بالرعاية الكريمة لقائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس2017» والدفاع البحري «نافدكس»، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1235 شركة عالمية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
دورة هذا العام من المعرضين والمؤتمرين المصاحبين لهما من أكبر الدورات، تجسد مستوى ما يحظيان به من متابعة ودعم من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما يعبر عن التقدير والثقة العالمية بالمستوى الرفيع الذي تحقق للإمارات في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بصورة تحقق الأهداف المتوخاة منها للأطراف المشاركة من عارضين ومتخصصين.
من تابع انطلاقة معرض «آيدكس» يلحظ التطور المتلاحق الذي تحقق للصناعات الدفاعية الإماراتية التي تستأثر بجناح كبير في دورة المعرض لهذا العام. وقد دخلت هذه الصناعات بقوة في ميادين ومجالات من التقنيات المتطورة الدقيقة لتعكس في المقام الأول حجم ومستوى الاستثمار في الإنسان الذي أولته القيادة كل الرعاية والاهتمام، وتوفير فرص التعليم العالي والرفيع له، وكذلك الأولوية التي تحظى بها الصناعات الوطنية من دعم وتشجيع. وهي تعرض مبتكراتها ومنتجاتها من تقنيات ومعدات لم يكن ليتصور المرء قبل سنوات قلائل أنها ستحمل عبارة «صنع في الإمارات»، وهي من ثمار الرؤية السديدة والاستثمار الأمثل للموارد والطاقات.
دورات معرض آيدكس محطة تتجدد معها رسالة السلام الإماراتية، وهي تتضمن مفهوم بناء الجيوش الوطنية ذات العقيدة العسكرية القائمة على بناء قدرات رفيعة للذود عن حياض الوطن والولاء للقيادة والانتصار للحق دعماً للشقيق والصديق في ميادين الشرف والواجب. رسالة سلام تدعو للتعاون الدائم بين جيوش العالم لمواجهة التحديات التي تواجه عالم اليوم والمتمثلة بالجماعات الإرهابية والحروب غير التقليدية والقرصنة الإلكترونية من جانب أعداء الحياة والإنسانية ممن يستهدفون المجتمعات الآمنة المستقرة والحضارة الإنسانية.
وفي هذه التظاهرة العالمية، يتجدد الاعتزاز والفخر بما وصلت إليه قواتنا المسلحة عدة وعتاداً وتطوراً، وبالمستوى الراقي والرفيع لدقة التنظيم، والتحية لكل الجنود المجهولين، تميز «آيدكس» و«نافدكس».