 فخر العرب 2017-07-16 احتراف عموري 2017-07-10 كيف تؤكل الكتف 2017-07-02 انتصار المنطق 2017-06-25 الشباب في عهدة بن سلمان 2017-06-18 العمر.. لحظة 2017-05-28 12 أم 14؟ 2017-05-21 الرؤية الثاقبة 2017-05-14 باوزا 2017-05-07 دراما إماراتية 2017-04-30 مبروك.. ولكن 2017-04-23 الضرب من فوق الأحزمة 2017-04-16 الإنسان هو غاية الحياة 2017-04-09 عندما تحدث بوسعيد 2017-04-02 .. وماذا بعد الاستقالة؟ 2017-03-26 «روسيا برد وايد» 2017-03-19 وطن السعادة والإيجابية 2017-03-12 من يعتبر؟ 2017-03-05 الحروب على عدة جبهات 2017-02-26 البداية السيئة 2017-02-19 لا للسقف 2017-02-12 أجواء ملبدة 2017-02-05 حكاية زوران 2017-01-29 الإمارات أولاً 2017-01-22 تغريدة ضد مجهول 2017-01-15 إمارات الخير 2017-01-08 خروج الكبار 2017-01-01 رقابة + شفافية 2016-12-25 أبطال الصدفة والصدمة 2016-12-18 ليس دفاعاً عن مهدي علي 2016-12-11 وفاء أبوظبي للإعلام 2016-12-04 عزكم عزنا 2016-11-27 عين آسيا 2016-11-20 129 2016-11-13 راجعوا حساباتكم 2016-11-06 أربعاء الشهد والدموع 2016-10-30 بين الحاكم والكاتب 2016-10-23 الزعيم «العين» في النهائي 2016-10-16 بين الفعل والانفعال 2016-10-09 أعصاب تايلاند 2016-10-02 طموح العين 2016-09-25 من هو المؤهل؟ 2016-09-18 العيد في مصر «غير» 2016-09-12 نعم.. نستطيع 2016-09-04 الحقائق تقول 2016-08-28 ماذا فعلت يا نصر؟ 2016-08-21 جدلية التجنيس 2016-08-14 البداية إماراتية 2016-08-08 تبعات التلاعب 2016-07-31 مذبحة مورينيو 2016-07-24 إستراتيجية العين 2016-07-17 أفضل لاعب في العالم 2016 2016-07-11 الجواز الطبي 2016-07-03 بين ميسي ورونالدو 2016-06-26 مجالس رمضانية 2016-06-19 القادة والإعلام 2016-06-12 خيانة وطن وسيلفي 2016-06-05 عيال زايد 2016-05-29 ألف ليلة وليلة إماراتية 2016-05-22 علق بإيجابية 2016-05-15 الاتحاد والتميز 2016-05-08 اثنان من ثلاثة 2016-05-01 خلصت وولعت 2016-04-24 لا حسم 2016-04-17 ساعة الحقيقة 2016-04-10 اثنان من ثلاثة 2016-04-03 تضارب الآراء 2016-03-27 مكاسب وخسائر لقاء فلسطين 2016-03-20 من الأقوى؟ 2016-03-13 في رثاء علاء 2016-03-06 الصدمة 2016-02-28 لمن صوّت العرب؟ 2016-02-21 أهلي وأهلي 2016-02-14 الرابح الأكبر 2016-02-07 يا لها من جمعة 2016-01-31 الله غالب 2016-01-24 المنطقة الرمادية؟ 2016-01-17 وطن الإبداع 2016-01-10 قلبي على زيدان 2016-01-03 تغريدة وتعليق 2015-12-27 ميسي في دبي 2015-12-20 285 يوماً صناعة «لؤلؤة» 2015-12-13 محسومة! 2015-12-06 فرحة وطن 2015-11-29 الإمارات تجمعنا 2015-11-22 ما قصّرتوا 2015-11-15 عودة الروح 2015-11-09 أقوى نادٍ في آسيا 2015-11-01 عين وأهلي فقط؟ 2015-10-25 دراما التأهل التاريخي 2015-10-18 مصري سعودي إماراتي 2015-10-11 من أجل مهدي علي 2015-10-04 الإمارات وفرسانها 2015-09-28 إثارة ودروس 2015-09-18 الأهلي والتاريخ 2015-09-13 الزيارة التاريخية 2015-09-06 فداء للوطن 2015-08-30 ذكاء الأهلي 2015-08-23 شوي.. شوي.. بتتعودون 2015-08-16 لماذا التشفير 2015-08-09 السياحة الرياضية 2015-08-02 البصمة الإماراتية 2015-07-26 التعاقدات والجلاكتيكوس 2015-07-19 هدفنا المنافسة وبقوة 2015-07-05 ناس لكل الناس 2015-06-29 بين بني ياس والمجتمع 2015-06-21 البرازيل بدون نيمار 2015-06-15 التحدي الإماراتي الأكبر 2015-06-07 بعد زمان.. يا نصر 2015-05-31 الإمارات والأمير علي 2015-05-25 29 مايو 2015-05-17 جرأة الرميثي وشفافيته 2015-05-10 حتى النفس الأخير 2015-05-03 39 من 46 2015-04-26 أهداف «الزعيم» 2015-04-19 الزعامة واللقب .. عيناوي 2015-04-12 خطوة للأمام وأخرى للوراء 2015-04-05 عصافير مهدي علي 2015-03-29 شخصية العام 2015-03-22 قمة التواصل 2015-03-15 الضرب في الودع 2015-03-08 لؤلؤة أبوظبي للإعلام 2015-03-01 البداية المتواضعة 2015-02-22 هزاع بن زايد 2015-02-16 سامي والوحدة 2015-02-08 مبروك سلفاً للإمارات 2015-02-01 ماذا بعد؟ 2015-01-25 لا شيء مستحيل 2015-01-18 لسة بكير 2015-01-11 ساعة الحقيقة 2015-01-04 الثروة الحقيقية 2014-12-21 الإمارات 2019 2014-12-14 شبان وبنات الإمارات 2014-12-01 المهم والأهم 2014-11-23 الواقعية الصامتة 2014-11-16 الكل مرشح 2014-11-09 الأسوار المغلقة 2014-10-26 أم الإمارات 2014-10-17 الوصل وحاجز الـ 365 يوماً 2014-10-12 العين ناقص 2014-10-09 الكبير.. كبير 2014-09-21 صدمة وشجاعة وترقب 2014-09-14 حسم أم لا حسم؟ 2014-09-07 الوطن أولاً 2014-09-01 لقاء الزعامة 2014-08-24 العلامة الفارقة 2014-08-17 القرعة القاسية 2014-08-04 خطأ برشلونة الأكبر 2014-07-30 سر الغياب 2014-07-20 الصدمة البرازيلية.. مستمرة 2014-07-14 أنا والمونديال والزهايمر 2014-07-13 لمن ستقرع الأجراس؟ 2014-07-11 «جال» رفع العقال 2014-07-10 المجزرة 2014-07-09 روبن أم ميسي؟ 2014-07-08 من سيئ إلى أسوأ 2014-07-07 التغيير ومجرى التاريخ 2014-07-06 نهاية الحلم البرازيلي 2014-07-05 ليّ أذرع 2014-07-04 4 على 4 2014-07-03 ما كان من الأول! 2014-07-02 فلتحيا الجزائر 2014-06-30 لماذا أكره ألمانيا؟ 2014-06-29 كأس العالم انتهت! 2014-06-28 الجزائر أخرست مورينيو 2014-06-27 مجزرة الكبار 2014-06-26 فيفا لالجيري 1 2 3 2014-06-25 كل الحق..على كوستاريكا 2014-06-24 إنها ليست حرباً 2014-06-23 مونديال الصغار 2014-06-22 صدق أو لا تصدق 2014-06-21 الخطأ القاتل 2014-06-20 الأرض بتتكلم «إسباني» 2014-06-19 بلجيكا تكسب.. ولكن؟ 2014-06-18 الفرّامة الألمانية 2014-06-17 بن زيمة ينفجر 2014-06-16 ماكو كبير 2014-06-15 ياله من انتقام 2014-06-14 صدمة البداية 2014-06-13 أنت مع مين؟ 2014-06-12 في الليلة الظلماء؟ 2014-06-08 أنا والجابر 2014-06-01 التجربة الناقصة 2014-05-25 غياب الإعلام الرياضي 2014-05-18 ختامها مسك 2014-05-04 الصراع الإماراتي على آسيا 2014-04-27 أين ضيّعها الأهلي؟ 2014-04-20 متأهل لا تكلمني 2014-04-12 زمن الأهلي 2014-04-06 الشرطة في خدمة الشعب 2014-03-30 الثقة الإماراتية والضغوط الجماهيرية 2014-03-23 من صحوة إلى ثورة 2014-03-16 حاجز الخوف 2014-03-09 الشخصية الإماراتية 2014-03-02 الصحوة الإماراتية 2014-02-23 قمة التحولات الكبرى 2014-02-16 من يوقف زحف الأهلي؟ 2014-02-09 صكوا عالموضوع 2014-02-02 على أي أساس تكلم الجابر؟ 2014-01-26 العين في عين العالم 2014-01-19 لك الله يا ريبيري 2014-01-13 عمادة وزعامة.. عدل أم ظلم؟ 2014-01-05 ودية عالمية كلمتي مصطفى الآغا .. والعود أحمد تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018 أعرف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، منذ سنوات طويلة، وشهادتي بهذا الرجل مجروحة جداً، لأنني من محبيه ومن المعجبين بشخصيته القيادية و«الكاريزما» الرائعة التي يتحلى بها، ولهدوئه الممزوج بالقوة والقدرة على احتواء أي موقف. أبو خالد عاد من الباب الكبير رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويوم الثلاثاء الماضي التقيته، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال حفل تخريج الدفعة 25، وكان الرجل بكامل هيبته العسكرية اللافتة للنظر، ورغم أن الحديث كان سريعاً، فإن الكلمات القليلة التي قالها أبو خالد كانت واضحة وضوح الشمس، بأنه قادم ليأخذ الهيئة نحو المستقبل بكل حزم وعزم وهمّة، لأنه من أبناء الرياضة الذين يعرفون كل «شاردة وواردة»، وأيضاً من أصحاب القرار والرؤية والفكر. شخصياً كنت أتوقع للرجل أن يكون منافساً على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو توقع شخصي، أو أن يعود لقيادة كرة القدم الإماراتية التي لا تعيش أحلى أيامها حالياً، وسط حالة الترقب لما ستكون عليه الأمور خلال الأيام المقبلة، رغم وصول المنتخب إلى نهائي «خليجي 23»، بعد حالة عدم رضا على الأداء والطريقة والخطة، في أول ثلاث مباريات، ولكن زاكيروني كسب الرهان، إلى أن جاءت ركلات الجزاء التي لا يستطيع أن يتحكم بها، ولا بمدى تماسك منفذيها الذين نجحوا جميعاً إلا واحداً فقط، وبالمناسبة أبارك لـ«عموري» جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، لأن ما قدمه الرجل خلال سنة كاملة، لا يمكن إنكاره بإهدار ركلتي جزاء. أمنياتي الشخصية لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، بالتوفيق في قيادة رياضة الإمارات إلى آفاق أكثر تنافسية وأكثر شفافية، وسط حالة من الضبابية التي تعتريها بين الفينة والأخرى، علماً أن عام 2017 كان عام الحوكمة والشفافية، ولكن هل كان كذلك فعلاً، وهل تمكن الشارع من الحصول على إجابات لكل تساؤلاته التي أثارها؟ الجواب عندكم Tweet