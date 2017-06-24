عام «سولار إمبلس»

في المجلس العامر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمن محاضرات الموسم الرمضاني للمجلس، كنا على موعد مع تجربة مميزة سجلت سابقة للبشرية مع طياري الطائرة «سولار إمبلس» الأولى من نوعها التي قامت برحلة حول العالم من دون استخدام قطرة وقود واحدة اعتماداً على الطاقة الشمسية.
في محاضرة الطيارين بيرتراند بيكارد وأندريه بورشبيرج والتي توسعت الصحف المحلية في تغطيتها، وجاءت بمناسبة مرور عام على رحلة تاريخية انطلقت من أبوظبي واختتمت فيها، استوقفني أمران،
الأول حجم الاهتمام الكبير الذي حظيت به الرحلة على المستوى العالمي، وفي كل محطة من محطاتها والتي -كما قالا- لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي رحب بالفكرة منذ اللحظة الأولى حتى أصبحت حقيقة تُروى للتاريخ، وتسجل للبشرية إنجازاً تبني عليه للمستقبل، وكذلك للتعاون الملموس والفعال من «مصدر» التي تحتضن أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الكربونية، وتعد أحد أبرز المآثر التي تفخر بها الإمارات.
وسط ذلك الاهتمام العالمي الكبير، كان السؤال الذي ينتظر الطيارين من قبل الجميع، سواء من ممثلي وسائل الإعلام ومحطات التلفزيون العالمية في كل محطة من محطات الرحلة التاريخية، فقد كان الجميع يتساءل غير مستوعب للأمر حول دعم دولة نفطية كالإمارات للمشروع، دون أن يدركوا رؤية قيادة تحمل نظرة ثاقبة لتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد، وتقدم مبادرات نوعية تلو أخرى، جعلها تحظى بتقدير المجتمع الدولي الذي اختار عاصمتنا الحبيبة أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا».
أما الأمر الثاني، فيتعلق بما جاء في حديث الطيار بيرتراند بيكارد الذي يعد المؤسس الشريك للمشروع الذي كان يعتبره كل من فاتحتهم بشأنه بأنه ضرب من المستحيل، وعندما يسألهم عن السبب يردون عليه بأنه لم يسبق لأحد أن قام به. وقال إنه يغبط شعب الإمارات على ما يحظى به من قيادة ألغت كلمة المستحيل من القاموس، مشيراً لتجربة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قهر المستحيل، ومواجهة التحديات التي نجحت قيادة الإمارات في تجاوزها والتعامل معها لتبني تجربة ملهمة في البناء غدت أنموذجاً في البناء.. نجاح رحلة «سولار أمبلس» درس في الطموح والإرادة والإنجاز.