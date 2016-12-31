متحف العين الأثري

ضمن الجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، في توثيق العمل المتحفي ضمن كتب تصدر عن الهيئة، لتحويل الإرث المادي إلى بصري قرائي، هدفه ترسيخ الأثر الطيب في ذهن الطالب، ليصبح هذا الأثر حاضراً في الذاكرة، ماثلاً أمام العين، موجوداً في القلب والعقل.
متحف العين الوطني، ذاكرة مكان، وحضارة زمان، هو في البدء منطقة معشوشبة بالحياة، كما أنها مزدهرة في الوجود. عندما تقف على المشهد تجد نفسك أمام صورة واقعية لحضارة امتدت لما قبل الميلاد، وبقيت ساكنة في المكان، تنتظر من يزيح عنها غبار السنين، وهذا ما فعلته البعثات الأثرية التي حظيت باهتمام رسمي وتشجيع ودعم، وتعزيز الإمكانيات للكشف عن كنوز تركها السلف للخلف؛ لتكون شاهداً على حضارة إنسانية، نبتت هنا وتفرّعت أغصانها، وفاضت بالحياة، كما هي الأنهار التي تبعث برسائلها المائية إلى المحيط لتذكره أن العذوبة باقية ما بقيت الحياة رغم ملوحة المحيطات. في هذا المتحف نجد القطع الأثرية التي تم العثور عليها، وتعود إلى العصر البرونزي وهي في العديد من المواقع الأثرية في مدينة العين. كالإناء البرونزي الذي يعد من أبرز القطع الأثرية التي عثر عليها في أحد مدافن حفيت القديمة من قبل بعثة التنقيب الدنماركية في الستينيات من القرن الماضي. كما تم العثور على رؤوس سهام تشبه ورقة النبات في إحدى مستوطنات هيلي التي تعود إلى العصر الحديدي (155 - 500 ق.م). ويجدر بنا هنا أن نذكر أن هذا الجهد الطيب الذي تقوم به هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إنما هو الجهد الواعي بقيمة الأثر الإنساني على تشكيل ثقافة الجيل الجديد الذي يجب أن يتكئ على ملمس حضاري أقرب إلى قماشة الحرير، ليشعر أنه لم يأتِ من فراغ المراحل وإنما هو آتٍ من فضاء الوعي الحضاري، والزخم الإنتاجي الذي تأسست عليه مملكة الصحراء على مدى العصور.
هذه الصحراء، هذه العين الساهرة، على حلم الإنسان، هذه الشفاة الرطبة التي بللت ريق الإنسان وشففه وشظفه، ومنحته الحياة ليستمر في العطاء، هنا في هذا المنجز الحضاري، نجد أنفسنا أمام معطى لابد له أن يكون في صلب الحياة الحاضرة، لينهض المستقبل على أعقاب موروث، هو في نهاية الأمر الضوء الذي من خلاله يرى الإنسان خطواته على الأرض، منحوتة مثل أيقونة سحرية، مدهشة مثل كائن أسطوري مذهل. لا يمكن أن يغفل الإنسان جهد هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وهو يقرأ هذه الكتيبات التي تبدو مثل المصابيح، ملقاة بضوئها على سبورة حياتنا، وكم نحن وفي ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة بحاجة إلى مثل هذا الدرس، وإلى هذا الخطاب الواعي، لنحفظ درس الحياة، ونمعن في استيعاب ما تم إنجازه، لنضيف إليه إنجازاً جديداً، فلسنا نحن رابطة مشجعين بل نحن لاعبون، أهدافنا واضحة وأولها الحفاظ على مكتسبات الوطن، وحمايتها من النسيان.