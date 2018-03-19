متفرقات باريسية

- حين تتقابل مدينتا النور، باريس بإشعاعاتها الثقافية والفنية والفكرية، وبما تحمله من إرث حضاري وإنساني، والشارقة بإشراقتها العربية، وزخرفها الإسلامي، وتلك المشاريع الثقافية الحضارية التي تتبناها في مساحة تقاطعاتها، الثقافة والحب والتسامح، يصبح لهذا اللقاء التنويري رونق خاص، وبهجة لا تعادلها بهجة، هكذا مضت أيام جميلة كانت الشارقة بحملها وحلمها الثقافي ضيف شرف على معرض باريس الدولي للكتاب، يتقدم الجميع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة بحسه الجميل، والمحب للعلم والثقافة والمعرفة بعمومها، وإيمانه ببناء جسور من الود والصداقة والوصول للآخر، والتعرف على مكوناته الثقافية والاجتماعية، وخلق لغة قوامها الحب والاعتراف والتواصل الحضاري، ومدخلها الترجمة، تلك التي تمنع الحروب، وتجعل من العدو صديقاً، وتخلق ذلك التلاقح الحضاري بين بلدان تفصلها الجغرافيا، بعيداً عن الإلغائية والعدائية المسبقة والجاهلة.
- خلال تلك الأيام الباردة في باريس، الدافئة بحضور نخب ثقافية إماراتية وعربية يجمعهم الحرف والقلم وما يسطرون، يحدوهم القلق نحو حياة ملونة وأجمل، من خلال إبداعاتهم في القصة والشعر والرواية والبحث، ومن خلال تجليات للموسيقى الشعبية الإماراتية التي صدحت في ساحات باريس العامة التي عادة ما تضج بالناس فرنسيين أو سياح من مختلف دول العالم، تفاعلوا ودهشوا وسجلوا شيئاً في ذاكرتهم أو حملته حقائبهم نحو بلدانهم المختلفة.
- في جناح الشارقة كان حضور للشعر العربي، وحضور للشعر الفرنسي في تناغم متواز، وكانت هناك الموسيقى التي تبدأ بصباحية كل يوم، تستقطب الحشود المارة بين أروقة معرض الكتاب، وهناك جانب للخط العربي بكل وهجه وتلونه وموسيقاه الخاصة، كانت طوابير الأجانب لأجله تبدأ منذ الصباح، ولا تنتهي إلا بعد أن تكل يد الخطاط، والكل يريد أن يرى اسمه بلغة الضاد، وتموجات حروفها، ولكم أن تدركوا كم هو أمر مفرح أن يطل من جدران بيوت كثيرة ذلك الحرف الذي يخلق شيئاً كثيراً من الطمأنينة في النفس، كذلك كان الجانب النسائي الشعبي يبدع أكلات وأزياء وحناء، وكان مزدحماً طوال اليوم، غاشياً بالناس، يسبقهم فضولهم، وحب المعرفة لشيء ربما يرونه أو يجربونه لأول مرة، وعلينا أن لا نستصغر أي شيء، فَلَو لبست أجنبية برقعاً إماراتياً وتصورت به، فهي بالتأكيد ستحكي أشياء وأشياء، وستحتفظ بأشياء، وستقول شيئاً إن لم يكن جميلاً، فحتماً ليس هو بالأمر السيئ عن الإمارات، تلك القوى الناعمة الصغيرة مهم أن نجعلها تفعل فعلها بصمت وبتراكم.