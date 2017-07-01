مرتزقة النميمة

تقوم الإمارات بجهد عسكري وتنموي وإنساني كبير في اليمن الشقيق، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية هناك. ويحظى الجهد الإماراتي المتميز تجاه أهلنا هناك بتقدير عال من جانبهم، ومن قيادتهم الشرعية، مقرون بكل الامتنان والشكر للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مثمنين عالياً التضحيات الإماراتية لأجلهم، ودماء شهداء الإمارات التي سالت على تراب اليمن.
المكانة الرفيعة للإمارات في قلوب شرفاء اليمن، والانتصارات الباهرة التي تحققت للشرعية على الأرض بدعم من القوة الإماراتية، أوغرت صدور الحاقدين في منصات الارتزاق وأكشاك الاتجار بمعاناة الشعوب وحقوق الإنسان، فرأينا كيف يلفقون الأكاذيب، ويطلقون المزاعم والأراجيف بحق الإمارات ودورها وأياديها ناصعة البياض في اليمن، مقابل سواد أفعال المأجورين المتاجرين بمعاناة الشعب اليمني الشقيق.
كانت فرية «السجون السرية» للإمارات في جنوب اليمن أحدث الافتراءات الممنهجة التي خرجت من مطابخ المنصات الإخوانية الممولة من قطر، وأذكت قناة الحقد والتحريض الناقعة من الدوحة الفرية بتقارير وهمية وبمقابلات قال أصحابها فيما بعد إنهم لم يتحدثوا لأي مراسل لقناة الدجل والتضليل، وإنما لمندوبين قدموا أنفسهم على أنهم ممثلون لمنظمات حقوقية.
وكانوا يتحدثون عن ذويهم المختطفين والمفقودين على يد الانقلابيين ومليشيات المخلوع علي غير الصالح، واستنكر ضحايا خدعة «الجزيرة» الزج باسم الإمارات في تلك التقارير. أي سقوط وانحدار هذا؟. سقوط وانحدار يكشف القاع الذي بات يقبع فيه هؤلاء المرضى والحاقدون على الإمارات، من شذاذ الآفاق المتجمعين في أوكار الدوحة والأكشاك التي تمولها.
الإمارات ودورها المشرف في اليمن يتحدث عن نفسه، ويعرفه الجميع ويلمسه شرفاء اليمن في المقام الأول، وليس بحاجة لمن يدافع عنه لأن ما تقدمه ينطلق من قيم راسخة ومبادئ شامخة في نصرة وغوث الشقيق والصديق.
وأتوقف هنا أمام ما قاله اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت بأن «الإمارات دولة يشار لها بالبنان في ميادين حقوق الإنسان»، وهي تدعم الحكومة الشرعية ولا تتعامل مع مليشيات، في إشارة منه لقطر التي قدمت مليار دولار لجماعة إرهابية في العراق بزعم تحرير رهائن.
وقال البحسني، في مؤتمره الصحفي، إن مواقف الإمارات المشرفة والناصعة تجاه بلاده لن تحجبها مزاعم وأراجيف محترفي الفتن والدسائس ومرتزقة النميمة في منصات معروفة بمتاجرتها بالشعارات، وتقتات من آلام ومعاناة الشعوب.