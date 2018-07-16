شيوخ التواضع

نشر معالي زكي نسيبة، وزير دولة، في صحفنا المحلية قبل أيام، مقالاً شاملاً وافياً عن «الدبلوماسية الثقافية.. وقيمنا العريقة»، وقد جاء من ضمن ما جاء فيه قوله «يشرفني تلقي أمر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بتأسيس مكتب خاص بالدبلوماسية الثقافية والعامة ضمن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ستكون مهمتنا الأساسية التعاون الحثيث مع السلطات الثقافية، الاتحادية والمحلية، في الدولة، لمساعدة شبكتنا الواسعة من البعثات الدبلوماسية حول العالم، على تحقيق تفهم وانجذاب دولي أكبر نحو ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بينها وبين غيرها من الدول». فإذا بسموه يعيد نشر المقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متبوعاً بتغريدة قال فيها «أتشرف بالعمل مع أستاذي زكي نسيبة».
ومنذ يومين، غرد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يقول «طلبت من مدير مكتب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن يحدد لي موعداً لكي أهدي فيه كتابي، (القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد)، وكنت أنوي الذهاب إلى أبوظبي، تفاجأت بأن سموه يقرر زيارتي في بيتي بدبي لتسلم الكتاب».
مواقف ليست بالغريبة على أبناء زايد الذين يقدمون يومياً دروساً تحتذى في التواضع والكرم والشمائل الجميلة والخصال النبيلة في مختلف المناسبات والمواقف، قلوبهم مشرعة للجميع قبل مجالسهم، رجال نهلوا من مدرسة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ألف بين القلوب وأسر الألباب بالحب والتواضع، وصنع بفطرته وبساطته، تجربة نسيج نفسها، وشاد صرحاً شامخاً يشار له بالبنان بين الأمم. وإذا كانت استراتيجية عامنا هذا، عام زايد الذي نحتفي فيه بمئوية «زايد المؤسس»، فهي تعني إبراز قيم الحكمة
والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة، فإن التواضع قيمة وخلق تجمع كل تلك الخصال من أجل بناء الأجيال. وفي إظهار وإبراز هذا الخُلق الرفيع، دروس لأجيال الغد والنشء للاقتداء بها والاستفادة منها، ونحن نقدم لهم صوراً تعمق لديهم هذه القيم الجميلة الجليلة من ركائز «السنع الإماراتي»، وهي مسؤوليتنا جميعاً.
حفظ الإمارات وشيوخنا الكرام الذين أنعم الله بهم علينا، ولا نقول إلا كما قال بوفارس «حد يلومنا في حبهم».