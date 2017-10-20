حكومة عبور«المئوية»

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التشكيلة الجديدة للحكومة التي أعلنها بالأمس بأنها حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة، محددا أهدافها بتطوير المعرفة ودعم العلوم والأبحاث، وإشراك الشباب في قيادة المسيرة».
التشكيل الجديد تلقاه أبناء الإمارات بكل تقدير واهتمام؛ لأنهم يدركون دوماً من خلال متابعتهم حرص قيادتنا الرشيدة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكانوا دوماً على موعد متجدد مع أبي راشد، وهو يختار بعناية وحرص عناصر فريقه الحكومي بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومباركة واعتماد قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
لقد كان لافتاً الصبغة الشبابية المواكبة للتشكيل، والاستعداد لمئوية الإمارات في 2071 باستحداث منصب« وزير دولة للذكاء الاصطناعي»، وهو ما قال عنه سموه «الموجة العالمية القادمة»، و«نريد أن نكون الدولة الأكثر استعداداً لها»، وقد جاء استحداث المنصب بعد أيام على إطلاق سموه استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وإعلانه أن «مئوية الإمارات تبدأ الآن بإطلاق مشروعات ضخمة، مثل الذكاء الاصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أنه يجيء «بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية».
كما كان لافتاً في التشكيل إسناد ملفات استراتيجية مستقبلية مهمة لكفاءات شبابية مؤهلة في مقدمتهم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، لتسريع حركة ملف بالغ الأهمية، قال عنه سموه «ما زلنا بطيئين في ملف التوطين وناصر أمامه مهمة كبيرة»، وكذلك بقية الدماء الجديدة مثل معالي سارة الأميري وزيرة دولة «مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، والبحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية»، ومريم المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة».
وشهد التشكيل إعادة توزيع الحقائب الوزارية القائمة بصورة تواكب إيقاع العبور نحو «مئوية الإمارات»، وحرص فارس التميز والطموح والوفاء لدى إعلان التشكيل الجديد بطريقته الاستثنائية عبر حسابه في «تويتر» على توجيه الشكر والامتنان للوزراء والوزيرات السابقين على ما بذلوا وقدموا، ولهم من مواطنيهم كذلك كل الشكر والتقدير وبالتوفيق للجميع ليظل مسار الإمارات نحو المركز الأول متواصلاً.