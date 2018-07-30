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مهلة المائة والثمانين يوماً
تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018
المهلة التي خص بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خمس جهات اتحادية لرفع نسبة رضا الموظفين فيها وتغيير بيئة العمل، وحددها سموه بستة أشهر، أي في بحر 180 يوماً، تعد درساً رفيعاً في فنون الإدارة والمتابعة وتنمية الموارد البشرية، وتعبر عن رؤية سموه في هذا الجانب الذي أوجزه بأن «رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين»، وبأن «الموظفين رأسمال الحكومة».
وكان سموه قد أعلن من خلال تغريدته أمس، أن تقارير رضا الموظفين في 40 جهة اتحادية قد كشف بأن نسبته بلغت في بعضها93٪، بينما هناك 5 جهات تقل فيها النسبة عن 60 بالمئة، قائلاً سموه، بأنها نسبة غير مقبولة، وحدد للمسؤولين عنها تلك المهلة لتغيير بيئة العمل، بما يحقق رضا الموظف، وبالتالي رضا المتعامل، والعمل على إسعاد هذا المتعامل.
تحقيق رضا الموظف في هذه الجهة أو تلك، ليس فقط بالحوافز المادية والعلاوات والترقيات، فعلى الرغم من الأهمية البالغة والكبيرة لهذه الجوانب، فإن تحقيق هذه الغاية السامية تكمن في أشياء بسيطة لا تكلف شيئاً، ولكن لها مفعولاً سحرياً في تحفيز الموظف لبذل المزيد من الجهد لتنفيذ المهام الموكلة بكل سعادة وأريحية، ويذهب بعيداً في أدائها بشكل يفوق التوقعات.
وقد كان أقرب وأروع مثال موظف منفذ حتا الحدودي، الوكيل أول سالم البدواوي الذي كرمه سموه، وأمر بترقيته، بعد أن حرص على ألا يفسد عطل سيارة عطلة أسرة مقيمة كانت في طريقها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك يونيو الماضي.
بيئة العمل المحفزة، والمعززة باللوائح والتشريعات التي تضمن حقوق الجميع، تحتاج لمدير وقائد فريق العمل الملهم الذي يملك الرؤية والقناعة بأن نجاحه ونجاح الموقع الذي يديره يتحقق بموظفيه الناجحين الأكفاء، لا بإحاطة نفسه بشلة من الموظفين المتكلسين ممن يسلم لهم أذنه، ليوجهوه يمنة ويسرة بما يتفق ومصالحهم وليس للمصلحة العامة.
تحية صباحية من المدير لموظفيه تريح بيئة العمل، وتبث التفاؤل بدلاً من تجهم مصطنع يكهرب الأجواء والأداء، ويفسد المزاج العام. كما أن رسالة مصوغة بشكل جميل وراق من«الموارد البشرية» تولد طاقة إيجابية في محيط العمل لينعكس عطاءً وأداء راقياً لمصلحة خدمة المتعاملين بصورة أفضل، وإسعادهم في وطن السعادة وعشق التميز والمركز الأول.