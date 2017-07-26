ليس مجرد شعار

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مؤخراً بإطلاق شعارها الجديد المستوحى تصميمه من الموروث التاريخي للإمارة، ولكن المسألة ليست مجرد شعار أو هوية جديدين، إنما إبحار نحو أفق جديد من الأداء الشرطي للقوة التي أصبحت أنموذجا يُحتذى للاستثمار في البشر والموارد، وساهمت إسهاماً ملموساً في تعزيز واحة الأمن والأمان التي نتفيأ تحت ظلالها، وبنت شراكات نوعية مع أهم مكون في المجتمع.. الإنسان، بحيث أصبح كل فرد شريكا أساسيا للقوة في توطيد دعائم الأمن من خلال مبادرات نوعية مثل «كلنا شرطة» وغيرها من المبادرات المجتمعية التي جعلت من شرطة أبوظبي صديقة للجميع، وهي تمضي بتخطيط وتصميم ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة نحو بناء «مجتمع واثق آمن واقتصاد مستدام ومنفتح عالميا».
المتابع للمشروعات والخطط المستقبلية الطموحة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي يستعيد البدايات المتواضعة للقوة قبل عقود عدة عندما كانت مجرد «كرافانات» متناثرة في منطقة الكرامة، وبعض الغرف الملحقة بقصر الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان رحمه الله. ويلمس حجم النقلة المتميزة لشرطة أبوظبي
وانتقالها لمرحلة نوعية من الأداء بما يواكب توجيهات قيادتنا الرشيدة التي أغدقت عليها من الدعم والمتابعة، ما أتاح لها النهوض بالمهام الموكولة إليها بكل كفاءة واقتدار، والارتقاء بمفهوم العمل الشرطي من الحدود الضيقة إلى رحاب أبعاد جديدة لا تكتفي بخدمة المتعاملين وإنما إسعادهم، واليوم عندما يزور المرء أحد مراكز خدمات المتعاملين التابعة لشرطة أبوظبي يخيل له أنه في أحد ردهات الاستقبال بفندق خمس نجوم، ويحظى بخدمات خمس نجوم مع ابتسامة ود تجسد الاعتزاز به كشريك مهم في مسيرة القوة، كل ذلك بيقظة أمنية عالية وأداء احترافي عال.
جاء توسع خدمات شرطة أبوظبي في ميادين التطبيقات الذكية بمثابة خطوات إضافية على طريق تنفيذ الرؤية الخاصة بإسعاد المتعاملين، كما أن انفتاحها الواسع على المجتمع عبر وسائط التواصل الاجتماعي أولاً بأول يؤكد نهج الشفافية الذي تتبناه والحريص على التعامل بسرعة مع أي إشاعة أو معلومة مغلوطة تحاول أن تؤثر في الرأي العام، وإطلاع المجتمع على أي مستجدات وتطورات في حينها وللتفاعل معها.
تحية لشرطة أبوظبي وهي تنطلق نحو حقبة جديدة من الأداء والعمل، وقد كانت دوما جزءاً أساسياً ومهماً في مسيرة الخير والنماء تترسخ فيها روح البذل والعطاء، و«كلنا شرطة».