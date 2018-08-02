السعادة بعد الرضا الوظيفي

تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018

لا تقبل حكومة الإمارات أن يُسجل الرضا الوظيفي مستويات أقلّ من متميزة، فذلك يتعلق بارتفاع المعايير التي تضبط الأداء، وحرص القيادة على تجاوز أفضل الممارسات العالمية، ووضع بصمة إماراتية متفردة على هيئة «مؤشرات إماراتية» قابلة للقياس في العمل الحكومي عالمياً، ومحاكاة النجاح المستمر في الإدارة العامة في الدولة.

وقال سموه، إن «لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60%، وهذه النسب غير مقبولة؛ فرضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين، ونعطي 6 أشهر مهلة لمديري هذه الجهات لتغيير بيئة العمل؛ لأن رأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها». هل يشير ذلك إلى أن سعادة المتعاملين مع الجهات الحكومية مشروطة برضا الموظفين فيها، ولذلك تحرص الحكومة على ارتفاع معدلات الرضا في بيئة العمل، ليكون أداء الموظفين على سوية عالية من الكفاءة في مناخ يؤمن بالتحفيز وحس المبادرة والحيوية أثناء ساعات العمل.

مَن يتابع اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال رعايته القمة العالمية للحكومات سنوياً يلمس عمق نظرة شمولية تجاه الإيقاع المهني والإنساني الذي يجب أن يكون سائداً في الدوائر الحكومية، فالجهات التي لم تحقق الرضا بنسب عالية فاتها تحقيق معايير كثيرة، مثل التدريب والتطوير والتمكين والتعلم المستمر، وغيرها من الشروط التي فصّلها تحقيق تنشره «الاتحاد» اليوم.

وعلى هذه الحالة، فلنا أن نتوقع في السنوات القليلة المقبلة أن تكون سعادة الموظفين، وليس فقط الرضا معياراً لتقييم أداء الجهات الحكومية، وذلك كما تعوّدنا في الإمارات.