مع كل شهيد ينضم لموكب شهداء المجد من أبناء الإمارات البررة، تتجدد مشاعر الفخر والوفاء وقوة الولاء والانتماء، وتتجلى متانة وصلابة اللحمة الوطنية بمظاهر من المحبة والتفاف المواطنين حول قيادتهم في «البيت المتوحد» الشامخ دوماً بمشاعره ومواقفه الوطنية الجياشة والمترعة حباً ووفاء وانتماء وولاءً لإمارات الخير والمحبة. وتسجل في كل موقف من هذه المواقف الوطنية أروع صور الاصطفاف الوطني خلف قيادة وفية مخلصة، تمضي على النهج ذاته الذي رسمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعزز مكتسبات وطن العطاء لإسعاد كل أبنائه والمقيمين على أرضه، وفي الوقت ذاته عون وسند للشقيق والصديق، وحيثما نادى منادي الواجب الوطني والأخوي.
وخلال اليومين الماضيين، تجددت مظاهر الحب والوفاء والولاء، ونحن نتابع قادتنا الأوفياء شيوخنا الكرام بين مواطنيهم، يشاركونهم مشاعر الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن الذين انضموا لركب المجد، بعد أن سطروا أبلغ معاني الفداء والتضحيات، رجال حملوا أرواحهم على أكفهم، وقدموها رخصية لأجل الوطن وحماية أمنه واستقراره، وهم ينتصرون للحق ورفع الظلم عن أهلنا في اليمن الشقيق، ووقف المد التوسعي الفارسي الذي يهدد استقرار بلداننا الخليجية.
ومع تلك المشاعر الوطنية الفياضة، يتجدد العهد والوعد بأن الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً وبشائر النصر تلوح في الأفق، وفاءً لهؤلاء الأبطال الذين سيتذكر التاريخ تضحياتهم الجليلة، ويسطرها في سفر الأمجاد بأحرف من نور وضياء وذهب. كما سيروي التاريخ للأجيال القادمة الموقف المبدئي والتاريخي للقيادة الرشيدة وقرارها المشاركة في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» ضمن التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لتظهر للعالم بأسره وحدة البيت الخليجي وتصديه لأية محاولة للنيل من أمنه واستقراره، والحرص على منجزات أقطاره والشوط المتقدم من التنمية الشاملة والرخاء والازدهار التي تحققت لشعوبه، فيما عدا عضو شاذ في البيت الواحد اختار الاصطفاف في المعسكر المعادي.
وفي مشهد آخر من مشاهد الفخر والاعتزاز بأسود الجزيرة من أبطال قواتنا المسلحة، كانت أكف الضراعة ترتفع للسماء، تدعو بالسلامة والشفاء العاجل لصنديد من صناديد الوطن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ورفاقه الأشاوس. إنها إمارات المجد والوفاء ومعدنها الأصيل الذي يزداد بريقه لمعانا في مواقف الأبطال وميادين الشرف.