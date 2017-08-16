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يوم رحل الفرح
تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017
اليوم يحتضن ثرى الكويت الغالية جثمان ابنها الفنان العملاق عبدالحسين عبدالرضا في رحلته الأخيرة والأبدية، وبرحيله، ترحل قامة شامخة من قامات الفن في الخليج والعالم العربي، بكاه الجميع، بعدما أضحكهم وأمتعهم عبر مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 50 عاماً من الفن الجاد والملتزم، حاملاً رسالة تنويرية في وقت اجتاح سماسرة تجار الفن بتهريجهم وبضاعتهم الفاسدة الساحة الفنية، ولكن الفنان الكبير كان كبيراً بمدرسته والرسالة الراقية التي حملها وجعلت الملايين في منطقتنا الخليجية والعربية تلتف حوله حباً وإعجاباً وتقديراً واحتراماً.
كما وحدنا في حياته والتففنا حول فنه الجميل، وجدنا أنفسنا متحدين في موته، نرفض ونلفظ بشدة أصوات النشاز التي أرادت أن تجعل من وداع عبدالحسين عبدالرضا مناسبة لنفث سمومها وأنفاس الكراهية والفتنة والطائفية تنز من بين كلماتها.
لقد كان أصحاب هذه الأصوات النكرة النشاز، مطايا لذوي المخططات التخريبية ممن اعتقدوا قدرتهم على اختراق مجتمعاتنا الخليجية، ونشر الفوضى فيها، والنيل من أمنها واستقرارها.
ومما يسجله التاريخ بكل تقدير، حرص الإمارات المبكر على التصدي للفتن وشرور الفتانين، عندما نظمت منابر التوجيه والخطابة، وعززت ذلك بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتوجت هذه المبادرات النيرة باستحداث وزارة للتسامح، في أنموذج ملهم يحصن المجتمعات من سموم الأفاقين ودعاة الفتن والتحريض الذين يرتدون مسوح الدين لينعقوا من منابر فضائيات الغلو والتطرف، ويحرضون الشباب بأفكارهم الضيقة والمتحجرة على الخراب والتدمير والقتل وسفك دماء الأبرياء.
وتحية للسلطات في المملكة العربية السعودية، وهي تحيل للتحقيق والمساءلة القانونية تلك الشرذمة من المغردين الذين أرادوا أن يجعلوا من وفاة الفنان العملاق عبدالحسين عبدالرضا مناسبة لنشر سمومهم وبث الفتن والفرقة، بعدما تصوروا أنهم أوصياء على الدين، وحاملو أختام صكوك الغفران، يجيزون الرحمة لمن شاءوا ويجبونها عمن يريدون.
لقد كانت منطقتنا الخليجية على امتداد العصور نموذجاً زاهياً للتسامح وحسن التعايش حتى أطل هؤلاء المرجفون بخطابهم الطائفي والمذهبي البغيض، ووجدوا من يذكي نيران الفتنة بالدعم والتمويل والترويج والتلميع، وبالذات تلك الأبواق المأجورة في طهران والدوحة وبيروت ولندن وغيرها من منصات الدجل والارتزاق، وصنعوا بؤراً تناسلت فيها تنظيمات الإقصاء والتكفير وسفك دماء الأبرياء من على
شاكلة «الإخوان المتأسلمين» و«القاعدة» و«داعش» وإرهابهم الذي يمثل تهديداً للوجود والحضارة الإنسانية.
رحم الله أبا عدنان، وحفظ بلداننا من شرور الفتن.