  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     
2017-02-12
أجواء ملبدة
2017-02-05
حكاية زوران
2017-01-29
الإمارات أولاً
2017-01-22
تغريدة ضد مجهول
2017-01-15
إمارات الخير
2017-01-08
خروج الكبار
2017-01-01
رقابة + شفافية
مقالات أخرى للكاتب

لا للسقف

تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

إذا اتفقنا أن الموهبة لا ثمن ولا سقف لها، عندها يمكن أن نتفق على أن موضوع وضع سقوف للاعبين المحليين الموهوبين، هو أمر غير واقعي وغير منطقي وغير صحي وغير مجدٍ.
نعم هناك من سيختلف ويرفع الصوت، وهناك من يقول إن الأندية تدفع الملايين على نجوم لا يستحقون أو يأخذون فوق ما يستحقون، في منافسات لا تستحق كل هذه الملايين.

بالنهاية القصة هي عرض وطلب، فهناك لوحات فنية قد لا يشتريها البعض بملاليم، فيما يدفع فيها الآخرون مئات الملايين، وأغلى لوحة في العالم ثمنها مليار درهم، وأنا شخصياً لو عرضوها عليّ بألف دولار لما اشتريتها، ولكن هذا رأيي وذوقي، ولا أستطيع تحديد سقف للآخرين فيما يدفعونه أو يرغبون به.

وأتذكر أنه عندما اخترق كرويف حاجز المليون دولار، بداية السبعينيات من القرن الماضي، ليكون أول لاعب كرة قدم يُدفع فيه هذا المبلغ في سوق الانتقالات، قامت الدنيا ولم تقعد، وها نحن نصل إلى مائة وخمسة وعشرين مليون يورو «نحو نصف مليار درهم»، في لاعب مثل بوجبا، وسمعت أن هناك من دفع ربع مليار يورو في ميسي، فهل برأي أصحاب السقوف، يمكن تحديد سعر أعلى للموهبة، أو راتب شهري ثابت للاعب أمامه سوق انتقالات محلية وعربية وخارجية، وعقود من تحت الطاولات، وزملاء قد لا يقبضون الأموال، بل يتم منحهم هدايا وسيارات وبيوتاً وامتيازات بدلاً من العقود المكتوبة.

لا أعتقد أنه من المنطقي أن نقول إن الأندية تلتزم بالسقوف، وهي نفسها التي تخرقها، وأي شخص له علاقة بكرة القدم يعرف رواتب اللاعبين «الحقيقية»، وليس الموجودة في السجلات الرسمية، وبالتالي فترك المسألة من دون سقوف، أفضل من وضع حدود لن يلتزم بها أحد، وعلينا أن نجد أبواباً حقيقية للاستثمار، وإيقاف اعتماد الأندية على الدولة، أو كرم رؤسائها، فكرة القدم تجارة رابحة لمن يعرف كيف يديرها.
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا