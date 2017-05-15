التحية والتقدير لمبادرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بإلغاء النقاط المرورية المسجلة على السائقين باستثناء مرتكبي المخالفات الخطرة. مبادرة جاءت في رحاب عام الخير، لتؤكد مجدداً حرص أجهزتنا الشرطية على التوعية والإرشاد، لتنبيه السائقين والمشاة، وسائر مستخدمي الطريق، للسلوكيات الحميدة، والبعد عن التجاوزات ذات التأثيرات السلبية والأبعاد الخطيرة، والعواقب الوخيمة.
المتابع لما يجري على طرقنا، يجد أن غياب الوعي والإدراك بتبعات الفعل، شرارة الحوادث، البسيطة منها أو الجسيمة، مع تعدد وتباين الثقافات والسلوكيات للجمهور، وسط هذا البحر من الأجناس والبشر. وبين ظهرانينا شرائح واسعة من السائقين، وبالذات سائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية لخدمات التوصيل، تفتقر الغالبية العظمى منهم للحد الأدنى من الوعي المروري وقواعد السلامة.
قبل يومين تابعت واقعة تنم عن استهتار البعض بسلامته وسلامة الآخرين عندما شاهدت سائق دراجة نارية من الذين يقومون بخدمات توصيل الوجبات الغذائية، يقفز عبر الممر الآمن المخصص للمشاة وسط جزيرة الطريق، ليختصر الوقت نحو الاتجاه الآخر، بينما كانت سيارة قادمة من الناحية الأخرى من الفتحة الجانبية باتجاه نهر الطريق وسائقها مطمئن لخلوه لكون الإشارة للقادمين من ذلك الاتجاه حمراء، ولولا لطف المولى ويقظة الرجل، لكان طرفاً في حادث لا يعلم أبعاده ونتائجه سوى الله.
عندما استوقف سائق السيارة عامل التوصيل عند المطعم الذي يعمل لديه، لم يجد هذا الأخير ما يبرر به فعلته المتهورة والخطيرة سوى قوله «كستمر قرقر واجد»، أي أن «الزبائن يصرخون عليه كثيراً» لسرعة توصيل طلباتهم، ما يضطره للسرعة والتجاوز، طبعا هو عذر أسوأ من الذنب، وينم عن جهل بالعواقب، وطيش واستهتار بالأرواح، وينم كذلك عن غياب الحد الأدنى من الوعي والإدراك بقواعد السلامة المرورية. المشكلة نفسها يلمسها الناس مع سائقي سيارات الأجرة الفضية في شوارع العاصمة، إذ تجدهم يتوقفون فجأة ودون سابق إشعار وفي أماكن لا تخطر على بال، فقط ليلتقط راكباً هنا أو هناك، وهم تحت سوط تحقيق الحد المقرر لهم من الإيراد الشهري، ذلك تجد الحالة أخف وطأة عند نهاية الشهر بعد أن تكون غالبية واسعة منهم قد وصلت للهدف المحدد لها.
تجاوزات نرصدها على الرغم من التصريحات الوردية لمسؤولي مركز «ترانساد» عن حملات التوعية المتكررة. وكل ما نستطيع قوله للجميع: احذروا مفاجآت صبية «الدلفري» وسائقي «أجرة أبوظبي».