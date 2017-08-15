• «بصراحة.. لا أعرف ما هي قصة المواطنين مع «الشارجر»، في الحل يشوفك أحدهم، وفجأة يتذكر: «أوه.. يا أخي عندك شارجر»، في السفر يقول لك: «يا أخي نسيت الشارجر»، يدخلون مقهى، وقبل ما يطلبون مشاريبهم، يطلبون «الشارجر»، يسيرون البر، ومن يوصلون، تلقى كل واحد يقول لك: عندك «شارجر» زيادة! دوم يمشون وبطارياتهم مفضّية، في البيت هناك بشكارات ما عندهن شغل إلا البحث عن «شارجر» الزوج الضائع، و«شارجر» الحرمة الخربان، يصفون طوابير على «الآيفون أبو جلاكسي» جديد، وأول ما يسألون، يسألون عن «الشارجر»، كل مواطن عنده درزن «شارجر»، ولما يدوّر عليها ما يلقاها، «شارجر» وصاحبه غائب».
• هناك سنتان دائماً زائدتان في عمر الكثير منا، إما بسبب الشرهة أيام كانت الشهرة 800 درهم سنوياً، أو بسبب التسجيل في جيش «تي. يو. أس»، وإما بسبب «الليسن»، لكن مع ثقل سنوات العمر، وتراكض الأعوام إلى الأمام، نتمنى الآن أن نحذفهما من سجلاتنا التي لم تكن نظيفة على الدوام، وبعضنا من المتشائمين ترجفه تلك السنتان، وتجده يعرض أسنانه للفحص، والتثمين، والتسنين عند أكثر من دكتور، ليثبت أنه أحق بهاتين السنتين من «زائر الجميع»، بحيث يشعرك هؤلاء دائماً أن هناك ثقلاً على أكتافهم، وأن كثيراً منهم سيموت ناقص عمر!
• «يا أخي بصراحة.. يتملكني العجب حينما ترى عرباً يتعازمون، ويحلفون، ويتنازعون عند دفع الفاتورة، ويكادون يشقون جيوب بعضهم بعضاً، حتى يوحى للنادلة أنها مشاجرة، وينتقل الخوف، ورعب المعازمة لها، فيدبّ الفزع بين أضلعها، وتخشى أن يصل الشر إلى الصحون والكاسات، وبالمقابل حينما ترى فوجاً سياحياً يابانياً، وهم يتحركون زرافات، ويدفعون فراداً أو حينما يتحرك واحد من المجموعة منتقى، والبقية لابدة، ويدفع ببطاقته، ومن ثم يرسل رسالة «س.أم.س» مباشرة لكل منهم، وما يتوجب عليهم دفعه، ليبيت كل واحد قرير العين، صافي الذهن، لا يشغل تفكيره تفاصيل الغالب والمغلوب، والدافع والمغروم، ويتفرغ لصناعة ثلاجة صغيرة أو تلفزيون قليل السماكة، كثير الوضوح، بعض جماعتنا يدفعون، ومن ثم يندمون، وبعضهم تخلص فلوسهم قبل غيرهم، وبعضهم يتملكهم الشعور بالغبن، ولا يتفرغ حتى لصنع دلة لقهوة سريب، ونظل على تجلى الدلال اليابانية»!