إنجاز يتجدد، تلقاه بكل فخر واعتزاز أبناء الإمارات لدى إعلان عاشق المركز الأول وفارس الإيجابية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحقيق الإمارات المركز الأول إقليمياً، والسابع عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة، وانتزاعها المرتبة الأولى في 23 مؤشراً عالمياً، من بينها كفاءة القرارات الحكومية، وتوافر الخيرات والمواهب، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان السويسرية.
إنجاز يتجدد، يؤكد سلامة التأسيس، وثمار الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي وضعت القواعد الراسخة لبناء صرح الإمارات الشامخ، وأثمرت وطناً جميلاً يزهو بإنجازاته على الصعد كافة، وحقق لشعبه والمقيمين على أرضه العيش الرغيد، ووفر للجميع كل ما يتطلبه العيش الكريم في بيئة من الأمن والأمان.
وقد كانت معادلة الانطلاق بسيطة بساطة إنسان وقيادة الإمارات، تقوم على العمل، ولا شيء غير البذل والإخلاص في العطاء، لتعزيز وترسيخ لبنات «البيت المتوحد»، من دون الالتفات لما يشغل الإنسان عن عمله، وبعيداً عن الشعارات لتتحدث الإنجازات عن نفسها.
وفي معرض حديثه عن الإنجاز المتجدد، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المضي قدماً لتحقيق «أفضل حياة في العالم لشعبنا والمقيمين على أرضنا»، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في المجالات كافة، إنها الثوابت ذاتها التي انطلق منها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما كان يرسم على الرمال أولى ملامح الحلم والفجر الذي أنبلج، ليفسح المجال لدولة أصبحت اليوم، وفي أقل من خمسة عقود، عصرية بكل المقاييس، تهفو إليها أفئدة شباب العالم كأفضل مكان للعيش والعمل. تجربة الإمارات المهمة كتاب مفتوح لمن يريد الاستفادة منها، وكما قال سموه: «تجربة الإمارات تجربة عربية، تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع الشعوب العربية».
إن أحد أهم مقومات النجاح والتميز الإماراتي، الطموح، وعدم الانتشاء بما تحقق، بل التطلع الدائم للأفضل، والعمل المستمر لتجاوزه، وتطويره بالعمل الدؤوب والابتكار، وما ينظر إليه آخرون على أنه مستقبل يصبح واقعاً ملموساً، إنه السباق المتواصل نحو المركز الأول، وبلوغ القمة بالمزيد من العمل والابتكار، ففي كل يوم جديد تحٍد يولد، وإنجاز يتحقق، والقادم أجمل.